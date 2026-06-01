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Комби-тур: Калмыкия - Ингушетия - Осетия

Откройте для себя древние традиции Калмыкии и буддийские святыни, пройдитесь по столице Северной Осетии – Владикавказу, колоритному городу на берегу Терека, и отдохните в заповедной зоне горной Ингушетии.

В этом туре
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Вы увидите и посетите столицу Калмыкии – Элисту и самый большой буддийский храм в Европе, Владикавказ и его подлинное украшение – Суннитскую мечеть, а также Ингушетию с её многовековыми башенными комплексами и горными перевалами.

Комби-тур: Калмыкия - Ингушетия - ОсетияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Комби-тур: Калмыкия - Ингушетия - ОсетияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Комби-тур: Калмыкия - Ингушетия - ОсетияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка по Элисте

Прибытие в г. Элисту.

14:00-15:00 Заселение в отель.

15:20-16:20 Обед.

16:30-19:30 Тур по городу Элисте.

Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

Также в восточной части города мы посетим Ступу Просветления и прогуляемся по Городу Шахмат «Сити-чесс».

19:30 Свободное время.

Прибытие. Прогулка по ЭлистеПрибытие. Прогулка по ЭлистеПрибытие. Прогулка по ЭлистеПрибытие. Прогулка по Элисте
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-класс

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.

10:30-12:30 Экскурсия в Хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни с гидом-экспертом по буддизму.

Золотая обитель Будды Шакьямуни (Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула Золотая обитель Будды Шакьямуни первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи 9 метров.

12:30-13:00 Экскурсия Знакомство с буддийской живописью. Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

13:00-14:00 Обед в национальном ресторане.

14:00-15:00 Посещение Верблюжьего острова, катание на верблюдах калмыцкой породы.

15:00-17:00 Мастер-класс по старокалмыцкой письменности Тодо бичиг (ясное письмо) и рассказ о героическом эпосе Джангар.

17:00-18:30 Свободное время.

18:30 Дополнительно по желанию (не входит в стоимость):

Ужин в одном из лучших мясных ресторанов Уралан, где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина. Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных вкусов.

Далее свободное время.

Краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-классКраеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-классКраеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-классКраеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сякюсн-Сюмэ, Одинокий тополь

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу Геден Шеддуп Чой Корлинг.

Хурул Сякюсн-Сюмэ – буддийский храм хурульного комплекса Геден Шеддуп Чой Корлинг, расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул Сякюсн-Сюме. В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии раднэ, после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

10:30-13:00 Экскурсия в степь к месту силы Одинокому тополю. Это реликтовое дерево, место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Посещение скульптуры Богиня Зелёная Тара.

13:30-14:30 Обед.

14:30-16:00 Посещение сувенирных лавок.

Свободное время.

Сякюсн-Сюмэ, Одинокий топольСякюсн-Сюмэ, Одинокий топольСякюсн-Сюмэ, Одинокий тополь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день

Отдых в отеле или самостоятельное исследование города.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Выезд в Осетию. Прогулка по Владикавказу. Переезд в Ингушетию

01:00-09:00 Выезд из Элисты.

Завтрак по пути (самостоятельная оплата).

09:00 Прибытие во Владикавказ.

09:00-12:00 Встреча с гидом.

Пешая прогулка по центральной исторической части города — проспекту Мира

Экскурсия в Суннитскую мечеть.

12:00 Отправление в Ингушетию.

13:30-14:00 Заселение в гостиницу.

Обед в отеле (шведский стол).

Отдых и свободное время.

Вы можете отдохнуть, прогуляться по территории курорта (2032 га).

Отель расположен в Ингушетии среди гор и заповедной природы. Воздух и виды фантастические.

Включенные услуги:

  • тренировочная площадка;
  • сауна;
  • лестница здоровья.

За дополнительную плату:

  • прогулки на лошадях;
  • джиппинг;
  • бассейн.

18:00 Ужин в отеле (шведский стол).

Выезд в Осетию. Прогулка по Владикавказу. Переезд в ИнгушетиюВыезд в Осетию. Прогулка по Владикавказу. Переезд в ИнгушетиюВыезд в Осетию. Прогулка по Владикавказу. Переезд в Ингушетию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Экскурсия по Ингушетии

08:00-08:40 Завтрак в отеле (шведский стол).

08:40-09:00 Сбор на автобус и отправление на экскурсию.

09:00-13:30 Экскурсия по горам Ингушетии:

Эрзи — это то место, которое останется в вашем сердце навсегда. Красивейший башенный комплекс, расположенный у села Ольгетти. Вы не забудете это место никогда и обязательно захотите вернуться сюда снова. Старинные постройки, словно вырастающие из-под земли на фоне величественного горного массива, буквально притягивают взгляд.

Цей-Лоамский перевал одна из главных природных жемчужин Ингушетии.
Кофе-брейк (самостоятельная оплата).

Эгикал — крупнейший сохранившийся до наших дней башенный комплекс.

14:00 Возвращение в отель.

Обед в отеле (шведский стол).

Свободное время.

17:30 Ужин в отеле (шведский стол).

Экскурсия по ИнгушетииЭкскурсия по ИнгушетииЭкскурсия по ИнгушетииЭкскурсия по Ингушетии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Выезд в Элисту

07:00-08:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

08:00 - 16:00 Обратная дорога в Элисту.

Во Владикавказе остановка в супермаркете.

16:00 Прибытие в Элисту.

Свободное время.

Выезд в Элисту
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Завершение тура.

Проживание

В данном туре предусмотрено проживание в гостинице/гостевом доме/глэмпинге в Калмыкии и в резорт-отеле в Ингушетии.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельДвухместное размещение
Отель «Хубилай Хан»64 500
Глэмпинг88 000
Гостевой дом55 200

Варианты проживания

Отель «Хубилай»

5 ночей

«HUBILAY KHAN HOTEL» представляет собой стильный и современный отель, который расположился в Элисте, рядом с «Южными воротами».

В каждом номере есть кровать с качественным матрасом, мягким изголовьем, прикроватными бра и розетками. Среди дополнительных удобств — телевизор, вместительный шкаф, сейф, стильный санузел с феном, средствами для личной гигиены и полотенцами.

Для дополнительного удобства в номерах предусмотрена чайная станция и холодильник, чтобы вы в любой момент могли устроить перекус. А в кафе при отеле можно попробовать блюда национальной кухни.

В шаговой доступности — Золотые ворота, парк «Дружба», Пагода семи дней, Золотая обитель Будды Шакьямуни. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,4 км, а до аэропорта — 8,3 км.

Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»Отель «Хубилай»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Глэмпинг «Хотон»

5 ночей

Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.

Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор.

Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.

Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.

При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота».

Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.

Глэмпинг «Хотон»Глэмпинг «Хотон»Глэмпинг «Хотон»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Глэмпинг «Аршан»

5 ночей

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Центральный»

5 ночей

Гостевой дом с парковкой на территории. Общая кухня оснащена всей необходимой посудой. В доме 4 номера, санузел общий.

Гостиница «Армхи»

2 ночи

Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.

Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.

При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.

Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.

Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.

Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 7 ночей (размещение на выбор в Элисте, отель в Ингушетии)
  • Трансферы на автобусе по программе
  • Питание: 6 завтраков, 5 обедов, 2 ужина
  • Работа гида-экскурсовода
  • Экскурсионное сопровождение по Элисте, Владикавказу и горам Ингушетии
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Элисты и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтраки в 1 и 5 дни3 обеда (в 4, 7, 8 день) ужины в Калмыкии
  • Завтраки в 1 и 5 дни
  • 3 обеда (в 4, 7, 8 день)
  • Ужины в Калмыкии
  • Дополнительные услуги и активности в отеле в Ингушетии
  • Подношения в храмах (100 руб наличными)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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