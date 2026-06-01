3 день

Сякюсн-Сюмэ, Одинокий тополь

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу Геден Шеддуп Чой Корлинг.

Хурул Сякюсн-Сюмэ – буддийский храм хурульного комплекса Геден Шеддуп Чой Корлинг, расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул Сякюсн-Сюме. В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии раднэ, после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

10:30-13:00 Экскурсия в степь к месту силы Одинокому тополю. Это реликтовое дерево, место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Посещение скульптуры Богиня Зелёная Тара.

13:30-14:30 Обед.

14:30-16:00 Посещение сувенирных лавок.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160