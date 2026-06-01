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Программа тура по дням
Прибытие. Прогулка по Элисте
Прибытие в г. Элисту.
14:00-15:00 Заселение в отель.
15:20-16:20 Обед.
16:30-19:30 Тур по городу Элисте.
Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
Также в восточной части города мы посетим Ступу Просветления и прогуляемся по Городу Шахмат «Сити-чесс».
19:30 Свободное время.
Краеведческий музей, Золотая обитель Будды Шакьямуни, Верблюжий остров, мастер-класс
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:30 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.
10:30-12:30 Экскурсия в Хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни с гидом-экспертом по буддизму.
Золотая обитель Будды Шакьямуни (Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула Золотая обитель Будды Шакьямуни первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи 9 метров.
12:30-13:00 Экскурсия Знакомство с буддийской живописью. Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.
13:00-14:00 Обед в национальном ресторане.
14:00-15:00 Посещение Верблюжьего острова, катание на верблюдах калмыцкой породы.
15:00-17:00 Мастер-класс по старокалмыцкой письменности Тодо бичиг (ясное письмо) и рассказ о героическом эпосе Джангар.
17:00-18:30 Свободное время.
18:30 Дополнительно по желанию (не входит в стоимость):
Ужин в одном из лучших мясных ресторанов Уралан, где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина. Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных вкусов.
Далее свободное время.
Сякюсн-Сюмэ, Одинокий тополь
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу Геден Шеддуп Чой Корлинг.
Хурул Сякюсн-Сюмэ – буддийский храм хурульного комплекса Геден Шеддуп Чой Корлинг, расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул Сякюсн-Сюме. В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии раднэ, после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
10:30-13:00 Экскурсия в степь к месту силы Одинокому тополю. Это реликтовое дерево, место поклонения и памятник природы.
Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Посещение скульптуры Богиня Зелёная Тара.
13:30-14:30 Обед.
14:30-16:00 Посещение сувенирных лавок.
Свободное время.
Свободный день
Отдых в отеле или самостоятельное исследование города.
Выезд в Осетию. Прогулка по Владикавказу. Переезд в Ингушетию
01:00-09:00 Выезд из Элисты.
Завтрак по пути (самостоятельная оплата).
09:00 Прибытие во Владикавказ.
09:00-12:00 Встреча с гидом.
Пешая прогулка по центральной исторической части города — проспекту Мира
Экскурсия в Суннитскую мечеть.
12:00 Отправление в Ингушетию.
13:30-14:00 Заселение в гостиницу.
Обед в отеле (шведский стол).
Отдых и свободное время.
Вы можете отдохнуть, прогуляться по территории курорта (2032 га).
Отель расположен в Ингушетии среди гор и заповедной природы. Воздух и виды фантастические.
Включенные услуги:
- тренировочная площадка;
- сауна;
- лестница здоровья.
За дополнительную плату:
- прогулки на лошадях;
- джиппинг;
- бассейн.
18:00 Ужин в отеле (шведский стол).
Экскурсия по Ингушетии
08:00-08:40 Завтрак в отеле (шведский стол).
08:40-09:00 Сбор на автобус и отправление на экскурсию.
09:00-13:30 Экскурсия по горам Ингушетии:
Эрзи — это то место, которое останется в вашем сердце навсегда. Красивейший башенный комплекс, расположенный у села Ольгетти. Вы не забудете это место никогда и обязательно захотите вернуться сюда снова. Старинные постройки, словно вырастающие из-под земли на фоне величественного горного массива, буквально притягивают взгляд.
Цей-Лоамский перевал одна из главных природных жемчужин Ингушетии.
Кофе-брейк (самостоятельная оплата).
Эгикал — крупнейший сохранившийся до наших дней башенный комплекс.
14:00 Возвращение в отель.
Обед в отеле (шведский стол).
Свободное время.
17:30 Ужин в отеле (шведский стол).
Выезд в Элисту
07:00-08:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
08:00 - 16:00 Обратная дорога в Элисту.
Во Владикавказе остановка в супермаркете.
16:00 Прибытие в Элисту.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Завершение тура.
Проживание
В данном туре предусмотрено проживание в гостинице/гостевом доме/глэмпинге в Калмыкии и в резорт-отеле в Ингушетии.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместное размещение
|Отель «Хубилай Хан»
|64 500
|Глэмпинг
|88 000
|Гостевой дом
|55 200
Варианты проживания
Отель «Хубилай»
«HUBILAY KHAN HOTEL» представляет собой стильный и современный отель, который расположился в Элисте, рядом с «Южными воротами».
В каждом номере есть кровать с качественным матрасом, мягким изголовьем, прикроватными бра и розетками. Среди дополнительных удобств — телевизор, вместительный шкаф, сейф, стильный санузел с феном, средствами для личной гигиены и полотенцами.
Для дополнительного удобства в номерах предусмотрена чайная станция и холодильник, чтобы вы в любой момент могли устроить перекус. А в кафе при отеле можно попробовать блюда национальной кухни.
В шаговой доступности — Золотые ворота, парк «Дружба», Пагода семи дней, Золотая обитель Будды Шакьямуни. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,4 км, а до аэропорта — 8,3 км.
Глэмпинг «Хотон»
Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.
Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор.
Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.
Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.
При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота».
Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
Гостевой дом «Центральный»
Гостевой дом с парковкой на территории. Общая кухня оснащена всей необходимой посудой. В доме 4 номера, санузел общий.
Гостиница «Армхи»
Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.
Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.
При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.
Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.
Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.
Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 7 ночей (размещение на выбор в Элисте, отель в Ингушетии)
- Трансферы на автобусе по программе
- Питание: 6 завтраков, 5 обедов, 2 ужина
- Работа гида-экскурсовода
- Экскурсионное сопровождение по Элисте, Владикавказу и горам Ингушетии
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Элисты и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтраки в 1 и 5 дни3 обеда (в 4, 7, 8 день) ужины в Калмыкии
- Завтраки в 1 и 5 дни
- 3 обеда (в 4, 7, 8 день)
- Ужины в Калмыкии
- Дополнительные услуги и активности в отеле в Ингушетии
- Подношения в храмах (100 руб наличными)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.