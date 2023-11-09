Фантастические по красоте пейзажи Осетии и Ингушетии — чистейшие воды горных рек, прекрасные виды на горы и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы. Лучшие смотровые площадки позволят нам любоваться красотой природы в обрамлении горных вершин. Даты заездов: еженедельно по четвергам (с 04.04 по 28.11.2024) и понедельникам (с 08.04 по 04.11.2024).

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Совершим захватывающее путешествие в «страну башен и легенд»

Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Заключительный день во Владикавказе.

ВАЖНО: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Камелия 2* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 36900 36900 25200 54800 54000 - Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 39600 39600 26100 58000 56000 73800 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 42700 42700 30600 62700 60700 - Шв. стол комфорт 04.04.2024-03.12.2024 46800 46800 33750 68850 66000 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 42700 42700 27400 61400 59400 - Шв. стол полулюкс 04.04.2024-03.12.2024 45900 45900 32800 67500 64800 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 72450 81450 55305 103275 94500 - Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 - - - - - - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.