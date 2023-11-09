Даты заездов: еженедельно по четвергам (с 04.04 по 28.11.2024) и понедельникам (с 08.04 по 04.11.2024).
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мая
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон - Даргавс - Город мертвых - Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
Продолжительность 8-9 часов, 180 км.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.
ВАЖНО: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Отъезд
Заключительный день во Владикавказе.
Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
QUAD
Четырм.
Breakfast
Завтрак
|Камелия 2*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|36900
|36900
|25200
|54800
|54000
|-
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|39600
|39600
|26100
|58000
|56000
|73800
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|42700
|42700
|30600
|62700
|60700
|-
|Шв. стол
|комфорт
|04.04.2024-03.12.2024
|46800
|46800
|33750
|68850
|66000
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|42700
|42700
|27400
|61400
|59400
|-
|Шв. стол
|полулюкс
|04.04.2024-03.12.2024
|45900
|45900
|32800
|67500
|64800
|-
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|72450
|81450
|55305
|103275
|94500
|-
|Шв. стол
|Гранд Отель Александровский 4*
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Гостиница «Владикавказ» 3
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.
Отель «Планета Люкс» 3
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Камелия» 2
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
Гранд Отель Александровский 4
Гранд Отель "Александровский" находится во Владикавказе. Уборка производится каждый день. Вы можете заказать трансфер до любого места. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Во всех номерах есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате есть халаты, набор полотенец.
Вы можете заказать специальное диетическое меню. В баре вы можете выпить различные прохладительные напитки. Есть ресторан.
Расстояние до аэропорта составляет 20 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтрак в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень понравились экскурсоводы обеих поездок в горы (по ущелья м Осетии и в Ингушетию