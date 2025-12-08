2 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании — Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом на комфортабельном трансфере.

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Вас ждет посещение собора Вознесения Господня в г. Алагир.

Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами.

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

Так же мы посетим новый горнолыжный комплекс «Мамисон», где у Вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту «Камсхо 2950 м. н. у. м.» (дополнительная оплата стоимости канатной дороги).

Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).

Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н. у. м.

Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, трансфер, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в теплых источниках с Бирагзанг 1 час.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин — самостоятельно.

