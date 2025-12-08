Совершим увлекательное путешествие по ущельям и старинным поселениям Северной Осетии, расслабимся в термальных источниках и примем участие в мастер-классе по национальному танцу.
Программа тура по дням
Встреча группы. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед.
Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
В программе:
- Осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть.
19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия – Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер-класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании — Мамисонское.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом на комфортабельном трансфере.
Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Вас ждет посещение собора Вознесения Господня в г. Алагир.
Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами.
Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.
Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.
Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.
Так же мы посетим новый горнолыжный комплекс «Мамисон», где у Вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту «Камсхо 2950 м. н. у. м.» (дополнительная оплата стоимости канатной дороги).
Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).
Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н. у. м.
Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, трансфер, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в теплых источниках с Бирагзанг 1 час.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсионная программа в горную Дигорию
В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.
Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.
Вы узнаете почему мост над каньоном носит название — Чертов.
По дороге с. Мацута, Склеп нарта Сослана и арт объект «Стрелы Нарта Сослана».
Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартского эпоса Осетин.
Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья — башню Абисаловых.
Камень чёрта Сагкаевых — ручной черт Саккаевых в Осетинской мифологии.
Комплекс рельефных надгробий с. Дунта — здесь мы увидим красочные цырты.
Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон.
В 13:30 обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню.
Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.
Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран — «собачья скала» — одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.
Вас ждут секреты Дигорских сел — с. Фаснал, с. Камунта.
Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.
К 18:00 Вы прибудете в отель.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этнодоме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Стандарт
|91 615
|91 615
|62 825
|125 175
|123 000
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Кадгарон 3*
|Стандарт
|74 410
|76 330
|40 865
|106 125
|105 000
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Планета Люкс 3*
|Стандарт
|75 520
|75 520
|45 635
|107 955
|107 235
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Камелия 3*
|Стандарт
|68 920
|68 920
|39 410
|98 805
|98 445
|по запросу
|Шведский стол
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|52 510
|75 000
|78 765
|105 020
|26 255
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Парк Отель Владикавказ
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на разовый подъем и спуск на канатной дороге в с. Верхний Цей
- Входной билет в термальный парк Бирагзанг (1 час купания)
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).
В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.