Мои заказы

Мамисон. Экскурсионный тур в Северную Осетию

Прогуляемся по центр Владикавказа, где архитектура разных эпох создают неповторимую атмосферу города, и познакомимся с историей и культурными традициями региона.

Совершим увлекательное путешествие по ущельям и старинным поселениям Северной Осетии, расслабимся в термальных источниках и примем участие в мастер-классе по национальному танцу.
Мамисон. Экскурсионный тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мамисон. Экскурсионный тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мамисон. Экскурсионный тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед.

Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть.

19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия – Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер-класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

Встреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании — Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом на комфортабельном трансфере.

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Вас ждет посещение собора Вознесения Господня в г. Алагир.

Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами.

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

Так же мы посетим новый горнолыжный комплекс «Мамисон», где у Вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту «Камсхо 2950 м. н. у. м.» (дополнительная оплата стоимости канатной дороги).

Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).

Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н. у. м.

Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, трансфер, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в теплых источниках с Бирагзанг 1 час.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин — самостоятельно.

Мамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсионная программа в горную Дигорию

В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.

Вы узнаете почему мост над каньоном носит название — Чертов.

По дороге с. Мацута, Склеп нарта Сослана и арт объект «Стрелы Нарта Сослана».

Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартского эпоса Осетин.

Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья — башню Абисаловых.

Камень чёрта Сагкаевых — ручной черт Саккаевых в Осетинской мифологии.

Комплекс рельефных надгробий с. Дунта — здесь мы увидим красочные цырты.

Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон.

В 13:30 обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню.

Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.

Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран — «собачья скала» — одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.

Вас ждут секреты Дигорских сел — с. Фаснал, с. Камунта.

Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.

К 18:00 Вы прибудете в отель.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этнодоме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).

Экскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную Дигорию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Стандарт91 61591 61562 825125 175123 000по запросуШведский стол
Гостиница Кадгарон 3*Стандарт74 41076 33040 865106 125105 000по запросуШведский стол
Гостиница Планета Люкс 3*Стандарт75 52075 52045 635107 955107 235по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Гостиница Камелия 3*Стандарт68 92068 92039 41098 80598 445по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)52 51075 00078 765105 02026 255

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кадгарон

3 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Парк Отель Владикавказ

3 ночи

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

3 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на разовый подъем и спуск на канатной дороге в с. Верхний Цей
  • Входной билет в термальный парк Бирагзанг (1 час купания)
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).

В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
На машине
4 дня
4 отзыва
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
44 900 ₽ за человека
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 27 500 ₽ за человека
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия - Алания
На автобусе
4 дня
-
3%
3 отзыва
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия - Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 мар в 10:00
19 мар в 10:00
от 38 834 ₽40 035 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа