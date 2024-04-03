Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

Групповой тур во Владикавказе
4.7
3 отзыва
За 5 зимних дней устроим полное погружение в Кавказ – мы увидим самые интересные места республик Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

Не побоимся «объять необъятное» – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
2
янв
4
янв
6
янв
11
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15
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даты

Что вас ожидает:

Подъем на Эльбрус
Подъем на Эльбрус
Подъем на канатке на Эльбрус — визитную карточку Северного Кавказа
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда — традиционные кавказские блюда

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

19:30–21:30 Аланский вечершоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (доп. плата, бронировать заранее).

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало в 08:30.

Программа дня: Кармадон Даргавс Город мертвых Башня Курта и Тага селение Цмити —Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (включен в стоимость).

Куртатинское ущелье Кадаргаванский каньон скальная крепость Дзивгис.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало в 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи Цейское ущелье канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (включен в стоимость).

Аул Нар —смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

19:30–21:30 Аланский вечершоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по средам (доп. плата, бронировать заранее).

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/Чегет

Начало в 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье Чегемские водопады Баксанское ущелье поляна Нарзанов поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин —самостоятельно (доп. плата).

Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Новогодние заезды 31.12.2023 и 02.01, 04.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике.

Продолжительность 9 часов, 315 км.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/Чегет
5 день

Подъем на Эльбрус

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Минеральные Воды (187 км).

Эльбрус —визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед —самостоятельно (доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Подъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на Эльбрус

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура за номер для заездов с 08.12.2023–04.04.2023, руб:

РазмещениеКатегория номераDbl / Twin
2-местное		Single
1-местное		Triple*
3-местное		DBL+СH
2вз+1реб
Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт

52500

35100

77175

74475

Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт

56550

39950

81225

75825

комфорт

59300

41400

84230

80260

Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт

56550

36450

81225

75825

полулюкс

58350

42000

83925

78525

DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплексстандарт

82650

59850

108900

103500

Во всех гостиницах завтрак «шведский стол».

Номера:

  • Twin двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
  • Double (DBL) двухместный номер (одна двухспальная кровать).
  • Single —одноместный номер.
  • Triple при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
  • DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Новогодние заезды 31.12.2023 и 02.01, 04.01.2024 в 4 день программы альтернативное размещение в Нальчике.

Варианты проживания

Кадгарон Отель

4 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.

До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Кадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон Отель

Владикавказ 3

4 ночи

Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».

К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.

В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.

Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Планета Люкс 3

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Альпина

4 ночи

Отель «Альпина» расположен на поляне Азау в селе Терскол, в 100 метрах от горнолыжных подъемников, ведущих на гору Эльбрус. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и оснащенные телевизором номера.

Гости отеля «Альпина» могут заняться сноубордингом, хелискиингом и кайтбордингом. Кроме того, в этой гостинице можно посетить кинозал и поиграть в настольный теннис.

Все номера оформлены в теплых тонах. Пол в них застелен напольным покрытием. В ванной комнате установлен душ.

В ресторане гостиницы «Альпина» подают блюда европейской и кавказской кухни. В лобби-баре можно заказать напитки.

АльпинаАльпинаАльпинаАльпина

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау/Чегет, Новогодние заезды 31.12.2023 и 02.01, 04.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1600 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1950 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
  • Взрослый - 1950 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 1600 руб. /чел
  • Детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания не учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
3 апр 2024
Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
Е
3 апр 2024
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Р
1 апр 2024
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан

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