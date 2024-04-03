Не побоимся «объять необъятное» – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:30–21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (доп. плата, бронировать заранее).
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало в 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити —Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (включен в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Начало в 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (включен в стоимость).
Аул Нар —смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
19:30–21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по средам (доп. плата, бронировать заранее).
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/Чегет
Начало в 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин —самостоятельно (доп. плата).
Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Новогодние заезды 31.12.2023 и 02.01, 04.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике.
Продолжительность 9 часов, 315 км.
Подъем на Эльбрус
09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус —визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед —самостоятельно (доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.
Стоимость тура за номер для заездов с 08.12.2023–04.04.2023, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Dbl / Twin
2-местное
|Single
1-местное
|Triple*
3-местное
|DBL+СH
2вз+1реб
|Кадгарон Отель 3* - Туркомплекс
|стандарт
52500
35100
77175
74475
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
56550
39950
81225
75825
|комфорт
59300
41400
84230
80260
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
56550
36450
81225
75825
|полулюкс
58350
42000
83925
78525
|DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплекс
|стандарт
82650
59850
108900
103500
Во всех гостиницах завтрак «шведский стол».
Номера:
- Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
- Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
- Single —одноместный номер.
- Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
- DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Новогодние заезды 31.12.2023 и 02.01, 04.01.2024 в 4 день программы альтернативное размещение в Нальчике.
Варианты проживания
Кадгарон Отель
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.
До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Владикавказ 3
Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.
В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.
Планета Люкс 3
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Альпина
Отель «Альпина» расположен на поляне Азау в селе Терскол, в 100 метрах от горнолыжных подъемников, ведущих на гору Эльбрус. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и оснащенные телевизором номера.
Гости отеля «Альпина» могут заняться сноубордингом, хелискиингом и кайтбордингом. Кроме того, в этой гостинице можно посетить кинозал и поиграть в настольный теннис.
Все номера оформлены в теплых тонах. Пол в них застелен напольным покрытием. В ванной комнате установлен душ.
В ресторане гостиницы «Альпина» подают блюда европейской и кавказской кухни. В лобби-баре можно заказать напитки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау/Чегет, Новогодние заезды 31.12.2023 и 02.01, 04.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Воды
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1600 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1950 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
- Взрослый - 1950 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 1600 руб. /чел
- Детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания не учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!