Программа тура по дням
Прибытие. Заселение, экскурсия по Владикавказу
Заселение в отели до 14:00.
14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.
15:00–15:50 Обед в ресторане «Медичи».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:
- осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им. К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть;
- исторический центр Владикавказа.
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Северной Осетии: Мамисон, Цей, Бирагзанг
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.
В программе:
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя;
- сероводородные источники;
- Унальская котловина;
- Нузальская часовня;
- Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- с. Тиб — минеральные источники;
- боевая башня Боциевых;
- с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
- полуразрушенный храм Успения Богородицы;
- с. Згил — нарзанный источник;
- переезд в Цейское ущелье;
- подъем на канатной дороге к Сказскому леднику/смотровая площадка;
- пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
- переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.
18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Чечню: Грозный и Шали
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в ресторане «Шейх Палас».
В программе:
- Грозный;
- церковь Архангела Михаила;
- музей А. Х. Кадырова;
- Аллея славы;
- бульвар Эсамбаева;
- смотровая площадка на высотке Грозный Сити;
- прогулка по проспекту им. В. В. Путина;
- посещение мечети «Сердце Чечни»;
- переезд в Шали;
- посещение мечети «Гордость Мусульман».
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам» — национальная кухня.
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье;
- Таргим;
- переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».
18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Экскурсия «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:30–14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», национальная кухня.
- Черекская теснина;
- Чегемское ущелье;
- с. Бабу Гент — Верхние Голубые озера;
- Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель)/памятник природы;
- Черекский каньон;
- пешая часть маршрута по грунтовой дороге (примерно 300 метров);
- с. Верхняя Балкария;
- Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала);
- аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала).
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Три ущелья Осетии и Аланский вечер
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца», национальная кухня.
17:00–17:30 Прибытие в отели. (Время для переодевания.)
18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт-объект осетинская буква «А»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага»;
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
- мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.
23:30 Трансфер. Возвращение в отель.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|Комфорт
|166 205
|166 205
|117 138
|224 813
|222 813
|Шведский стол
|Кадгарон 3*
|Стандарт
|131 795
|135 635
|73 218
|186 713
|182 713
|Шведский стол
|Планета Люкс 3*
|Стандарт
|134 015
|134 015
|82 758
|190 373
|188 933
|Шведский стол
|Камелия 3*
|Стандарт
|120 815
|120 815
|70 308
|172 073
|171 353
|Шведский стол
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за человека при одноместном размещении
***Цена за троих человек при трехместном размещении
Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.
Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|43 938
|87 876
|131 814
|129 000
|175 752
Варианты проживания
Кадгарон
Камелия
Парк Отель Владикавказ
Планета Люкс
Владикавказ
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
- Экологические сборы на маршрутах
- Входные билеты в термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час
- Входные билеты на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Как узнать точное время сбора группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где можно поужинать недалеко от отеля?
Рекомендуемые рестораны:
- «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.