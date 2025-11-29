Мои заказы

Наследие нартов. Осенний экскурсионный тур на Северный Кавказ

Вы отдохнёте на этническом застолье с выступлением артистов в народных образах и съездите в горы к главным местам кавказских республик. Купание в термальных источниках, обеды в ресторанах и все входные
билеты уже входят в стоимость.

Совершите лёгкий треккинг, пройдя по экотропе к водопаду, увидите старинные башни Ингушетии и современные арт-объекты Осетии, погуляете по ущельям. А ещё исследуете Владикавказ и Грозный и посетите две мечети Чечни. В стоимость включена этно-гастрономическая программа Аланский вечер.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Заселение, экскурсия по Владикавказу

Заселение в отели до 14:00.

14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.

15:00–15:50 Обед в ресторане «Медичи».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:

  • осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им. К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • исторический центр Владикавказа.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

2 день

Экскурсия в Северной Осетии: Мамисон, Цей, Бирагзанг

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя;
  • сероводородные источники;
  • Унальская котловина;
  • Нузальская часовня;
  • Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • с. Тиб — минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
  • полуразрушенный храм Успения Богородицы;
  • с. Згил — нарзанный источник;
  • переезд в Цейское ущелье;
  • подъем на канатной дороге к Сказскому леднику/смотровая площадка;
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
  • переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.

18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

3 день

Экскурсия в Чечню: Грозный и Шали

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в ресторане «Шейх Палас».

В программе:

  • Грозный;
  • церковь Архангела Михаила;
  • музей А. Х. Кадырова;
  • Аллея славы;
  • бульвар Эсамбаева;
  • смотровая площадка на высотке Грозный Сити;
  • прогулка по проспекту им. В. В. Путина;
  • посещение мечети «Сердце Чечни»;
  • переезд в Шали;
  • посещение мечети «Гордость Мусульман».

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

4 день

Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам» — национальная кухня.

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье;
  • Таргим;
  • переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

5 день

Экскурсия «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:30–14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», национальная кухня.

  • Черекская теснина;
  • Чегемское ущелье;
  • с. Бабу Гент — Верхние Голубые озера;
  • Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель)/памятник природы;
  • Черекский каньон;
  • пешая часть маршрута по грунтовой дороге (примерно 300 метров);
  • с. Верхняя Балкария;
  • Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала);
  • аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала).

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

6 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца», национальная кухня.

17:00–17:30 Прибытие в отели. (Время для переодевания.)

18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт-объект осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага»;
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
  • мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.

23:30 Трансфер. Возвращение в отель.

7 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*Комфорт166 205166 205117 138224 813222 813Шведский стол
Кадгарон 3*Стандарт131 795135 63573 218186 713182 713Шведский стол
Планета Люкс 3*Стандарт134 015134 01582 758190 373188 933Шведский стол
Камелия 3*Стандарт120 815120 81570 308172 073171 353Шведский стол

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за человека при одноместном размещении

***Цена за троих человек при трехместном размещении

Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
43 93887 876131 814129 000175 752

Варианты проживания

Кадгарон

6 ночей
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы. В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Камелия

6 ночей
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на горы. Номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
КамелияКамелияКамелияКамелия
Парк Отель Владикавказ

6 ночей
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Планета Люкс

6 ночей
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Владикавказ

6 ночей
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей. К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. На территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты. Работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Есть лобби-бар. Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Входные билеты в термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час
  • Входные билеты на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Как узнать точное время сбора группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где можно поужинать недалеко от отеля?

Рекомендуемые рестораны:

  • «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

