Расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и вершины горных хребтов. Рядом парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате «шведский стол». Также есть лобби-бар с различными напитками и закусками.

Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.