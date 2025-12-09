Потрогаем шершавые камни древних ингушских башен и удивимся, как современные арт-объекты вписываются в суровые осетинские пейзажи. Побродим по ущельям, где тишина настолько плотная, что слышно собственное дыхание.
Программа тура по дням
Прибытие. Заселение, экскурсия по Владикавказу
Заселение в отели до 14:00.
14:00–14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.
15:00–15:50Обед в ресторане «Медичи».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу:
- осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им. К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- Суннитская мечеть;
- Центр развития народных художественных промыслов;
- исторический центр Владикавказа.
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Три ущелья Осетии и Аланский вечер
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».
17:00–17:30 Прибытие в отели. Время для переодевания.
18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгисская наскальная крепость;
- Дзивгисский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт-объект осетинская буква «А»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага»;
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник Колка;
- мемориал памятипогибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.
23:30 Трансфер. Возвращение в отель.
Экскурсия в Ингушетию: загадки Джейрахского ущелья
08:00–08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам».
В программе:
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий трекинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье;
- Таргим;
- храм Тхаба-Ерды;
- переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».
18:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|Стандарт
|99807
|99 807
|66 921
|137 463
|135 463
|Меню
|Кадгарон 3*
|Стандарт
|82602
|84 522
|44 961
|118 413
|116 413
|Меню
|Планета Люкс 3*
|Стандарт
|83712
|83 712
|49 731
|120 243
|119 523
|Шведский стол
|Камелия 3*
|Стандарт
|77112
|77 112
|43 506
|111 093
|110 733
|Меню
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за человека при одноместном размещении
***Цена за троих человек при трехместном размещении
Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.
Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|30 321
|60 642
|90 963
|89 600
|121 284
Варианты проживания
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Гостиница «Камелия-в»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Парк Отель Владикавказ
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. Рядом парк и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
- Экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Как узнать точное время сбора группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где можно поужинать недалеко от отеля?
Рекомендуемые рестораны:
- «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 900 руб.