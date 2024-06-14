Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии

Национальные традиции и местная кухня: групповой тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии.

За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню.
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Что вас ожидает:

  • Владикавказ
  • Джейрахское ущелье
  • Кармадонское ущелье
  • Кобанское ущелье
  • Даргавское ущелье
  • Куртатинское ущелье
  • Скальные крепости и жилища
  • Старинные башни
  • Замки
  • Древние склепы
  • Природные памятники
  • Место схода ледника Колка

Описание тура

Об экскурсии Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии. За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню. Программа Пятница Прибытие во Владикавказ. 16:00 – 18:30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу (для прилетевших до 14:00). 19:00 – 21:30 Ужин в отеле или посещение Аланского вечера. Суббота 7:00 – 9:00 Завтрак в отеле. 9:00 – 17:00 Групповая экскурсия в Джейрахское ущелье. 13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье. 19:00 – 21:30 Ужин в отеле. Воскресенье 7:00 – 9:00 Завтрак в отеле. 9:00 – 16:00 Групповая экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии (4 ущелья)». 13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье. 16:00 – 17:00 Трансфер в аэропорт. Маршрут Владикавказ – Джейрахское ущелье – Владикавказ – Кармадонское ущелье – Кобанское ущелье – Даргавское ущелье – Куртатинское ущелье. Организационные детали Внимание! Для посещения Джейрахского ущелья необходимо наличие российского общегражданского паспорта. Иностранным гражданам обязательно наличие разрешения на посещение, выданного в Пограничным Управлением Республики Ингушетия. Срок оформления разрешения – до 45 дней.

По пятницам в 14:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Владикавказ
  • Джейрахское ущелье
  • Кармадонское ущелье
  • Кобанское ущелье
  • Даргавское ущелье
  • Куртатинское ущелье
  • Скальные крепости и жилища
  • Старинные башни
  • Замки
  • Древние склепы
  • Природные памятники
  • Место схода ледника Колка
Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта, ж/д вокзала Владикавказа
  • Размещение в двухместном номере в отеле по программе тура во Владикавказе
  • Питание в отеле (2 завтрака, 2 ужина)
  • Питание во время экскурсий (2 обеда)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников.
Что не входит в цену
  • Индивидуальные трансферы из аэропорта, ж/д вокзала Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер (шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией - 1350 руб. /чел.)
  • Доплата за одноместное проживание (4500 руб.)
  • Дополнительная ночь в отеле Владикавказа - (4500 руб.)
  • Обзорная пешеходная экскурсия по городу для прилетевших до 14 часов (500 руб.).
Место начала и завершения?
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиПрирода и пейзажиГорыВыездныеИстория и культураСеверная ОсетияИнгушетияВсе турыКармадонское ущельеПопулярные места

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