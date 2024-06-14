Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии. За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню.

Описание тура

Об экскурсии Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии. За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню. Программа Пятница Прибытие во Владикавказ. 16:00 – 18:30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу (для прилетевших до 14:00). 19:00 – 21:30 Ужин в отеле или посещение Аланского вечера. Суббота 7:00 – 9:00 Завтрак в отеле. 9:00 – 17:00 Групповая экскурсия в Джейрахское ущелье. 13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье. 19:00 – 21:30 Ужин в отеле. Воскресенье 7:00 – 9:00 Завтрак в отеле. 9:00 – 16:00 Групповая экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии (4 ущелья)». 13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье. 16:00 – 17:00 Трансфер в аэропорт. Маршрут Владикавказ – Джейрахское ущелье – Владикавказ – Кармадонское ущелье – Кобанское ущелье – Даргавское ущелье – Куртатинское ущелье. Организационные детали Внимание! Для посещения Джейрахского ущелья необходимо наличие российского общегражданского паспорта. Иностранным гражданам обязательно наличие разрешения на посещение, выданного в Пограничным Управлением Республики Ингушетия. Срок оформления разрешения – до 45 дней.