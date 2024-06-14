Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии.
За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню.
За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Что вас ожидает:
- Владикавказ
- Джейрахское ущелье
- Кармадонское ущелье
- Кобанское ущелье
- Даргавское ущелье
- Куртатинское ущелье
- Скальные крепости и жилища
- Старинные башни
- Замки
- Древние склепы
- Природные памятники
- Место схода ледника Колка
Описание тура
Об экскурсии Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии. За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню. Программа Пятница Прибытие во Владикавказ. 16:00 – 18:30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу (для прилетевших до 14:00). 19:00 – 21:30 Ужин в отеле или посещение Аланского вечера. Суббота 7:00 – 9:00 Завтрак в отеле. 9:00 – 17:00 Групповая экскурсия в Джейрахское ущелье. 13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье. 19:00 – 21:30 Ужин в отеле. Воскресенье 7:00 – 9:00 Завтрак в отеле. 9:00 – 16:00 Групповая экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии (4 ущелья)». 13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье. 16:00 – 17:00 Трансфер в аэропорт. Маршрут Владикавказ – Джейрахское ущелье – Владикавказ – Кармадонское ущелье – Кобанское ущелье – Даргавское ущелье – Куртатинское ущелье. Организационные детали Внимание! Для посещения Джейрахского ущелья необходимо наличие российского общегражданского паспорта. Иностранным гражданам обязательно наличие разрешения на посещение, выданного в Пограничным Управлением Республики Ингушетия. Срок оформления разрешения – до 45 дней.
По пятницам в 14:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владикавказ
- Джейрахское ущелье
- Кармадонское ущелье
- Кобанское ущелье
- Даргавское ущелье
- Куртатинское ущелье
- Скальные крепости и жилища
- Старинные башни
- Замки
- Древние склепы
- Природные памятники
- Место схода ледника Колка
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта, ж/д вокзала Владикавказа
- Размещение в двухместном номере в отеле по программе тура во Владикавказе
- Питание в отеле (2 завтрака, 2 ужина)
- Питание во время экскурсий (2 обеда)
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников.
Что не входит в цену
- Индивидуальные трансферы из аэропорта, ж/д вокзала Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер (шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией - 1350 руб. /чел.)
- Доплата за одноместное проживание (4500 руб.)
- Дополнительная ночь в отеле Владикавказа - (4500 руб.)
- Обзорная пешеходная экскурсия по городу для прилетевших до 14 часов (500 руб.).
Место начала и завершения?
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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