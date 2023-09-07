Программа экскурсии: День 1 • Прибытие во Владикавказ. Встреча в аэропорту. Трансфер до места жительства. Расселение.

Обзорная экскурсия по городу. Владикавказ очарует вас видами на горы, храмами разных религий, живописными парками и старинными трамваями. Вы погуляете по центру Владикавказа и найдете отголоски XIX века, воплощенные в старинных гостиницах, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышите об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомитесь с местным менталитетом. Вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы. Насладитесь великолепным видом на горы Большого Кавказа. А еще рассмотрите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, ныне Северо-Осетинский музей имени Махарбека Туганова. Мы погуляем по старинному проспекту с домами 19 века, осмотрим старинную лютеранскую кирху, превращенную в филармонию. Увидим самую уважаемую старинную церковь, резную мечеть мецената Мухтарова, красивую современную набережную реки Терек с необычными статуями.

После экскурсии нас ждет ужин. Знакомство с национальной кухней в одном из ресторанов города. Вы попробуете знаменитые осетинские пироги с горским сыром, мясом, зеленью. Оцените ритуальное осетинское пиво (не имеет ничего общего с обычным пивом).

Угощение национальным ужином входит в стоимость тура.

После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах. День 2 • После завтрака (включен в стоимость) нас ждет поездка в Алагирское ущелье, также посетим Мамисонское ущелье и побываем в жемчужине Северной Осетии — Цейском ущелье. Алагирское ущелье:.

После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах. День 2 • После завтрака (включен в стоимость) нас ждет поездка в Алагирское ущелье, также посетим Мамисонское ущелье и побываем в жемчужине Северной Осетии — Цейском ущелье. Алагирское ущелье:.

• После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах. День 2 • После завтрака (включен в стоимость) нас ждет поездка в Алагирское ущелье, также посетим Мамисонское ущелье и побываем в жемчужине Северной Осетии — Цейском ущелье. Алагирское ущелье:

Святилище и наскальный монумент Уастырджи. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Наскальный Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Мыка́лгабырта — дзуар в осетинской традиционной религии. В нартском эпосе Мыкалгабырта — одна из трех слез, пролитых Богом по поводу смерти Батрадза; от них образовались три святилища: Мыкалгабырта, Реком и Таранджелоз.

Зарамагская ГЭС. Это красивый бирюзовый водоем в обрамлении высоких гор. Под водами водохранилища остались многие тайны, ведь при затоплении долины вода покрыла несколько древних селений, в которых не успели закончить раскопки советские археологи.

Мамисонское ущелье — один из самых труднодоступных горных районов в Северной Осетии, находится между Главным Водораздельным и Боковым хребтами Большого Кавказа.

Минеральный источник «ТИБ-2» — целебная вода из недр гор.

Лисри — древнее селение горцев. Руины сохраняют общий облик аула, напоминающего сказочный средневековый городок, где можно увидеть христианский храм Успения Богородицы, старинное кладбище, фамильные и боевые башни горцев и даже зиккурат дохристианской эпохи.

Цейское ущелье (или Цейская подкова). Ущелье многие столетия является священным для осетин — здесь располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений — древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Подъем на канатной дороге к Леднику «Сказка».

Обед (по желанию, оплачивается отдельно) в Цейском ущелье с видом на гору Монах и ледник «Сказка». Далее мы отправимся в с. Бирагзанг к горячим источникам под открытым небом, с потрясающим видом на горы. Возвращение в отель. День 3 • Завтрак, выезд.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Водопад «Кольцо». Особенность водопада заключается в том, что потоки воды низвергаются с высоты 5–6 м. через круглое отверстие в известняковой скале. Это «окно» диаметром 1,5–2 м. веками вытачивала горная река Карцадон, растворяя породы и увеличивая каменное кольцо до настоящих размеров.

Наскальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский православный мужской монастырь.

Лавочка «Счастье не за горами, оно в горах». Лавочка расположена на Архонском перевале на высоте 2100 м. над уровнем моря. Башня Курта и Тага. Качели на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на с. Фиагдон.

• Обед по желанию (оплачивается отдельно) в горах на свежем воздухе. Тагаурское ущелье:

Даргавская долина. Даргавский некрополь («Мертвый городок»). Катакомбный могильник располагается на пологих склонах отрогов или подошвы горы Тбау, к северо-западу от села Даргавс через реку. Город мертвых — это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев.

Мидаграбинсккие водопады. Мидаграбинские водопады расположены в Северной Осетии, в долине реки Мидаграбиндон, в семи километрах к югу от селения Джимара. Мидаграбин — это горная долина длинной 7 км, которая заканчивается гигантским барьером вертикальных скал, закрывающим доступ к ледникам вершин Джимарай-Хох, Зейгелан и Донжеты.

Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками.

• Трансфер до аэропорта. Важная информация: