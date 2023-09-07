Поражаться природным и историческим красотам Северной Осетии можно бесконечно.
Мы приглашаем вас в насыщенный трехдневный тур, во время которого вы изучите гостеприимный Владикавказ, побываете в Цейском и Куртатинском ущельях, сфотографируетесь у самых топовых арт-объектов и оцените невероятный вкус национальной осетинской кухни.
Мы приглашаем вас в насыщенный трехдневный тур, во время которого вы изучите гостеприимный Владикавказ, побываете в Цейском и Куртатинском ущельях, сфотографируетесь у самых топовых арт-объектов и оцените невероятный вкус национальной осетинской кухни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Программа экскурсии: День 1 • Прибытие во Владикавказ. Встреча в аэропорту. Трансфер до места жительства. Расселение.
- Обзорная экскурсия по городу. Владикавказ очарует вас видами на горы, храмами разных религий, живописными парками и старинными трамваями. Вы погуляете по центру Владикавказа и найдете отголоски XIX века, воплощенные в старинных гостиницах, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышите об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомитесь с местным менталитетом. Вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы. Насладитесь великолепным видом на горы Большого Кавказа. А еще рассмотрите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, ныне Северо-Осетинский музей имени Махарбека Туганова. Мы погуляем по старинному проспекту с домами 19 века, осмотрим старинную лютеранскую кирху, превращенную в филармонию. Увидим самую уважаемую старинную церковь, резную мечеть мецената Мухтарова, красивую современную набережную реки Терек с необычными статуями.
- После экскурсии нас ждет ужин. Знакомство с национальной кухней в одном из ресторанов города. Вы попробуете знаменитые осетинские пироги с горским сыром, мясом, зеленью. Оцените ритуальное осетинское пиво (не имеет ничего общего с обычным пивом).
- Угощение национальным ужином входит в стоимость тура.
После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах. День 2 • После завтрака (включен в стоимость) нас ждет поездка в Алагирское ущелье, также посетим Мамисонское ущелье и побываем в жемчужине Северной Осетии — Цейском ущелье. Алагирское ущелье:.
После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах. День 2 • После завтрака (включен в стоимость) нас ждет поездка в Алагирское ущелье, также посетим Мамисонское ущелье и побываем в жемчужине Северной Осетии — Цейском ущелье. Алагирское ущелье:.
• После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах. День 2 • После завтрака (включен в стоимость) нас ждет поездка в Алагирское ущелье, также посетим Мамисонское ущелье и побываем в жемчужине Северной Осетии — Цейском ущелье. Алагирское ущелье:
- Святилище и наскальный монумент Уастырджи. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Наскальный Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
- Мыка́лгабырта — дзуар в осетинской традиционной религии. В нартском эпосе Мыкалгабырта — одна из трех слез, пролитых Богом по поводу смерти Батрадза; от них образовались три святилища: Мыкалгабырта, Реком и Таранджелоз.
- Зарамагская ГЭС. Это красивый бирюзовый водоем в обрамлении высоких гор. Под водами водохранилища остались многие тайны, ведь при затоплении долины вода покрыла несколько древних селений, в которых не успели закончить раскопки советские археологи.
- Мамисонское ущелье — один из самых труднодоступных горных районов в Северной Осетии, находится между Главным Водораздельным и Боковым хребтами Большого Кавказа.
- Минеральный источник «ТИБ-2» — целебная вода из недр гор.
- Лисри — древнее селение горцев. Руины сохраняют общий облик аула, напоминающего сказочный средневековый городок, где можно увидеть христианский храм Успения Богородицы, старинное кладбище, фамильные и боевые башни горцев и даже зиккурат дохристианской эпохи.
- Цейское ущелье (или Цейская подкова). Ущелье многие столетия является священным для осетин — здесь располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений — древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
- Подъем на канатной дороге к Леднику «Сказка».
- Обед (по желанию, оплачивается отдельно) в Цейском ущелье с видом на гору Монах и ледник «Сказка». Далее мы отправимся в с. Бирагзанг к горячим источникам под открытым небом, с потрясающим видом на горы. Возвращение в отель. День 3 • Завтрак, выезд.
- Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
- Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
- Водопад «Кольцо». Особенность водопада заключается в том, что потоки воды низвергаются с высоты 5–6 м. через круглое отверстие в известняковой скале. Это «окно» диаметром 1,5–2 м. веками вытачивала горная река Карцадон, растворяя породы и увеличивая каменное кольцо до настоящих размеров.
- Наскальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
- Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский православный мужской монастырь.
- Лавочка «Счастье не за горами, оно в горах». Лавочка расположена на Архонском перевале на высоте 2100 м. над уровнем моря. Башня Курта и Тага. Качели на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на с. Фиагдон.
• Обед по желанию (оплачивается отдельно) в горах на свежем воздухе. Тагаурское ущелье:
- Даргавская долина. Даргавский некрополь («Мертвый городок»). Катакомбный могильник располагается на пологих склонах отрогов или подошвы горы Тбау, к северо-западу от села Даргавс через реку. Город мертвых — это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев.
- Мидаграбинсккие водопады. Мидаграбинские водопады расположены в Северной Осетии, в долине реки Мидаграбиндон, в семи километрах к югу от селения Джимара. Мидаграбин — это горная долина длинной 7 км, которая заканчивается гигантским барьером вертикальных скал, закрывающим доступ к ледникам вершин Джимарай-Хох, Зейгелан и Донжеты.
- Кармадонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. Одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, которое по сей день славится своими целебными минеральными источниками.
• Трансфер до аэропорта. Важная информация:
- Передвигаться будем на комфортабельном автомобиле (Jeep). По времени нахождения на локациях не ограничиваемся.
- Маршрут может быть скорректирован по согласованию с туристами в зависимости от погодных условий.
Проведите незабываемый тур выходного дня в Северной Осетии! Каждую неделю с пятницы по воскресенье вас ждут живописные горы, чистые реки и культурные достопримечательности. Начните с тайных уголков Владикавказа, прогуляйтесь по уютным улочкам, загляните в музеи и насладитесь традиционными блюдами. В субботу отправляйтесь в горы: насладитесь пешими прогулками и захватывающими видами на величественные вершины. В воскресенье завершите своё путешествие, посетив святые места — храмы и многое другое!
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Что можно увидеть на экскурсии?
- Владикавказ
- Алагирское ущелье
- Наскальный монумент Уастырджи
- Мамисонское ущелье
- Цейское ущелье
- Зарамагская ГЭС
- Древнее селение Лисри
- Термальные источники Бирагзанг
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванский каньон
- Водопад «Кольцо»
- Крепость Дзивгис
- Свято-Успенский Аланский православный мужской монастырь
- Лавочка «Счастье не за горами, оно в горах»
- Башня Курта и Тага
- Качели над пропастью
- Тагаурское ущелье
- Мидаграбинсккие водопады
- Мертвый городок
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт или из/на ж/д вокзал
- Трансферы по программе
- Экскурсии
- Услуги гида
- Проживание
- Все завтраки и национальный ужин в первый день
Что не входит в цену
- Посещение некрополя - 100 руб. /чел.
- Канатная дорога - 650 руб. /чел.
- Термальные ванны - 350 руб. /чел.
- Тропа чудес - 100 руб. /чел.
- Обеды и ужин во 2 и 3 дни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобная для Вас локация (аэропорт, ж/д вокзал)
Завершение: Удобная для Вас локация (трансфер в аэропорт, ж/д вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Проведите незабываемый тур выходного дня в Северной Осетии! Каждую неделю с пятницы по воскресенье вас ждут живописные горы, чистые реки и культурные достопримечательности. Начните с тайных уголков Владикавказа, прогуляйтесь по уютным улочкам, загляните в музеи и насладитесь традиционными блюдами. В субботу отправляйтесь в горы: насладитесь пешими прогулками и захватывающими видами на величественные вершины. В воскресенье завершите своё путешествие, посетив святые места — храмы и многое другое!
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- С собой взять: хорошее настроение
- Наличные
- Купальник
- Удобную обувь
- Дождевик/куртку (на всякий случай)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
ageimur
7 сен 2023
Позитива было больше чем гор. А сколько страхов высоты моих прорабатывали
a
anastasenka19
5 сен 2023
Это было спонтанно! Заур, ты лучший! Успехов, процветания и… (ты знаешь, что ещё)
d
dr.tkachenkoo
3 сен 2023
Вы лучшие в своём деле!
j
jusssiti
30 авг 2023
Когда делают свою работу с любовью, и у нас впечатления сильнее! Спасибо!
i
itsunshagavrilova
26 авг 2023
Огромное спасибо за самый крутой тур! Вернемся обязательно
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