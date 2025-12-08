Программа тура по дням
Прибытие. Национальный обед, экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Горная Ингушетия
В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в республику Ингушетия, Джейрахский район.
Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину — древнюю колыбель Ингушского народа, побываете в Средневековом городе Эгикал — самый крупный в горной Ингушетии, расположен на южной стороне горы Цей-Лоам в Таргимской котловине.
Далее Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России.
Далее Цей-Лоамский перевал.
Обед в ресторане «Легенды гор» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Дополнительно Вам будет предложена пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (экотропа 3 км. по желанию).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории экозоны, обед в кафе.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
Три ущелья Осетии
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).
Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке— и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
"Духовное сердце Осетии" — мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
"Осетинская Долина Фараонов" — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».
Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.
К 19:00 желающие за дополнительную плату смогут отправится в ресторан «Торне» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов Республики Северная Осетия - Алания. Ведущий и алкогольные напитки включены.
Стоимость программы 3 500 руб. /чел.
Без «Аланского вечера» возвращение в отель в 18:30.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь».
Прибытие в отель около 23:00.
Мамисон, Цей и термальные источники
В 09:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании — Мамисонское.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.
Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через главный кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Вас ждет посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир.
Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".
Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.
Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.
Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.
Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).
Далее переезд в Цейское ущелье и подьем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.
Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладится купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой).
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в термальных источниках.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
Переезд в г. Махачкала, экскурсия по г. Грозный
В 09:00после завтрака выселение из гостиницы.
Далее Вы отправитесь в Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия.
Экскурсия включает посещение Церкви Архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса "Грозный-Сити", посещение красивейшего цветочного парка, мечети "Сердце Чечни".
После посещения мечети мы совершим пешую прогулку по бульвару им. Эсамбаева.
Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом».
Далее посещение Мемориального комплекса им. А. Кадырова.
15:00 Обед/полдник в кафе «ЖиЖиг Галнаш» г. Грозный (национальная кухня),(ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
16:00 После обеда трансфер в г. Махачкала (время в пути 2,5 часа), по прибытии заселение в отель.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение музея им. А. Кадырова, смотровой площадки, Аллеи Славы и обед в кафе.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (доп. плата).
Экскурсия в г. Дербент
В 08:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.
Экскурсия в самый южный город России — Дербент с обедом в этно-Доме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Далее Экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера; посмотрим окрестности одной из старейших мечетей России — Джума мечети (8 век).
Далее отправление в г. Махачкала в отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено:трансфер, гид-экскурсовод, обед в этно -доме, услуги гида при посещении крепости Нарын-Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын-Кала.
Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум
В 07:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров. Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту. В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой. Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе зиплайн, который расположен поперек каньона.
Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«Главрыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!
Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.
По дороге осуществим заезд на бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено: трансфер,гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «Главрыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро
В 07:00 после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.
Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.
Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.
Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.
На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.
Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.
Водопад Тобот — самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.
Матлас. На Матласе несколько водопадов.
По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов. Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.
Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз. Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.
Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох.
Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в этно-доме.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (доп. плата).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.
Трансфер в аэропорт / ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Twin*
|Double*
|Single
|Triple**
|DBL+CH**
|Breakfast/Завтрак
|Отель "Владикавказ" 4* г. Владикавказ/Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала
|187768
|187768
|136340
|253348
|250000
|Меню/Меню
|Отель "Планета Люкс" 3* г. Владикавказ/Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала
|169712
|169712
|116820
|233828
|230000
|Меню/Меню
|Отель "Кадгарон" 3* г. Владикавказ/Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала
|162880
|162880
|111940
|228460
|221000
|Меню/Меню
|Отель "Камелия" 3* г. Владикавказ/Отель "МОНТО" 4* г. Махачкала
|161416
|161416
|110964
|224067
|220000
|Меню/Меню
|Отель "Владикавказ" 3* г. Владикавказ/Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала
|187768
|187768
|136340
|253348
|250000
|Меню/Меню
|Отель "Планета Люкс" 3* г. Владикавказ/Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала
|169712
|169712
|116820
|233828
|230000
|Меню/Меню
|Отель "Кадгарон" 3* г. Владикавказ/Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала
|162880
|162880
|111940
|228460
|221000
|Меню/Меню
|Отель "Камелия" 3* г. Владикавказ/Отель "ЖАК" 4* г. Махачкала
|161416
|161416
|110964
|224067
|220000
|Меню/Меню
*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении.
**Цена указана за человека при одноместном размещении.
***Цена указана за трех человек при трехместном размещении(дополнительное место).
Четырехместное размещение по запросу.
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|97 000
|140 000
|145 500
|194 000
|48 500
Варианты проживания
Отель «Владикавказ» 4
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Планета Люкс» 3
Гостиница “Планета Люкс” - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Отель «Кадгарон» 3
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу "Кадгарон". Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение - он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Отель «Камелия» 3
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
Отель «Монто» 4
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Отель «ЖАК» 4
Современный отель "Жак" предлагает размещение в Махачкале.
Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.
Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.
В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.
Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах г. Владикавказ/г. Махачкала, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Вход на аттракцион зиплайн, пещерный комплекс «Нокхъо»
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катере на Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута г. Владикавказ и обратно из г. Махачкала
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Питание (ужины)
- «Аланский вечер» - 3 500 руб. /чел
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Катание на аттракционе зиплайн на Сулакском каньоне - 500 руб. /чел
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик;
- купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Нужны ли дополнительные документы для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Где происходит сбор группы?
Встреча в гостинице по месту проживания.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
На чем мы будем передвигаться?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Где можно покушать во Владикавказе?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.