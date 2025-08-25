Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, аэропорт или место в городе по догово...
25 авг в 17:00
7 сен в 17:00
55 000 ₽ за человека
-
30%
Природа, культура и кухня Северной Осетии. Индивидуальный тур
Прикоснуться к местной жизни, послушать древние легенды и полюбоваться ущельями и водопадами
Начало: Владикавказ, место и время по договорённости
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
31 500 ₽
45 000 ₽ за человека
Природа, святыни, крепости Южной Осетии: персональный джип-тур в формате «всё включено»
Увидеть горящую воду, осмотреть византийские фрески и скальные кельи, отведать пирогов, вина и пива
Начало: Любое удобное вам место во Владикавказе, 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 31 500 до 55 000 со скидкой до 30%.
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год по теме «Корпоративные туры», цены от 31500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь