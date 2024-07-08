К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа

Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Проведите выходные в чарующих горных панорамах Кабардино-Балкарии.

За время этого мини-путешествия вы вдоволь нагуляетесь по Приэльбрусью: спуститесь в живописные Чегемское и Баксанское ущелья, при желании выпьете воды прямо из источника на
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Поляне нарзанов и надышитесь ароматами хвойного леса у поляны Азау.

Второй день тура пройдёт на склонах самой грандиозной вершины не только России, но и Европы — величественного Эльбруса, где вы сможете выбрать любое занятие по душе.

К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Снежный барс» 3* (стоимость тура указана за одного человека). *Фотографии гостиницы взяты с сайта Cheget.barshotel.ru.

Питание. В стоимость включён завтрак в отеле во второй день, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Чегемское и Баксанское ущелья, поляна Азау

Встретимся в центре Владикавказа и поедем в Кабардино-Балкарию. Первым по прибытии увидим Чегемское ущелье, которое входит в число красивейших локаций республики. Это огромный разлом в скалах, вдоль которого протекает река и рассыпаны водопады.

Прогулявшись в фантастических пейзажах Чегема, направимся к ещё одной живописной природной достопримечательности — Баксанскому ущелью. Посетим Поляну нарзанов, знаменитую красными, словно марсианскими ландшафтами, где прямо из-под земли бьют минеральные источники.

Поднимемся к поляне Азау в Приэльбрусье, где расположен наш отель. После размещения будет свободное время. Вечером рекомендуем пройтись по окрестностям, вдыхая свежий горный воздух и ароматы хвойного леса.

Чегемское и Баксанское ущелья, поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, поляна АзауЧегемское и Баксанское ущелья, поляна Азау
2 день

Прогулки по склонам Эльбруса

После завтрака мы отправимся к главной цели нашего путешествия, визитной карточке Северного Кавказа — величественному Эльбрусу. По канатной дороге поднимемся на высоту почти 3500 метров к станции «Мир» (за доплату).

Будем любоваться горным хребтом, укрытым вечными снегами и льдами, бескрайними просторами и проплывающими под ногами облаками. Узнаем историю покорения самого высокого пика Европы, с которым связано множество мистических событий.

При желании и за доплату вы можете посетить Музей обороны Приэльбрусья, подняться на верхнюю станцию канатной дороги, покататься на снегоходах или ратраках, попробовать выпечку и глинтвейн в кафе. Нагулявшись, поедем обратно во Владикавказ и к вечеру будем в столице Северной Осетии. На этом наше путешествие завершено.

Прогулки по склонам ЭльбрусаПрогулки по склонам ЭльбрусаПрогулки по склонам ЭльбрусаПрогулки по склонам Эльбруса

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 295 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе из Владикавказа и обратно на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Обеды и ужины
  • Билет на канатную дорогу к Эльбрусу - 1800₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75, 08:30
Завершение: Владикавказ, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыНа ноябрьские праздникиЭльбрусПопулярные места

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