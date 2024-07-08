Встретимся в центре Владикавказа и поедем в Кабардино-Балкарию. Первым по прибытии увидим Чегемское ущелье, которое входит в число красивейших локаций республики. Это огромный разлом в скалах, вдоль которого протекает река и рассыпаны водопады.

Прогулявшись в фантастических пейзажах Чегема, направимся к ещё одной живописной природной достопримечательности — Баксанскому ущелью. Посетим Поляну нарзанов, знаменитую красными, словно марсианскими ландшафтами, где прямо из-под земли бьют минеральные источники.

Поднимемся к поляне Азау в Приэльбрусье, где расположен наш отель. После размещения будет свободное время. Вечером рекомендуем пройтись по окрестностям, вдыхая свежий горный воздух и ароматы хвойного леса.