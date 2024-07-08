За время этого мини-путешествия вы вдоволь нагуляетесь по Приэльбрусью: спуститесь в живописные Чегемское и Баксанское ущелья, при желании выпьете воды прямо из источника на
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Снежный барс» 3* (стоимость тура указана за одного человека). *Фотографии гостиницы взяты с сайта Cheget.barshotel.ru.
Питание. В стоимость включён завтрак в отеле во второй день, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Чегемское и Баксанское ущелья, поляна Азау
Встретимся в центре Владикавказа и поедем в Кабардино-Балкарию. Первым по прибытии увидим Чегемское ущелье, которое входит в число красивейших локаций республики. Это огромный разлом в скалах, вдоль которого протекает река и рассыпаны водопады.
Прогулявшись в фантастических пейзажах Чегема, направимся к ещё одной живописной природной достопримечательности — Баксанскому ущелью. Посетим Поляну нарзанов, знаменитую красными, словно марсианскими ландшафтами, где прямо из-под земли бьют минеральные источники.
Поднимемся к поляне Азау в Приэльбрусье, где расположен наш отель. После размещения будет свободное время. Вечером рекомендуем пройтись по окрестностям, вдыхая свежий горный воздух и ароматы хвойного леса.
Прогулки по склонам Эльбруса
После завтрака мы отправимся к главной цели нашего путешествия, визитной карточке Северного Кавказа — величественному Эльбрусу. По канатной дороге поднимемся на высоту почти 3500 метров к станции «Мир» (за доплату).
Будем любоваться горным хребтом, укрытым вечными снегами и льдами, бескрайними просторами и проплывающими под ногами облаками. Узнаем историю покорения самого высокого пика Европы, с которым связано множество мистических событий.
При желании и за доплату вы можете посетить Музей обороны Приэльбрусья, подняться на верхнюю станцию канатной дороги, покататься на снегоходах или ратраках, попробовать выпечку и глинтвейн в кафе. Нагулявшись, поедем обратно во Владикавказ и к вечеру будем в столице Северной Осетии. На этом наше путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 295 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе из Владикавказа и обратно на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтрак
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Обеды и ужины
- Билет на канатную дорогу к Эльбрусу - 1800₽