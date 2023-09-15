3 день

Три ущелья Осетии

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).

Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке— и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

"Духовное сердце Осетии" — мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

13:30 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

Далее переезд в Даргавскую котловину.

"Осетинская Долина Фараонов" — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".

По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».

Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

К 19:00 желающие за дополнительную плату смогут отправится в ресторан «Торне» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов Республики Северная Осетия - Алания. Ведущий и алкогольные напитки включены.

Стоимость программы 3 500 руб. /чел.

Без «Аланского вечера» возвращение в отель в 18:30.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь».

Прибытие в отель около 23:00.