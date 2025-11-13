июл
Программа тура по дням
Прибытие. Пивоваренный завод «Бавария», экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед.
Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
Сразу после обеда экскурсионная программа на пивоваренный завод «Бавария», далее запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе:
- пивоваренный завод Бавария и дегустация пива;
- Осетинская церковь;
- Аллея славы;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть;
- центр развития народных художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», экскурсия на пивоваренный завод «Бавария» + дегустация пива.
19:30 Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия "Три ущелья Осетии" и фестиваль "Октоберфест" в Alpina Family Park
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.
16:00-16:30 Прибытие в «Alpina Family Park — Октоберфест».
22:00 Трансфер по отелям г. Владикавказ.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт-объект осетинская буква «А»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага».
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
К 16:00 вы приедете в Alpina Family Park на ежегодный пивной фестиваль «Октоберфест».
Здесь Вас ждет невероятная атмосфера праздника, аттракционы, стилизованный парад, официальная часть открытия фестиваля, шоу/музыкальная программа с привлечением звезд российской эстрады, подарки, вкусные блюда от шеф повара и море пива без ограничений.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», фестиваль «Октоберфест».
Прибытие в отель около 23:00.
Мамисонское и Цейское ущелья. Пивная вечеринка в ресторане «Брюгге»
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.
18:00 Прибытие в отели Владикавказа.
19:00 Трансфер от отелей Владикавказа в ресторан «Брюгге»: пивная вечеринка.
22:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя;
- сероводородные источники;
- Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- горнолыжный курорт «Мамисон»: подъем на канатной дороге к смотровой площадке на высоту 2 950 м. н.у. м. (входит в стоимость);
- с. Тиб — минеральные источники;
- боевая башня Боциевых;
- с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
- полуразрушенный храм Успения Богородицы;
- с. Згил — нарзановый источник;
- переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дорогек Сказскому леднику (входит в стоимость);
- пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии.
19:30 Прибытие в ресторан «Брюгге: пивная вечеринка.
Вас ждет увлекательная экскурсия по технологическому процессу приготовления пива в ресторане, развлекательная программа от ресторана, интерактивные игры с ценными призами, дегустация различных сортов пива и вкуснейшие сеты от шефа повара ресторана.
Все это в приятной обстановке в музыкальном сопровождении.
Так же можно будет вдоволь потанцевать на вечерней музыкальной программе от ресторана «Брюгге».
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге в горнолыжном курорте «Мамисон», подъем на канатной дороге в горнолыжном курорте «Цей», пивная вечеринка в Ресторане «Брюгге».
Экскурсионная программа в горную Дигорию
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.
18:00 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Ирафский район – Дигорское ущелье;
- каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
- наскальная конная статуя, с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
- арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- переезд в высокогорную часть ущелья;
- арт-объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
- с. Фаснал — смотровая площадка;
- с. Галиат – высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м./пешая экскурсия.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, национальный обед в горном этнодоме и мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, трансфер, входные билеты в места посещения, по программе.
Ужин — самостоятельно.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|140 816
|140 816
|92 124
|189 020
|179 020
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|стандарт
|119 344
|119 344
|68 700
|169 500
|159 500
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|117 880
|117 880
|68 700
|167 500
|157 500
|по запросу
|Шведский стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|стандарт
|110 560
|110 560
|62 440
|162 180
|152 180
|по запросу
|Шведский стол
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|88 600
|167 200
|132 900
|177 200
|44 300
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
Имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
«Парк Отель Владикавказ», бывший DoubleTree by Hilton 4
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Оплата за экскурсионную программу на пивоваренный завод «Бавария» + дегустация
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Посещение фестиваля «Октоберфест»: все включено, абонемент (вездеход)
- Оплата за подъёмник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
- Оплата за дегустацию и вечеринку в ресторане «Брюгге»
- Оплата за подъёмник на канатно-кресельной дороге на горнолыжном курорте «Мамисон»
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).
В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Сколько человек будет в заезде?
Количество человек в группе с гидом — 18.
Общее количество человек в заезде не ограничено.
В программе нет ограничений по количеству туристов, наполняемость происходит до последнего дня перед заездом.