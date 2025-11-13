1 день

Прибытие. Пивоваренный завод «Бавария», экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед.

Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда экскурсионная программа на пивоваренный завод «Бавария», далее запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе:

пивоваренный завод Бавария и дегустация пива;

Осетинская церковь;

Аллея славы;

площадь В. И. Ленина;

парк им К. Л. Хетагурова;

армянская апостольская церковь;

суннитская мечеть;

центр развития народных художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», экскурсия на пивоваренный завод «Бавария» + дегустация пива.

19:30 Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

