Пивной фестиваль «Октоберфест» в Осетии

Самое яркое пивное мероприятие этого года уже на подходе! Невероятная атмосфера праздника, аттракционы, стилизованный парад, официальная часть открытия фестиваля, интересная программа с привлечением звезд российской эстрады, подарки и пиво-пиво-пиво! Еще
читать дальше

мы отправимся в увлекательное путешествие: увидим Дигорское, Мамисонское и Цейское ущелья, уникальный монумент «Ныхас Уастырджи» и каньон Ахсинта. Центр Владикавказа также заслуживает нашего внимания. Старинные здания, купеческие дома и архитектура разных эпох создают неповторимую атмосферу города. Узнаем много интересного об истории региона, его выдающихся личностях и культурных традициях.

Пивной фестиваль «Октоберфест» в Осетии
Пивной фестиваль «Октоберфест» в ОсетииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пивной фестиваль «Октоберфест» в ОсетииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
30
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пивоваренный завод «Бавария», экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед.

Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда экскурсионная программа на пивоваренный завод «Бавария», далее запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе:

  • пивоваренный завод Бавария и дегустация пива;
  • Осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • центр развития народных художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», экскурсия на пивоваренный завод «Бавария» + дегустация пива.

19:30 Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие. Пивоваренный завод «Бавария», экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия "Три ущелья Осетии" и фестиваль "Октоберфест" в Alpina Family Park

08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.

16:00-16:30 Прибытие в «Alpina Family Park — Октоберфест».

22:00 Трансфер по отелям г. Владикавказ.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт-объект осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага».
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

К 16:00 вы приедете в Alpina Family Park на ежегодный пивной фестиваль «Октоберфест».

Здесь Вас ждет невероятная атмосфера праздника, аттракционы, стилизованный парад, официальная часть открытия фестиваля, шоу/музыкальная программа с привлечением звезд российской эстрады, подарки, вкусные блюда от шеф повара и море пива без ограничений.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», фестиваль «Октоберфест».

Прибытие в отель около 23:00.

Экскурсия "Три ущелья Осетии" и фестиваль "Октоберфест" в Alpina Family Park
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Пивная вечеринка в ресторане «Брюгге»

08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

18:00 Прибытие в отели Владикавказа.

19:00 Трансфер от отелей Владикавказа в ресторан «Брюгге»: пивная вечеринка.

22:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя;
  • сероводородные источники;
  • Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • горнолыжный курорт «Мамисон»: подъем на канатной дороге к смотровой площадке на высоту 2 950 м. н.у. м. (входит в стоимость);
  • с. Тиб — минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри — город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
  • полуразрушенный храм Успения Богородицы;
  • с. Згил — нарзановый источник;
  • переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дорогек Сказскому леднику (входит в стоимость);
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии.

19:30 Прибытие в ресторан «Брюгге: пивная вечеринка.

Вас ждет увлекательная экскурсия по технологическому процессу приготовления пива в ресторане, развлекательная программа от ресторана, интерактивные игры с ценными призами, дегустация различных сортов пива и вкуснейшие сеты от шефа повара ресторана.

Все это в приятной обстановке в музыкальном сопровождении.

Так же можно будет вдоволь потанцевать на вечерней музыкальной программе от ресторана «Брюгге».

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге в горнолыжном курорте «Мамисон», подъем на канатной дороге в горнолыжном курорте «Цей», пивная вечеринка в Ресторане «Брюгге».

Мамисонское и Цейское ущелья. Пивная вечеринка в ресторане «Брюгге»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсионная программа в горную Дигорию

08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.

18:00 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Ирафский район – Дигорское ущелье;
  • каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
  • наскальная конная статуя, с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
  • арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • переезд в высокогорную часть ущелья;
  • арт-объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
  • с. Фаснал — смотровая площадка;
  • с. Галиат – высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м./пешая экскурсия.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, национальный обед в горном этнодоме и мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, трансфер, входные билеты в места посещения, по программе.

Ужин — самостоятельно.

Экскурсионная программа в горную Дигорию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*стандарт140 816140 81692 124189 020179 020по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*стандарт119 344119 34468 700169 500159 500по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт117 880117 88068 700167 500157 500по запросуШведский стол
DoubleTree by Hilton 4*стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*стандарт110 560110 56062 440162 180152 180по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)88 600167 200132 900177 20044 300

Варианты проживания

Владикавказ

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

Имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кадгарон

4 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Кадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Парк Отель Владикавказ», бывший DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

«Парк Отель Владикавказ», бывший DoubleTree by Hilton 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

4 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Камелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Оплата за экскурсионную программу на пивоваренный завод «Бавария» + дегустация
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Посещение фестиваля «Октоберфест»: все включено, абонемент (вездеход)
  • Оплата за подъёмник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
  • Оплата за дегустацию и вечеринку в ресторане «Брюгге»
  • Оплата за подъёмник на канатно-кресельной дороге на горнолыжном курорте «Мамисон»
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).

В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Сколько человек будет в заезде?

Количество человек в группе с гидом — 18.

Общее количество человек в заезде не ограничено.

В программе нет ограничений по количеству туристов, наполняемость происходит до последнего дня перед заездом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
