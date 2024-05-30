Гастрономические туры Владикавказа

Найдено 16 туров в категории «Гастрономические» во Владикавказе, цены от 25 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Это комбинированный тур, где переезды будем делать на комфортабельном транспорте и жить в уютном отеле: вас ждут несложные пешие маршруты, общение с местными жителями, вкусная и сытная еда, прекрасные закаты с самым вкусным Киндзмараули»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«История и культура, легендарное гостеприимство и незабываемые виды, яркие эмоции и кавказская кухня — всё это подарит вам ощущение полной перезагрузки»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Будет много классных фотографий, головокружительных вершин, вкусной и сытной еды и кавказского гостеприимства»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Здесь можно попробовать вкуснейшие кебабы, шаурму, хачапури в тандыре и насладиться на десерт местными сладостями»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Начало: г. Владикавказ
«Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным даже самого требовательного гурмана»
23 июня в 10:00
13 июля в 10:00
39 000 за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Весь маршрут, атмосфера в туре невероятно тёплая, семейная, тут все родные, а дают это ощущение потрясающие пейзажи, энергетика гор, вкусная экологическая еда»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000 за человека
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в стоимость много еды, вина и вкусных мероприятий»
12 июня в 10:00
7 сен в 10:00
от 102 000 за человека
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Вся еда по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться»
от 102 000 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Это активное приключение зарядит вас адреналином и подарит гастрономическое удовольствие»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека
В гостях у осетин
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Пикник, памятник Уастырджи и термальный источник»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900 за человека
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
«Вечером вернемся в нашу уютную «Фазенду», познакомимся с семьей осетин, живущих в этом же доме, вместе поужинаем и будем наслаждаться шашлыками, осетинскими пирогами, кавказскими сырами и винами за теплыми душевными разговорами»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
38 900 за человека
Кемпинг в горах Алании
Авторский тур
1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
Начало: Улица Барбашова 46
«Пообедаем на берегу реки в кафе национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за человека
Тур-знакомство: Привет, Алания
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
«Чай/кофе и сладости во время путешествия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
«В каждом регионе мы обязательно продегустируем национальные блюда: осетинские пироги, лепёшки с картошкой, тыквой и творогом, чуреки (кукурузные лепёшки), галушки или шашлыки»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«Включены завтраки в отелях, приветственный ужин, пикник на озере и прощальный обед»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Увидеть настоящий деревенский быт, попробовать национальную кухню и побывать в безлюдных ущельях
Начало: Владикавказ, 14:00
«Побываем в гостях у радушной хозяюшки и в лучших ресторанах национальной кухни»
28 июня в 14:00
27 сен в 14:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
    Удовлетворена.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Вкусная Осетия. Гастрономический тур
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Вкусная Осетия. Гастрономический тур
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Вкусная Осетия. Гастрономический тур
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
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    рутина отодвинет воспоминания о путешествии на дальний план и не успеешь высказаться и, поблагодарить Александра за прекрасную организацию программы. Путешествие было лёгким и позитивным, в дороге много веселого, интересного, разнообразного. Могу только догадываться, что этому предшествует кропотливая и трудная подготовительная работа организатора. В авторском туре (нашла на Tripster) я впервые, и был риск получить совсем не то, что представляешь заранее. Друзья, кто ещё не решается на подобные путешествия, можете смело собираться с Александром в дорогу на Кавказ: Осетия, Грузия, Армения. Оказалось, он делает разные программы: и Карелию, и Узбекистан, и Норвегию и др. При этом он учитывает не только об'ем и разнообразие достопримечательностей, но и комфорт в местах ночлегов. Дает советы, куда можно сходить в свободное время, находит самые вкусные точки для "подкрепиться". Александр внимательный коммуникабельный человек. Он начинает общаться задолго до тура, отвечает на все вопросы, гасит сомнения. Скоро снова захочется в дорогу и без сомнения туры Александра в приоритете. Но работа "ревнует" и требует уделять ей больше времени. А тем, кто только собирается отдохнуть, рекомендую путешествовать с Александром. Всем удачи!

    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
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    На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
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  3. Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
  4. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
  5. Вкусная Осетия. Гастрономический тур
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  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Гастрономические" можно забронировать 16 авторских туров от 25 000 до 102 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Владикавказа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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