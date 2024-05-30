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Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Это комбинированный тур, где переезды будем делать на комфортабельном транспорте и жить в уютном отеле: вас ждут несложные пешие маршруты, общение с местными жителями, вкусная и сытная еда, прекрасные закаты с самым вкусным Киндзмараули»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«История и культура, легендарное гостеприимство и незабываемые виды, яркие эмоции и кавказская кухня — всё это подарит вам ощущение полной перезагрузки»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Будет много классных фотографий, головокружительных вершин, вкусной и сытной еды и кавказского гостеприимства»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Здесь можно попробовать вкуснейшие кебабы, шаурму, хачапури в тандыре и насладиться на десерт местными сладостями»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Начало: г. Владикавказ
«Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным даже самого требовательного гурмана»
23 июня в 10:00
13 июля в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Весь маршрут, атмосфера в туре невероятно тёплая, семейная, тут все родные, а дают это ощущение потрясающие пейзажи, энергетика гор, вкусная экологическая еда»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в стоимость много еды, вина и вкусных мероприятий»
12 июня в 10:00
7 сен в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Вся еда по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться»
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Это активное приключение зарядит вас адреналином и подарит гастрономическое удовольствие»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Пикник, памятник Уастырджи и термальный источник»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
«Вечером вернемся в нашу уютную «Фазенду», познакомимся с семьей осетин, живущих в этом же доме, вместе поужинаем и будем наслаждаться шашлыками, осетинскими пирогами, кавказскими сырами и винами за теплыми душевными разговорами»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
Начало: Улица Барбашова 46
«Пообедаем на берегу реки в кафе национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
«Чай/кофе и сладости во время путешествия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
«В каждом регионе мы обязательно продегустируем национальные блюда: осетинские пироги, лепёшки с картошкой, тыквой и творогом, чуреки (кукурузные лепёшки), галушки или шашлыки»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«Включены завтраки в отелях, приветственный ужин, пикник на озере и прощальный обед»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Увидеть настоящий деревенский быт, попробовать национальную кухню и побывать в безлюдных ущельях
Начало: Владикавказ, 14:00
«Побываем в гостях у радушной хозяюшки и в лучших ресторанах национальной кухни»
28 июня в 14:00
27 сен в 14:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения30 мая 2024Удовлетворена.
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ИИрина5 мая 2024Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Гастрономические»
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