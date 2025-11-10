Путешествие по Осетии, Чечне и Ингушетии — это погружение в уникальную культуру горных регионов Северного Кавказа. Три знаменитых ущелья Осетии, башенные комплексы Ингушетии, Дигорские горы и Цейское ущелье предлагают неповторимые впечатления. В Чечне мы полюбуемся Нихалоевскими водопадами, увидим Ушкалойские башни, побываем в средневековом замке Пхакоч и насладимся местной кухней.

В 08:00 и 13:00 отправление бесплатного трансфера в аэропорт Минеральные Воды (переезд 220 км, 3:20 часа) к рейсам с вылетами после 13:00 и 18:00 соответственно.

Свободное время во Владикавказе.

Километраж за день: 220 км, продолжительность 8 часов.

17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Возвращение во Владикавказ к 16:30.

Программа дня : Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

Возможность приобрести дополнительно: 19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 255 км, продолжительность 10 часов.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 180 км, продолжительность 8-9 часов.

Возможность приобрести дополнительно: 19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

В 12:00 и 15:00 встреча и отправление бесплатного группового трансфера во Владикавказ (переезд 220 км, 3:20 часа), размещение в гостинице по прибытии.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 20:00 к любому рейсу/поезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 07.04.2025-31.10.2025, руб:

Размещение Категория номера Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple 3-местное DBL+СH 2 взр. +1 реб. QUAD 4-местное Breakfast Завтрак Камелия 3* стандарт 81750 81750 58200 121050 114750 148800 Завтрак Амран 3* стандарт 84900 83850 59250 124200 121050 157200 Завтрак Кадгарон отель 3* стандарт 94350 94350 58200 128925 124200 165600 Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 101700 101700 58725 143100 136800 - Шв. стол полулюкс 109050 109050 79725 158850 152550 - Шв. стол Гостиница Владикавказ 4* стандарт 120600 120600 92850 171450 158850 - Шв. стол комфорт 130050 130050 102300 184050 171450 - Шв. стол Парк отель Владикавказ 5* стандарт 186750 257100 159000 - 272250 - Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.