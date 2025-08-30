Красивейшие виды природы и архитектурно-исторические памятники средневековья навсегда останутся в нашем сердце после путешествия по регионам Северного Кавказа: Осетия — Чечня — Ингушетия — Приэльбрусье (КБР).Прогуляемся по знаковым местам и познакомимся с многовековой историей Владикавказа, а Грозный запомнится нам грандиозными мечетями, парками, ухоженными улицами и современной архитектурой.

от 42 000 ₽ за человека

В 08:00 и 13:00 отправление бесплатного трансфера в аэропорт Минеральные Воды (переезд 220 км, 3:20 часа) к рейсам с вылетами после 13:00 и 18:00 соответственно.

Километраж за день: 180 км, продолжительность 8-9 часов.

17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Возможность приобрести дополнительно: 19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Переезд во Владикавказ, размещение в гостиницах.

Высочайшая точка Европы, край вечных снегов, главное место притяжения на Кавказе — вас ждет Эльбрус.

09:00 Экскурсия на Эльбрус , подъем до станции «Мир», 3450 м.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

В 12:00 и 15:00 встреча и отправление бесплатного группового трансфера во Владикавказ (переезд 220 км, 3:20 часа), размещение в гостинице по прибытии.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 20:00 к любому рейсу/поезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple 3-местное DBL+СH 2 взр. +1 реб. Breakfast Завтрак Камелия 3* — Туркомплекс стандарт 07.04.2025-31.10.2025 84000 84000 59850 123750 117000 Завтрак Амран 3* — Туркомплекс стандарт 07.04.2025-31.10.2025 86700 85800 60750 126450 122400 Завтрак Кадгарон Отель 3* — Туркомплекс стандарт 07.04.2025-31.10.2025 94800 94800 59850 130500 125100 Шв. стол Отель Планета Люкс 3* — Туркомплекс стандарт 07.04.2025-31.10.2025 101100 101100 60300 142650 135900 Шв. стол полулюкс 07.04.2025-31.10.2025 107400 107400 78300 156150 149400 Шв. стол Гостиница Владикавказ 4* — Туркомплекс стандарт 07.04.2025-31.10.2025 117300 117300 89550 166950 154800 Шв. стол комфорт 07.04.2025-31.10.2025 125400 125400 97650 177750 165600 Шв. стол Парк отель Владикавказ 5* — Туркомплекс стандарт 07.04.2025-31.10.2025 174000 234300 146250 - 252000 Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.