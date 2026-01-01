Добро пожаловать в одну из самых колоритных и гостеприимных республик, сердце Северного Кавказа, Северную Осетию - Аланию! В этом насыщенном туре вы увидите лучшие уголки природы - Кармадонское ущелье, сказочный Цей, ледники, каньоны и горные реки. Также увидите башни и некрополь Даргавс, узнаете историю этих мест, посетите Национальный парк Алания и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней. И на протяжении всего путешествия по Осетии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Путешествуем на комфортных внедорожниках, благодаря чему посетим самые красивые и захватывающие дух локации, а они как правило в таких местах, куда только на джипе. Ждём вас в гости, друзья! Обычно наши путешественники влюбляются в Осетию с первого взгляда. Мы уверены, у вас будет также. В целом это спокойный, ознакомительный тур. Из физических нагрузок - 40 минут подъема до водопадов.

Тур по системе все включено, встречаем вас в аэропорту и после тура также сами вас провожаем. Мы путешествуем небольшой компанией (до 16 человек) - это идеальное количество человек в группе. Можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.

Тур, в котором выпадает новогодняя ночь, с 31.12 на 1.01, будем праздновать в ресторане Харес в Горной Дигории.

!Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!

!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках Lexus Gx и Toyota Land Cruiser!

Проживание в комфортных отелях во Владикавказе (апартотель Атмосфера либо равный ему отель) и в самом живописном месте Рсо-Алании, в Горной Дигории, на турбазе Порог неба либо в отеле Харес.

Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.

Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Осетии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)

Также можете посмотреть наш 7ми дневный тур, где полностью программа этого 5ти дневного тура + посещение вечернего Грозного и Эльбруса:

Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.