Описание тура
Добро пожаловать в одну из самых колоритных и гостеприимных республик, сердце Северного Кавказа, Северную Осетию - Аланию! В этом насыщенном туре вы увидите лучшие уголки природы - Кармадонское ущелье, сказочный Цей, ледники, каньоны и горные реки. Также увидите башни и некрополь Даргавс, узнаете историю этих мест, посетите Национальный парк Алания и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней. И на протяжении всего путешествия по Осетии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Путешествуем на комфортных внедорожниках, благодаря чему посетим самые красивые и захватывающие дух локации, а они как правило в таких местах, куда только на джипе. Ждём вас в гости, друзья! Обычно наши путешественники влюбляются в Осетию с первого взгляда. Мы уверены, у вас будет также. В целом это спокойный, ознакомительный тур. Из физических нагрузок - 40 минут подъема до водопадов.
Тур по системе все включено, встречаем вас в аэропорту и после тура также сами вас провожаем. Мы путешествуем небольшой компанией (до 16 человек) - это идеальное количество человек в группе. Можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.
Тур, в котором выпадает новогодняя ночь, с 31.12 на 1.01, будем праздновать в ресторане Харес в Горной Дигории.
!Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!
!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках Lexus Gx и Toyota Land Cruiser!
Проживание в комфортных отелях во Владикавказе (апартотель Атмосфера либо равный ему отель) и в самом живописном месте Рсо-Алании, в Горной Дигории, на турбазе Порог неба либо в отеле Харес.
Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.
Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Осетии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)
Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.
Программа тура по дням
Сердце Владикавказа
В первый день группа встречается и знакомится. Мы встретим вас в аэропорту в любое время. Но советуем прилететь не позже 14:30, Жд-вокзал - не позднее 15:00. Если вы прилетаете раньше 14:30, вам не нужно будет ждать прилета всех остальных участников тура, всех встречаем и доставляем в отель по мере прилёта. Если подходящий вам рейс прилетает позже 14:30, у вас не будет времени пообедать перед экскурсией, мы вас с аэропорта напрямую отвезем на экскурсию. Поэтому в таком случае заранее возьмите с собой перекус.
Нас ждёт познавательная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам с уникальными балконами. Мы познакомим вас с сердцем города - историческим Проспектом Мира, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и старую лютеранскую кирху. Погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. По возможности покатаемся на трамвае, который был запущен во Владикавказе одним из первых в стране.
После экскурсии мы отправимся на приветственный национальный ужин с мастер классом по приготовлению осетинских пирогов. Вы попробуете вкуснейшие блюда кавказской кухни - горячие осетинские пироги, сыр, мясо. Оцените уникальное осетинское пиво и араку.
Приветственный национальный ужин входит в стоимость тура.
После ужина мы отвезём вас в отель, где вы отдохнёте к следующему дню. Он у нас пройдёт в горах.
Золотое кольцо Осетии
После завтрака, который у вас будет в отеле, мы вас забираем и едем в горы! Выезд на экскурсию в 9:30. Начнём мы наш день с Куртатинского ущелья. Первая локация - Кадаргаванский каньон, это самая узкая теснина ущелья, где на глубине 30 метров ревет и беснуется река Фиагдон. Далее у нас наскальная крепость Дзивгис - самое мощное фортификационное сооружение Северного Кавказа, башенные комплексы, смотровые, арт - объект осетинской буквы. Посетим самый высокогорный монастырь России. Аланский монастырь возвышается на 2000 метров над уровнем моря. Затем покатаемся на небесных качелях с видом на всю долину. С июня по сентябрь мы обязательно заедем к Мидаграбинскому озеру, прославившемуся своей фотогеничностью. В остальные месяцы озера нет, так как оно образуется только от таяния ледников, поэтому в другие месяцы вместо озера доезжаем до нереальной красоты смотровой Кахтисар. После вкусного обеда отправимся изучать загадочный Город мертвых в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений - самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения. Также мы посетим Кармадонское ущелье - одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.
После этого мы вернёмся в отель Владикавказа, где вы сможете разобрать кучу красивых фотографий, отдохнёте и подготовитесь к ещё одному насыщенному дню в горах. Вернемся во Владикавказ не раньше 18ти часов.
К сказочным панорамам Цея
После завтрака в отеле, в 9:30 будем ждать вас вместе с чемоданами и рюкзаками. Следующие две ночи будем в горах на турбазе Порог неба. Наш маршрут начинается в Алагирском и Цейском ущельях, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи - покровителя всех путников и воинов, защитника добрых честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале, как это красиво и мощно! Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект Рог изобилия и статуя Афсати - покровителя всего животного мира. Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к Сказскому леднику. Тут можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и услышите легенду о трёх слезах Бога. Далее нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского Гэс - самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор. Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках Бирагзанг. Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё кожа становится очень мягкой и гладкой, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней. После терм уезжаем заселяться в Горную Дигорию. Прибудем на место примерно к 19ти часам.
Национальный парк Алания
Сегодня, позавтракав на турбазе, выезжаем в 10:00. Отправимся в Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, которое местные жители Осетии считают самым живописным уголком нашей республики. Не зря именно Дигория получила статус Национального парка. Традиционно у въезда в ущелье нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников. Первой нашей локацией сегодня будет знаменитое селение Камунта — осетинский Мачу-Пикчу, где проживает не больше десяти человек, прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на невероятной красоты смотровую на всё Дигорское ущелье. Следом у нас самое древнее селение Осетии — архитектурный комплекс Галиат, с многоэтажными каменными домами. Расскажу, почему тут не осталось ни одного жителя и чем оно так привлекает археологов и исследователей мирового масштаба. Следующая остановка - арт-объект Осетинская Лира и бельгийская обогатительная фабрика 19го века и бельгийский шахтерский посёлок Фаснал. Вы узнаете о том, какой вклад внесли бельгийцы в то, что Осетия в 19м веке стала одним из промышленных центров не только Северного Кавказа, но и всей России. Далее мы поедем на вкусный домашний обед к местной семье, после которого вернемся на базу. Ближайшую ночь мы проведём также в Национальном парке Алания. Вернемся на базу примерно в 17:00. Сегодня мы также можем собраться вечером все вместе и посидеть у костра в каминном зале, или на улице, под красивейшим, горным звездным небом.
Горная Дигория
Проснувшись в этом удивительном месте, с нереальным воздухом, позавтракав на Турбазе, отправляемся в 10:00 к водопаду Три сестры либо же к водопаду Байради по сказочной тропе через хвойный лес. После прогулки до водопада выезжаем и едем выше в селение Задалеск, где сотни лет назад отважная женщина Задалески Нана смогла защитить осетинский народ от исчезновения. Мы посетим дом-музей Задалески Нана. Следующей нашей остановкой будет каньон Ахсинта, где под ногами, на глубине 50 метров ревет и беснуется река Урух. Над пропастью здесь перекинут мост с мистическим названием Чёртов. Дигория не оставит равнодушным никого, не зря местные считают ее самой живописной! Обязательно пообедаем перед вылетом по дороге в аэропорт. Далее едем в аэропорт и на жд-вокзал (Прибудем к 16:30-17:00) Пришло время прощаться. Вылет не ранее 18:00, выезд не ранее 17:30.
Для гостей, которые остаются на подольше и не улетают/уезжают в этот день, мы можем организовать дополнительные экскурсии на Эльбрус и в Грозный (Чеченская республика), а также в Южную Осетию. Дорогие гости, также можете найти наш тур Путешествие в сердце Кавказа - Осетия, Эльбрус, Грозный, все включено! В нем у нас полностью вся программа этого 5ти дневного тура, с добавлением вечернего Грозного и Эльбруса. ссылка
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание две ночи в отеле Атмосфера во Владикавказе (либо равном ему)
- Проживание две ночи в горах на турбазе Порог неба либо в отеле Харес
- Трансфер из/в аэропорт
- Завтраки
- Обеды либо пикники в горах
- Наше полное сопровождение
- Работа сертифицированного гида
- Классные фотографии и видео на память
- Национальное застолье
- Транспортное обслуживание - все перемещения по программе на подготовленных и комфортабельных джипах Toyota Land Cruiser и Lexus Gx
- Рекомендации в выборе кафе/ресторанов
- Если планируете прилететь в Осетию раньше начала тура, либо же задержаться после тура, посоветуем классные однодневные экскурсии, не пересекающиеся с нашим туром (Верхняя Балкария, Грозный, Эльбрус, Южная Осетия)
- Мастер класс по приготовлению осетинских пирогов
- Любовь и забота гида
- Самая лучшая компания
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Траты на сувениры
- Входные билеты (1650р за все дни) - горячие источники 500р, канатная дорога в Цее 1000р некрополь 150р
- Ужины, не заявленные в программе
- Дополнительные развлечения: полет на параплане 7Т.Р. / чел
- Одноместное проживание - 12000 руб. (Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если вдруг так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.)
О чём нужно знать до поездки
Это комфортный авторский тур по Осетии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Все передвижения на комфортном и подготовленном для горных дорог транспорте. Практически до всех наших локаций и достопримечательностей мы доедем на подготовленных автомобилях. Максимальный набор высоты - 2600 метров над уровнем моря (на автомобиле)
По объективным причинам (рекомендации Мчс, возникновение опасности проезда к определенной локации, угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Вы можете приехать в тур как с ручной кладью, так и с чемоданом. На протяжении всего тура вам будет достаточно небольшого рюкзака (не берите чемоданы больших размеров, они вам ни к чему на экскурсии). Прилететь желательно с чемоданом среднего размера.
На протяжении всего тура и на всех локациях мы вас будем полностью сопровождать
В тур можно приехать одному или одной, очень часто наши гости приезжают по одному. Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.
Будем проживать в комфортных отелях во Владикавказе (апартотель Атмосфера либо равный ему) и в горах (турбаза Порог неба, либо комфортабельный отель Харес) и передвигаться по всем локациям на комфортабельном транспорте.
Завтраки очень вкусные и сытные, при отеле. Обеды полноценные. Ужин не входит в тур, кто-то хочет вечером поужинать вкусной бараниной, кто-то речной форелью, а кто-то и вовсе после очень сытных обедов не хочет ужинать. Мы вам дадим рекомендации по самым вкусным заведениям Владикавказа, а в Пороге неба для ужинов в вашем распоряжении будет столовая и кафе.
Тур не требует специальной подготовки и подойдет любому активному человеку. От вас потребуется подняться до водопадов - это в летний период (около 40 минут), здесь не предполагается особых навыков скалолазания и бега по пересеченной местности.
Если вы молоды душой, открыты новым знакомствам и этому миру, готовы весело проводить время в сопровождении таких же единомышленников, а так же знакомиться с самыми топовыми локациями нашей удивительной земли, погружаться в традиции и культуру народа Северной Осетии, то этот тур точно для вас.
К сожалению, для людей с ограниченными физическими возможностями данный тур вряд ли подойдет.
Девушки могут взять с собой красивые платья для фото в горах.
Список всего, что рекомендуем вам взять с собой в путешествие, вы можете посмотреть в следующем разделе Пожелания к гостю. За 3-4 дня до старта путешествия, в вотсапе и телеграмме создается общий чат, куда эту информацию также отправим.
Пожелания к путешественнику
Возьмите с собой в горы что нибудь теплое вне зависимости от времени года, куртки или толстовки по сезону (по вечерам в горах прохладно).
Не забудьте взять купальные принадлежности на горячие источники (купальник, полотенце и тапочки). Лишними не будут солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Мы рекомендуем в горы одевать удобную обувь (кроссовки), желательно закрытые и не сеточные. Треккинговая обувь в этом туре не обязательна. И воздержаться от коротких шорт, во-первых для личного удобства на туристических тропах, во-вторых предусмотрены остановки у святилищ и храмов, в которые заходить в шортах не разрешено.
На всякий случай возьмите также дождевики.