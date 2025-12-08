Мои заказы

Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию

Джипинг по необычным местам горной Осетии, ущельям и старинным поселениям.

Мы отправимся в Алагирское ущелье, где нас встретит наскальный монумент Ныхас Уастырджи, город красноречивых камней и нарзановый источник в горах. После
читать дальше

мы продолжим путешествие по горной Осетии и переместимся в сказочный Цейский заповедник, где поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 м. н.у. м. и вдоволь насладимся красотой Сказского ледника.

После активных дней нас ждут вкусные ужины и вечера на террасе с видом на Кавказский хребет, а также расслабление в термальных источниках.

Другая Осетия. Джип-тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Другая Осетия. Джип-тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Другая Осетия. Джип-тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Гизельдонское ущелье

Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала.

Рекомендуемое прибытие до 16:00.

Водитель внедорожника встретит Вас в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа.

Сразу от места Вашего прибытия Вы отправитесь в Гизельдонское ущелье, с. Даргавс (время следования 50 минут), далее заселение в горный коттедж.

Отдых.

Вечером Вас ждет прекрасный ужин и приятная атмосфера в обществе других гостей и организаторов Вашего пребывания.

Прибытие. Гизельдонское ущельеПрибытие. Гизельдонское ущельеПрибытие. Гизельдонское ущельеПрибытие. Гизельдонское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гизельдонское и Куртатинское ущелья

После завтрака в 09:00 мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа профессиональный водитель — экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.

В первой половине дня мы будем изучать Гизельдонское и Куртатинское ущелья.

К посещению:

  • Мидаграбинские водопады;
  • арт-объект «Меч Акинак»;
  • арт-объект «Осетинская буква АЕ»;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Кадаргаванский каньон;
  • высокогорное селение Цмити;
  • Аланский Успенский мужской монастырь;
  • источник минеральной воды «Хилак», где Вы сможете продегустировать всемирно известную воду.

В 13:00 состоится обед в ресторане Долина Солнца.

Отправимся путешествовать по горной части Северной Осетии, Вас ждет:

  • переезд в соседнее Геналдонское ущелье, печально прославившееся сходом ледника Колка;
  • с. Кармадон — смотровая площадка, мемориал памяти погибшей съемочной группе С. Бодрова Младшего;
  • осетинская долина фараонов — Даргавский некрополь (посещение музея под открытым небом);
  • арт-объект «Колесо Балсага;
  • башня кровников;
  • Гизельдонское водохранилище.

Мы отправимся с Вами в коттедж, где нас ждет замечательный ужин в кругу уже знакомых людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (легкий алкоголь включен в программу).

Гизельдонское и Куртатинское ущельяГизельдонское и Куртатинское ущельяГизельдонское и Куртатинское ущельяГизельдонское и Куртатинское ущелья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Алагирское ущелье, Цей

После завтрака в 09:00 мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа профессиональный водитель-экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.

Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению:

  • монумент Ныхас Уастырджи, самая большая наскальная конная статуя;
  • сероводородные источники в с. Тамиск;
  • загадочная часовня в селении Нузал, Зарамагское водохранилище;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • с. Тиб — Башня Боциевых;
  • с. Лисри — город красноречивых камней;
  • посещение нового горнолыжного курорта «Мамисон» — катание на канатной дороге за дополнительную плату, стоимость — 1 500 р. /чел.;
  • с. Згил — нарзановый источник.

13:30 Обед в горном ресторанчике «Барс»: национальная кухня, осетинские пироги.

14:30 Мы продолжим путешествие по горной Осетии и переместимся в сказочный Цейский заповедник.

К посещению:

  • Цейское ущелье;
  • небольшой водопад на въезде в ущелье;
  • арт-объект «Рог изобилия»;
  • горнолыжный курорт Цей — подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м. (стоимость канатной дороги включено в программу тура).

После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час для того, чтобы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (купание 1 час включено в стоимость тура).

Едем в коттедж, где Вас ждет замечательный ужин в кругу уже «родных» людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (легкий алкоголь включен в программу).

Алагирское ущелье, ЦейАлагирское ущелье, ЦейАлагирское ущелье, ЦейАлагирское ущелье, Цей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

В 12:00 мы двигаемся во Владикавказ и отвезем всех к месту отбытия.

По запросу можем заехать за сувенирной или другой продукцией по надобности.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Коттеджный комплекс TAGA.KOMСтандарт133 350133 350111 775154 026150 276

Варианты проживания

TAGA. KOM

3 ночи

Отель TAGA.KOM в Даргавсе — Ваш уютный уголок в сердце Кавказа.

Добро пожаловать в TAGA.KOM — уникальный отель, расположенный в живописном селе Даргавс, известном своим историческим наследием и природной красотой. Здесь вас ждет гармония уюта и современного комфорта в окружении величественных гор.

Наш отель предлагает гостям комфортабельные номера с потрясающими видами на живописные пейзажи, где каждое утро начинается с вдохновляющего восхода солнца. В TAGA.KOM царит атмосфера тепла и гостеприимства, где вы сможете полностью расслабиться и насладиться спокойствием.

Отель идеально подходит для тех, кто ищет уединение и умиротворение вдали от городской суеты.

Погрузитесь в атмосферу традиционного Осетинского гостеприимства в TAGA.KOM и откройте для себя все очарование и тайны Северной Осетии.

TAGA. KOMTAGA. KOMTAGA. KOMTAGA. KOMTAGA. KOMTAGA. KOMTAGA. KOM
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в коттедже с. Даргавс по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами-экспедиторами на внедорожниках
  • Питание: завтраки в коттедже + обеды по программе тура + ужины в коттедже и/или в горном ресторанчике
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до коттеджа и обратно по окончании тура
  • Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Оплата за подъемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Катание на канатной дороге в Мамисон - 1 500 р. /чел
  • Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для поездок в горы можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте мы будут перемещаться?

Трансфер: джип-внедорожник, от двух до 4 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 27 500 ₽ за человека
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия - Алания
На автобусе
4 дня
-
3%
3 отзыва
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия - Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 мар в 10:00
19 мар в 10:00
от 38 834 ₽40 035 ₽ за человека
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию осенью
Джиппинг
4 дня
3 отзыва
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию осенью
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
8 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 50 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа