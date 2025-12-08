3 день

Алагирское ущелье, Цей

После завтрака в 09:00 мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!

За рулем каждого джипа профессиональный водитель-экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.

Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению:

монумент Ныхас Уастырджи , самая большая наскальная конная статуя;

, самая большая наскальная конная статуя; сероводородные источники в с. Тамиск;

загадочная часовня в селении Нузал , Зарамагское водохранилище;

Зарамагское водохранилище; переезд в Мамисонское ущелье;

с. Тиб — Башня Боциевых;

с. Лисри — город красноречивых камней;

посещение нового горнолыжного курорта «Мамисон» — катание на канатной дороге за дополнительную плату, стоимость — 1 500 р. /чел.;

с. Згил — нарзановый источник.

13:30 Обед в горном ресторанчике «Барс»: национальная кухня, осетинские пироги.

14:30 Мы продолжим путешествие по горной Осетии и переместимся в сказочный Цейский заповедник.

К посещению:

Цейское ущелье;

небольшой водопад на въезде в ущелье;

арт-объект «Рог изобилия»;

горнолыжный курорт Цей — подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м. (стоимость канатной дороги включено в программу тура).

После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час для того, чтобы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (купание 1 час включено в стоимость тура).

Едем в коттедж, где Вас ждет замечательный ужин в кругу уже «родных» людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (легкий алкоголь включен в программу).

