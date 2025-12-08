Мы отправимся в Алагирское ущелье, где нас встретит наскальный монумент Ныхас Уастырджи, город красноречивых камней и нарзановый источник в горах. После
Программа тура по дням
Прибытие. Гизельдонское ущелье
Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала.
Рекомендуемое прибытие до 16:00.
Водитель внедорожника встретит Вас в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа.
Сразу от места Вашего прибытия Вы отправитесь в Гизельдонское ущелье, с. Даргавс (время следования 50 минут), далее заселение в горный коттедж.
Отдых.
Вечером Вас ждет прекрасный ужин и приятная атмосфера в обществе других гостей и организаторов Вашего пребывания.
Гизельдонское и Куртатинское ущелья
После завтрака в 09:00 мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!
За рулем каждого джипа профессиональный водитель — экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.
В первой половине дня мы будем изучать Гизельдонское и Куртатинское ущелья.
К посещению:
- Мидаграбинские водопады;
- арт-объект «Меч Акинак»;
- арт-объект «Осетинская буква АЕ»;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Кадаргаванский каньон;
- высокогорное селение Цмити;
- Аланский Успенский мужской монастырь;
- источник минеральной воды «Хилак», где Вы сможете продегустировать всемирно известную воду.
В 13:00 состоится обед в ресторане Долина Солнца.
Отправимся путешествовать по горной части Северной Осетии, Вас ждет:
- переезд в соседнее Геналдонское ущелье, печально прославившееся сходом ледника Колка;
- с. Кармадон — смотровая площадка, мемориал памяти погибшей съемочной группе С. Бодрова Младшего;
- осетинская долина фараонов — Даргавский некрополь (посещение музея под открытым небом);
- арт-объект «Колесо Балсага;
- башня кровников;
- Гизельдонское водохранилище.
Мы отправимся с Вами в коттедж, где нас ждет замечательный ужин в кругу уже знакомых людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (легкий алкоголь включен в программу).
Алагирское ущелье, Цей
После завтрака в 09:00 мы загружаемся в горные внедорожники и отправляемся в путь!
За рулем каждого джипа профессиональный водитель-экспедитор/экскурсовод, в транспортном средстве от 2 до 4 человек.
Мы отправимся в Алагирское ущелье (Военно-Осетинская дорога), к посещению:
- монумент Ныхас Уастырджи, самая большая наскальная конная статуя;
- сероводородные источники в с. Тамиск;
- загадочная часовня в селении Нузал, Зарамагское водохранилище;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- с. Тиб — Башня Боциевых;
- с. Лисри — город красноречивых камней;
- посещение нового горнолыжного курорта «Мамисон» — катание на канатной дороге за дополнительную плату, стоимость — 1 500 р. /чел.;
- с. Згил — нарзановый источник.
13:30 Обед в горном ресторанчике «Барс»: национальная кухня, осетинские пироги.
14:30 Мы продолжим путешествие по горной Осетии и переместимся в сказочный Цейский заповедник.
К посещению:
- Цейское ущелье;
- небольшой водопад на въезде в ущелье;
- арт-объект «Рог изобилия»;
- горнолыжный курорт Цей — подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м. (стоимость канатной дороги включено в программу тура).
После такого насыщенного дня, мы совершим заезд в с. Бирагзанг, где у Вас будет ровно час для того, чтобы вдоволь насладиться купанием в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (купание 1 час включено в стоимость тура).
Едем в коттедж, где Вас ждет замечательный ужин в кругу уже «родных» людей и вечер на террасе с видом на Кавказский хребет (легкий алкоголь включен в программу).
Отъезд
В 12:00 мы двигаемся во Владикавказ и отвезем всех к месту отбытия.
По запросу можем заехать за сувенирной или другой продукцией по надобности.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
|Коттеджный комплекс TAGA.KOM
|Стандарт
|133 350
|133 350
|111 775
|154 026
|150 276
Варианты проживания
TAGA. KOM
Отель TAGA.KOM в Даргавсе — Ваш уютный уголок в сердце Кавказа.
Добро пожаловать в TAGA.KOM — уникальный отель, расположенный в живописном селе Даргавс, известном своим историческим наследием и природной красотой. Здесь вас ждет гармония уюта и современного комфорта в окружении величественных гор.
Наш отель предлагает гостям комфортабельные номера с потрясающими видами на живописные пейзажи, где каждое утро начинается с вдохновляющего восхода солнца. В TAGA.KOM царит атмосфера тепла и гостеприимства, где вы сможете полностью расслабиться и насладиться спокойствием.
Отель идеально подходит для тех, кто ищет уединение и умиротворение вдали от городской суеты.
Погрузитесь в атмосферу традиционного Осетинского гостеприимства в TAGA.KOM и откройте для себя все очарование и тайны Северной Осетии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в коттедже с. Даргавс по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами-экспедиторами на внедорожниках
- Питание: завтраки в коттедже + обеды по программе тура + ужины в коттедже и/или в горном ресторанчике
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до коттеджа и обратно по окончании тура
- Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
- Оплата за подъемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Катание на канатной дороге в Мамисон - 1 500 р. /чел
- Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для поездок в горы можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте мы будут перемещаться?
Трансфер: джип-внедорожник, от двух до 4 человек.