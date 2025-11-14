Мои заказы

Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером

В туре по Северному Кавказу мы познакомимся со столицей Осетии и отправимся в сердце Ингушетии — завораживающее Джейрахское ущелье.

Мы узнаем о таинственной истории ингушского народа, о его традициях и культуре,
читать дальше

запечатленных в этих удивительных архитектурных памятниках.

Проедем по серпантинам горных дорог Осетии, восхищаясь панорамными видами, а с высоты Цейского ущелья оценим великолепие горных вершин и почувствуем свежесть ледникового воздуха. Завершим наш насыщенный тур релаксацией в термальном источнике. Теплая минеральная вода поможет нам сняться усталость и насладиться атмосферой горного спокойствия.

Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечеромФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечеромФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
12
ноя19
ноя30
сен7
окт14
окт21
окт28
окт

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Премьер» Владикавказа.

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • исторический центр Владикавказа.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», трансфер.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ингушетия

Экскурсионная программа в республику Ингушетия «Загадки Джейрахского ущелья».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном кафе «Цей-Лоам» — национальная кухня.

В программе:

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи – башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал – вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал – комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье, Таргим.

Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Цей-Лоам», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

18:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Ингушетия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Три ущелья Осетии. Аланский вечер

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Три ущелья Осетии».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.

17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон – целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити – средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага – смотровая площадка;
  • арт-объект Осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина – посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага»;
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон – смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

23:30Трансфер.

Возвращение в отель.

Три ущелья Осетии. Аланский вечер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя;
  • сероводородные источники;
  • Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище – смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье, с. Тиб – минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри – город красноречивых камней/комплекс боевых и сторожевых башен;
  • полуразрушенный храм Успения Богородицы;
  • с. Згил – нарзановый источник;
  • горнолыжный курорт «Мамисон» (по желанию возможен подъем на канатной дороге, доп. плата);
  • переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
  • переезд в с. Бирагзанг – купание в термальном источнике.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Барс», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, стоимость разового подъема и спуска канатной дороги в Цейском ущелье, входные билеты в термальный парк – купание 1 час.

18:30Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Комфорт118 470118 47081 925161 375159 000по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт95 53098 09052 645135 975134 000по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт97 01097 01059 005138 415137 455по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*Стандарт88 21088 21050 705126 215125 735по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)66 25098 00099 375132 50033 125

Варианты проживания

Владикавказ

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кадгарон

4 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Кадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Парк Отель Владикавказ

4 ночи

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Парк Отель Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

4 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Камелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Входные билеты в термальный комплекс Бирагзанг
  • Входные билеты на канатную дорогу Цей (разовый подъем и спуск)
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Подъем на канатной дороге на горнолыжном курорте «Мамисон» (по желанию)
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).

В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

