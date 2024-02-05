В гостях у могучего Казбека
ноя
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Владикавказу и источники Бирагзанг
Прибытие в аэропорт г. Владикавказа (рекомендуем воспользоваться рейсами с прилётом до 13:15).
13:30 Групповой трансфер в город.
Знакомство с городом (памятник Иссе Плиеву, Чугунный мост, площадь Штыба, посещение Храма Рождества Пресвятой Богородицы).
Обед.
Трансфер в отели, размещение.
17:00 Выезд от отеля на термальные источники Бирагзанг в горах под открытым небом (без гида). Купание – 1 ч (доплата за входные билеты).
На территории находится 3 бассейна: основной 35-38°C, малый горячий 40-43°C, малый холодный 5-15°C. Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров. Лечебное купание помогает успешно лечить различные болезни желудочно-кишечного тракта; кожные и суставные заболевания; гинекологические проблемы; сердечно-сосудистые и неврологические болезни. Не рекомендуется посещение бассейна в период обострения заболеваний.
Возвращение во Владикавказ.
Свободное время в городе.
Ужин (самостоятельно).
Обзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамике
Завтрак в отеле.
Отправление на обзорную пешеходную экскурсию по Владикавказу, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв.
Одна из самых красивых улиц Владикавказа – проспект Мира, который был основан еще в 19 веке. Здесь можно неспешно гулять, слушать музыку местного радио, увидеть знаменитый Владикавказский трамвай, который является одним из самых любимых символов города, выпить кофе в необычных кофейня, в хорошую погоду можно увидеть шикарные виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.
Мы обязательно пройдемся по проспекту, посмотрим памятники архитектуры – здание бывшей гостиницы «Париж», академический русский театр имени Е. Вахтангова, филиал Мариинского театра, заглянем в гости к Булгакову с котом Бегемотом, не забудем упомянуть и про Пушкина, прогуляемся среди домов 19 века, и, конечно же, расскажем, как формировался город с разными конфессиями и взглядами, ведь в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.
После пешеходной части экскурсии заглянем в центр развития народных художественных промыслов Алании, где вы сможете приобрести интересные сувениры, в том числе и знаменитую керамику ручной работы.
Обед в городе.
Мастер-класс по керамике.
На Северном Кавказе, уникальном своими природными особенностями, богатым природными сырьевыми ресурсами, народные промыслы всегда занимали важное место, а керамика – едва ли не главный предмет археологических находок. Именно она чаще всего встречается на археологических раскопках, что свидетельствует о высоком уровне развития гончарного искусства, которое и сегодня почитаемо на Северном Кавказе.
Приглашаем окунуться в мир гончарного ремесла и своими руками сотворить свое произведение искусства.
Свободное время в городе.
Ужин (самостоятельно).
Алагирское ущелье. Древние селения и достопримечательности Алагира
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле. Отправление на экскурсию на транспорте повышенной проходимости.
Алагирское ущелье является своеобразными воротами в Закавказье. В древние времена ущелье играло роль крепости – осетины строили в этой местности фортификационные сооружения, бастионы, замки, сторожевые башни.
Все, кто едет из Владикавказа в Алагир, на подъезде к селу Дзуарикау неизменно притормаживают – здесь у горной реки Фиагдон, над серой скалой, соприкасаясь крыльями, застыли в вечном полете семь белых журавлей. Монумент посвящен братьям Газдановым, которые один за другим ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт и в родное осетинское село уже не вернулись.
Следующая наша остановка – храм «Собор Вознесения господня в Алагире» (1851 г.), построенный в византийском стиле из местного материала – розовато-серого туфа.
Еще одно интересное для посещения место – Аланский Богоявленский Женский монастырь. Первые сестры обосновались в Алагире в мае 2002 года – в недостроенном доме в триста квадратных метров на двадцати сотках необработанной земли. Сейчас же на территории монастыря есть храм, гостиница, отдельный корпус под монастырские мастерские, большая монастырская трапезная, сестрический корпус и Реабилитационный центр для детей, пострадавших в терактах и боевых действиях.
В 8 км от города Алагир перед въездом в ущелье вас встретит монумент Святого Уастырджи, самого почитаемого в Осетии. Расположен он прямо в скале, на высоте 22 м над поверхностью земли и весит 28 тонн.
В этот день вас также ждет посещение столицы древнего Алагира – селения Верхний Мизур (XVI век), прозванного так за внушительные размеры – оно раскинулось на нескольких склонах у подножия Скалистого хребта.
Достопримечательностью селения, помимо размеров, остатков башен, склепов и цыртов, считается церковь архангела Михаила, которую в 1890 году построила фамилия Марзоевых.
Обед.
После обеда мы отправимся в старейшие высокогорные поселения 13 века Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И, конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.
Возвращение во Владикавказ.
Свободное время.
Кармадонское и Куртатинское ущелья. Прощание с Северной Осетией
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи берем с собой.
Выезд в Кармадонское ущелье (второе название – Геналдонское). По дну этого ущелья протекает река Геналдон. Здесь же располагается довольно большой ледник Колка – место трагедии, случившейся с Сергеем Бодровым в 2002 году.
Поднимаемся чуть выше и мы уже в Куртатинском ущелье – одно из живописнейших в Северной Осетии, имеет протяженность более 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов.
Остановка на фотосесиию в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Посещение Дзивгисской скальной крепости – комплекс оборонительных сооружений, построенная в XIII-XVI веках.
Посещение башен братьев Куртаг и Тага, где со смотровой площадки открываются шикарные виды горной панорамы. Знакомство с историей родовых замков осетин, и узнаем откуда берет начало генеалогия более ста фамилий Северной Осетии.
Жемчужина Куртатинского ущелья – селение Цымыти, расположенное в верховьях Куртатинского ущелья. Живописные виды, склепы, башни с петроглифами все нас это ждет в селении.
Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря – самого высокогорного храма в России.
Обед с блюдами национальной кухни, где мы также сможем понаблюдать и узнать, как же делаются настоящие осетинские пироги.
Трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Владикавказа на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от варианта размещения:
|«Планета Люкс» 3*
|«Владикавказ» 4*
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Комфорт
|Супериор
|Двухместное*
|47000
|48000
|48500
|49000
|57000
|Одноместное
|49000
|57000
|54000
|58000
|60000
|Доп. кровать
|46000
|-
|-
|45000
|-
Стоимость экскурсионного пакета без проживания – 37 000 рублей с человека (питание без завтраков в отеле, сбор на экскурсии у отелей по программе).
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Планета Люкс» 3
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
«Владикавказ» 4
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе тура, включая групповые трансферы аэропорт Владикавказ - отель Владикавказа - аэропорт Владикавказ
- Услуги местных гидов
- Размещение в отеле по выбору 3 ночи (для тарифа с проживанием)
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда (для тарифа с проживанием)
- Эко-сборы
- Вода 0,5 л/чел в день
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты по программе тура
- Мастер класс по керамике
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Ужины
- Билеты на термальный источник - от 300 руб. /час, оплата на месте
- Дополнительные услуги на месте размещения
- Сувениры
Место начала и завершения?
Как организована встреча и проводы?
Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Владикавказа на выходе из зала прилета с табличкой «Казбек». Групповой трансфер в 13:30.
Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам после 20:00.
Для туристов, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.