В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
Групповой тур во Владикавказе

В гостях у могучего Казбека

5
3 отзыва
Приглашаем вас открыть вместе с нами богатства Северной Осетии: вековые замки, некрополи, древние церкви и природные чудеса. Казбек, как внимательный хранитель, приглашает вас в свои владения с радушием и гостеприимством.
В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
1
ноя
12
дек

Что вас ожидает:

Вековые замки Казбека
Вековые замки Казбека
Погрузитесь в историю средневековых крепостей, населенных секретами, и насладитесь величественными видами горных хребтов
Осетинские вкусы
Осетинские вкусы
Попробуете настоящие осетинские пироги, узнаете об искусстве их приготовления и окунетесь в уникальный вкус этого уголка Кавказа
Искусство керамики
Искусство керамики
Погрузитесь в мир гончарного искусства и создадите свое произведение искусства

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Владикавказу и источники Бирагзанг

Прибытие в аэропорт г. Владикавказа (рекомендуем воспользоваться рейсами с прилётом до 13:15).

13:30 Групповой трансфер в город.

Знакомство с городом (памятник Иссе Плиеву, Чугунный мост, площадь Штыба, посещение Храма Рождества Пресвятой Богородицы).

Обед.

Трансфер в отели, размещение.

17:00 Выезд от отеля на термальные источники Бирагзанг в горах под открытым небом (без гида). Купание – 1 ч (доплата за входные билеты).

На территории находится 3 бассейна: основной 35-38°C, малый горячий 40-43°C, малый холодный 5-15°C. Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров. Лечебное купание помогает успешно лечить различные болезни желудочно-кишечного тракта; кожные и суставные заболевания; гинекологические проблемы; сердечно-сосудистые и неврологические болезни. Не рекомендуется посещение бассейна в период обострения заболеваний.

Возвращение во Владикавказ.

Свободное время в городе.

Ужин (самостоятельно).

Экскурсия по Владикавказу и источники БирагзангЭкскурсия по Владикавказу и источники БирагзангЭкскурсия по Владикавказу и источники БирагзангЭкскурсия по Владикавказу и источники Бирагзанг
2 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамике

Завтрак в отеле.

Отправление на обзорную пешеходную экскурсию по Владикавказу, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв.

Одна из самых красивых улиц Владикавказа – проспект Мира, который был основан еще в 19 веке. Здесь можно неспешно гулять, слушать музыку местного радио, увидеть знаменитый Владикавказский трамвай, который является одним из самых любимых символов города, выпить кофе в необычных кофейня, в хорошую погоду можно увидеть шикарные виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.

Мы обязательно пройдемся по проспекту, посмотрим памятники архитектуры – здание бывшей гостиницы «Париж», академический русский театр имени Е. Вахтангова, филиал Мариинского театра, заглянем в гости к Булгакову с котом Бегемотом, не забудем упомянуть и про Пушкина, прогуляемся среди домов 19 века, и, конечно же, расскажем, как формировался город с разными конфессиями и взглядами, ведь в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.

После пешеходной части экскурсии заглянем в центр развития народных художественных промыслов Алании, где вы сможете приобрести интересные сувениры, в том числе и знаменитую керамику ручной работы.

Обед в городе.

Мастер-класс по керамике.

На Северном Кавказе, уникальном своими природными особенностями, богатым природными сырьевыми ресурсами, народные промыслы всегда занимали важное место, а керамика – едва ли не главный предмет археологических находок. Именно она чаще всего встречается на археологических раскопках, что свидетельствует о высоком уровне развития гончарного искусства, которое и сегодня почитаемо на Северном Кавказе.

Приглашаем окунуться в мир гончарного ремесла и своими руками сотворить свое произведение искусства.

Свободное время в городе.

Ужин (самостоятельно).

Обзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамикеОбзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамикеОбзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамикеОбзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамикеОбзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамикеОбзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамикеОбзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамике
3 день

Алагирское ущелье. Древние селения и достопримечательности Алагира

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в отеле. Отправление на экскурсию на транспорте повышенной проходимости.

Алагирское ущелье является своеобразными воротами в Закавказье. В древние времена ущелье играло роль крепости – осетины строили в этой местности фортификационные сооружения, бастионы, замки, сторожевые башни.

Все, кто едет из Владикавказа в Алагир, на подъезде к селу Дзуарикау неизменно притормаживают – здесь у горной реки Фиагдон, над серой скалой, соприкасаясь крыльями, застыли в вечном полете семь белых журавлей. Монумент посвящен братьям Газдановым, которые один за другим ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт и в родное осетинское село уже не вернулись.

Следующая наша остановка – храм «Собор Вознесения господня в Алагире» (1851 г.), построенный в византийском стиле из местного материала – розовато-серого туфа.

Еще одно интересное для посещения место – Аланский Богоявленский Женский монастырь. Первые сестры обосновались в Алагире в мае 2002 года – в недостроенном доме в триста квадратных метров на двадцати сотках необработанной земли. Сейчас же на территории монастыря есть храм, гостиница, отдельный корпус под монастырские мастерские, большая монастырская трапезная, сестрический корпус и Реабилитационный центр для детей, пострадавших в терактах и боевых действиях.

В 8 км от города Алагир перед въездом в ущелье вас встретит монумент Святого Уастырджи, самого почитаемого в Осетии. Расположен он прямо в скале, на высоте 22 м над поверхностью земли и весит 28 тонн.

В этот день вас также ждет посещение столицы древнего Алагира – селения Верхний Мизур (XVI век), прозванного так за внушительные размеры – оно раскинулось на нескольких склонах у подножия Скалистого хребта.

Достопримечательностью селения, помимо размеров, остатков башен, склепов и цыртов, считается церковь архангела Михаила, которую в 1890 году построила фамилия Марзоевых.

Обед.

После обеда мы отправимся в старейшие высокогорные поселения 13 века Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И, конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.

Возвращение во Владикавказ.

Свободное время.

Алагирское ущелье. Древние селения и достопримечательности Алагира
4 день

Кармадонское и Куртатинское ущелья. Прощание с Северной Осетией

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи берем с собой.

Выезд в Кармадонское ущелье (второе название – Геналдонское). По дну этого ущелья протекает река Геналдон. Здесь же располагается довольно большой ледник Колка – место трагедии, случившейся с Сергеем Бодровым в 2002 году.

Поднимаемся чуть выше и мы уже в Куртатинском ущелье – одно из живописнейших в Северной Осетии, имеет протяженность более 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов.

Остановка на фотосесиию в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.

Посещение Дзивгисской скальной крепости – комплекс оборонительных сооружений, построенная в XIII-XVI веках.

Посещение башен братьев Куртаг и Тага, где со смотровой площадки открываются шикарные виды горной панорамы. Знакомство с историей родовых замков осетин, и узнаем откуда берет начало генеалогия более ста фамилий Северной Осетии.

Жемчужина Куртатинского ущелья – селение Цымыти, расположенное в верховьях Куртатинского ущелья. Живописные виды, склепы, башни с петроглифами все нас это ждет в селении.

Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря – самого высокогорного храма в России.

Обед с блюдами национальной кухни, где мы также сможем понаблюдать и узнать, как же делаются настоящие осетинские пироги.

Трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам после 20:00.

Кармадонское и Куртатинское ущелья. Прощание с Северной ОсетиейКармадонское и Куртатинское ущелья. Прощание с Северной ОсетиейКармадонское и Куртатинское ущелья. Прощание с Северной ОсетиейКармадонское и Куртатинское ущелья. Прощание с Северной Осетией

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Владикавказа на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от варианта размещения:

«Планета Люкс» 3*«Владикавказ» 4*
СтандартПолулюксСтандартКомфортСупериор
Двухместное*4700048000485004900057000
Одноместное4900057000540005800060000
Доп. кровать46000--45000-

Стоимость экскурсионного пакета без проживания – 37 000 рублей с человека (питание без завтраков в отеле, сбор на экскурсии у отелей по программе).

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Планета Люкс» 3

3 ночи

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3

«Владикавказ» 4

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4«Владикавказ» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по программе тура, включая групповые трансферы аэропорт Владикавказ - отель Владикавказа - аэропорт Владикавказ
  • Услуги местных гидов
  • Размещение в отеле по выбору 3 ночи (для тарифа с проживанием)
  • Питание: 3 завтрака, 4 обеда (для тарифа с проживанием)
  • Эко-сборы
  • Вода 0,5 л/чел в день
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты по программе тура
  • Мастер класс по керамике
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Ужины
  • Билеты на термальный источник - от 300 руб. /час, оплата на месте
  • Дополнительные услуги на месте размещения
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Как организована встреча и проводы?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Владикавказа на выходе из зала прилета с табличкой «Казбек». Групповой трансфер в 13:30.

Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам после 20:00.

Для туристов, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Е
7 ноя 2023
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Владикавказа

В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня
11 июля
15 авг
от 47 000 за человека
Казбек с Севера. Восхождение
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Казбек с Севера. Восхождение
г. Владикавказ
17 июня
17 июля
16 авг
15 сен
39 000 за человека
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
17 июля
16 авг
15 сен
59 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам