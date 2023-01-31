В этом зимнем туре мы увидим настоящие древние артефакты, руины замков и храмовых сооружений, уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат и много других интересных мест.

Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами и средневековые оборонительные комплексы

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Заключительный день во Владикавказе.

Километраж за день: 255 км., продолжительность 10 часов.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: с вятилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) по вторникам.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 17.02.2023-03.04.2023, руб:

Размещение Категория номера Dbl/ Twin Двухместное Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Чет-ое Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 44400 28500 65700 64800 85200 Шв. стол Амран 3* стандарт 44400 28500 65700 64800 85200 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* комфорт 48600 33900 71100 68400 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 48600 30000 69300 66600 - Шв. стол полулюкс 52200 37800 74700 71100 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 72000 50400 99000 90000 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 48600 31200 69300 68400 88800 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 82200 67200 134100 134100 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.