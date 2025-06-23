1 день

Прибытие. Медовые водопады. Экскурсия по Кисловодску. Купание

Встреча в аэропорту Минеральных Вод до 12:45, терминал прилёта. Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию.

Обед на Медовых включен в стоимость тура.

Посещение туркомплекса «Медовые водопады».

Медовыми водопады названы по легенде. Некогда у водопадов обитала огромная колония диких пчел. Меда было такое количество, что в жаркие летние дни он плавился и тягуче стекал из сот под ледяные струи воды. И тогда вода становилась сладкой.

Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров. Трансфер 25 км в Кисловодск.

Кисловодск уже два столетия пользуется неизменной популярностью как бальнеологическая здравница. Здесь из-под земли бьют сотни источников термальной воды. Ее пьют, в ней купаются и принимают ванны.

Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод. Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны.

Купание (не входит в стоимость) в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой. Бассейны на открытом воздухе. Наслаждение, полезное для организма. Общее время в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут.

Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.

Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске. Размещение в отеле 3*.

Ужин не включен в стоимость. Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.

