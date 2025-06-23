Мои заказы

Великий шелковый путь. Кавказское путешествие

Великий шелковый путь
Масштабное приключение, позволяющее увидеть легендарные места Северного Кавказа.

Вас ждут семь регионов, комфортный транспорт, размещение в уютных отелях и даже обед в глэмпинге! А ещё много вкусной еды и нескучные истории профессиональных гидов.
5
3 отзыва
Великий шелковый путь. Кавказское путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Великий шелковый путь. Кавказское путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Великий шелковый путь. Кавказское путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
14
мар11
апр1
мая12
июн11
июл8
авг12
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Медовые водопады. Экскурсия по Кисловодску. Купание

Встреча в аэропорту Минеральных Вод до 12:45, терминал прилёта. Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию.

Обед на Медовых включен в стоимость тура.

Посещение туркомплекса «Медовые водопады».

Медовыми водопады названы по легенде. Некогда у водопадов обитала огромная колония диких пчел. Меда было такое количество, что в жаркие летние дни он плавился и тягуче стекал из сот под ледяные струи воды. И тогда вода становилась сладкой.

Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров. Трансфер 25 км в Кисловодск.

Кисловодск уже два столетия пользуется неизменной популярностью как бальнеологическая здравница. Здесь из-под земли бьют сотни источников термальной воды. Ее пьют, в ней купаются и принимают ванны.

Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод. Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны.

Купание (не входит в стоимость) в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой. Бассейны на открытом воздухе. Наслаждение, полезное для организма. Общее время в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут.

Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.

Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске. Размещение в отеле 3*.

Ужин не включен в стоимость. Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.

Прибытие. Медовые водопады. Экскурсия по Кисловодску. КупаниеПрибытие. Медовые водопады. Экскурсия по Кисловодску. КупаниеПрибытие. Медовые водопады. Экскурсия по Кисловодску. КупаниеПрибытие. Медовые водопады. Экскурсия по Кисловодску. Купание
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Кабардино-Балкария: Эльбрус и Поляна Нарзанов

Завтрак в отеле.

09:00 Трансфер в Приэльбрусье 160 км, около 3,5 часов с двумя остановками.

Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м (канатная дорога не включена в стоимость, высота подъема зависит от желания и состояния здоровья).

Спящий двуглавый вулкан находится в списке семи высочайших гор мира, наряду с Джомолунгмой и Килиманджаро. Повезет ли вам увидеть легендарные вершины или Эльбрус спрячет их в облаках?

Спуск.

14:00 Обед включен в стоимость тура.

Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, 130 км.

Остановка на Поляне Нарзанов — место, где из-под земли выходят минерализованные воды. Всего три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку.

Около 2,5 часов в пути до Нальчика. Прибытие в Нальчик.

Размещение в отеле, свободное время. Ужин не включен в стоимость. Рекомендуем ужинать в ресторанах города или в ресторане отеля.

Кабардино-Балкария: Эльбрус и Поляна НарзановКабардино-Балкария: Эльбрус и Поляна НарзановКабардино-Балкария: Эльбрус и Поляна НарзановКабардино-Балкария: Эльбрус и Поляна Нарзанов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Северная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и Кармадон

Завтрак в отеле.

09:00 Трансфер в Северную Осетию.

Наше путешествие начнется с Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.

Кадаргаванская теснина.

Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость. Крупнейшая наскальная крепость на Кавказе пережила множество набегов. Вы узнаете истории о набегах, и как аланы выстроили систему защиты ущелий.

Также на территории селения Дзивгис находится один из некрополей Осетии. Вы познакомитесь с правилами захоронения в условиях высокогорья, которые были приняты в средневековье.
Фотоплощадка — сердце и качели.

Обед в горах включен в стоимость.

Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове

Ледник Колка печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.

Ледник стал причиной гибели не только съемочной группы, он полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон.

Краткая вечерняя экскурсия по Владикавказу.

Размещение в отеле. Свободное время.

Северная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и КармадонСеверная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и КармадонСеверная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и КармадонСеверная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и КармадонСеверная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и КармадонСеверная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и Кармадон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ингушетия: Ляжгинский водопад и башенный город

Завтрак в отеле.

09:00 Трансфер 60 км с одной остановкой в горы Ингушетии (паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны).

Ляжгинский водопад. К водопаду ведет необорудованная лесная тропинка.

В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется.

Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале. Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного прогуляться по гребню скалы.

Обед в горах включен в стоимость.

Экскурсия по башенному комплексу Эгикал. Башенный город— свидетель тех далеких времен. От главной дороги к замковому комплексу пешком по грунтовой дороге около 10 мин.

Трансфер в Грозный. Ночь в отеле 3*.

Ингушетия: Ляжгинский водопад и башенный городИнгушетия: Ляжгинский водопад и башенный городИнгушетия: Ляжгинский водопад и башенный городИнгушетия: Ляжгинский водопад и башенный город
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Чечня: Грозный-Сити, мечеть, Ушкалойские башни и обед в глэмпинге

Завтрак в отеле.

Краткая обзорная экскурсия около 2 часов. Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны. Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Побываете в православном храме Архангела Михаила, построенном с крепостью Грозной.

Подъем на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити». Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.

Посетите мечеть «Сердце Чечни».

Трансфер в Аргунское ущелье. Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун. Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов. Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».

Посетим Ушкалойские башни, находятся они у селения Ушкалой на берегу реки Чанти-Аргун.

Продолжаем путь и поднимаемся в глэмпинг «Берег Неба — Chechen Village», построенный на родовой земле Батаевых.

600 лет вне большинства мировых событий. Это приблизительный возраст башни древнего рода Батаевых. Она построена над уединенной долиной на высоте 1800 м над уровнем моря. Столетиями здесь жили наследники первых владельцев каменного замка.

Обед главном шатре глэмпинга «Берег неба».

Свободное время. Прибытие в Грозный. Ужин не включен в стоимость тура.

Возвращение в отель. Отдых и ночлег в отеле.

Чечня: Грозный-Сити, мечеть, Ушкалойские башни и обед в глэмпингеЧечня: Грозный-Сити, мечеть, Ушкалойские башни и обед в глэмпингеЧечня: Грозный-Сити, мечеть, Ушкалойские башни и обед в глэмпингеЧечня: Грозный-Сити, мечеть, Ушкалойские башни и обед в глэмпинге
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Дагестан: Сулакский каньон и развлечения по желанию

Завтрак.

Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон. Прибытие на смотровую площадку. Самый глубокий каньон в Европе. По нему течет река Сулак, воды ее необычного яркого оттенка.

Переезд 40 минут на обед.

Обед включен в стоимость тура.

Свободное время для развлечений в комплексе «Главрыба» за доп. плату:

  • пещера «Нохъо»;
  • катание на катере по Чиркейскому водохранилищу;
  • обзорное колесо;
  • тарзанка и другие.

Трансфер в отель. Размещение в отеле. Ужин не включен в стоимость тура.

Дагестан: Сулакский каньон и развлечения по желаниюДагестан: Сулакский каньон и развлечения по желаниюДагестан: Сулакский каньон и развлечения по желаниюДагестан: Сулакский каньон и развлечения по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Дербент. Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).

Древнейший город в России. Его история длится уже 5000 лет, но он не так уж и сильно изменился за это время. Все те же стены из известняка, или дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные гостеприимные жители.

Экскурсия в цитадель Нарын-Кала. К стенам, построенным несколько тысячелетий назад, стоит прикоснуться. Эта крепость — часть оборонительного сооружения древних персов.

Обед включен в стоимость тура.

Сити-тур: Джума-мечеть, тесные старинные улочки — магалы. Берег Каспийского моря.

Посадка в автобус в условленном месте в 16:30. Отправление в аэропорт города Махачкалы 110 км, около 2,5 часов в пути.

Дербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте75 600
Ребёнок 5—8 лет на основном месте68 300
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте52 500
Ребёнок 9—16 лет на основном месте68 300
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте63 500
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте75 600
Одноместное размещение94 300
Ребёнок 5—8 лет на основном месте68 300
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте52 500
Ребёнок 9—16 лет на основном месте68 300
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте63 500
Одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте94 300
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте52 500
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте63 500

Варианты проживания

«Монест» 3

1 ночь

Загородный отель находится в Минеральных Водах. Расположение позволяет за 10 минут добраться до железнодорожного вокзала, а за 15 — до Международного аэропорта.

Номера оформлены в стиле минимализма, с элементами модерна и делятся на однокомнатные и двухкомнатные. В каждом представлена собственная ванная комната.

Питание организовано в зале кафе, который отделан камнем. В меню представлены блюда традиционной русской кухни.

Для проведения свободного времени работает сауна с парилкой и небольшим бассейном. В непосредственной близости расположен участок Федеральной трассы «Кавказ». Гостиница удалено от шума и городской суеты, что позволяет хорошо отдохнуть.

«Монест» 3«Монест» 3«Монест» 3«Монест» 3«Монест» 3«Монест» 3

«Ночной квартал» 3

1 ночь

Гостиница находится в Пятигорске в 2,7 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

К услугам гостей Спа-комплекс, который состоит из турецкой и финской бани, круглосуточная парковка, комната для намаза.

В гостинице 40 номеров различных категорий от Стандарта до роскошного люкса и VIP студии. Все номера оснащены по международным стандартам. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу.

В числе удобств для гостей круглосуточный ресторан, который оказывает room-service. Меню состоит из блюд кавказской и европейской кухонь.

Отель находится в 5 минутах езды от центра города Пятигорск, 10 минут от железнодорожного вокзала, 20 км от аэропорта Минеральные Воды.

«Ночной квартал» 3«Ночной квартал» 3«Ночной квартал» 3«Ночной квартал» 3«Ночной квартал» 3«Ночной квартал» 3

«Маск» 3

1 ночь

Располагается в торговой части города. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

«Маск» 3«Маск» 3«Маск» 3«Маск» 3«Маск» 3«Маск» 3

«Бизнес-отель Нальчик» 3

1 ночь

Комфортные номера с современными удобствами, включая сплит-систему, телевизор и душевую кабину. Гостям предоставляются тапочки, халаты и косметические принадлежности. В отеле есть конференц-зал, круглосуточная стойка регистрации и лифт.

Бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории, а также имеется парковка. Услуги прачечной и гладильные услуги оплачиваются отдельно.

Отель находится в центре города, рядом с пешеходной зоной и основными достопримечательностями. Завтраки включены в стоимость проживания и отличаются разнообразием и быстрой подачей. Персонал отеля проявляет доброжелательное отношение и готов помочь с любыми просьбами.

Рядом с отелем можно посетить гранд-кафе, где предлагают блюда кавказской кухни. Также отель предоставляет скидку на посещение этого ресторана.

В окрестностях находятся Чегемские водопады и Голубые озёра, которые привлекают туристов своими живописными видами и возможностями для отдыха. Для культурного досуга в городе есть несколько театров и музеев, предлагающих разнообразные программы и выставки.

«Бизнес-отель Нальчик» 3«Бизнес-отель Нальчик» 3«Бизнес-отель Нальчик» 3«Бизнес-отель Нальчик» 3«Бизнес-отель Нальчик» 3«Бизнес-отель Нальчик» 3

«Беркат» 3

1 ночь

Гостиница находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

«Беркат» 3«Беркат» 3«Беркат» 3«Беркат» 3«Беркат» 3«Беркат» 3

«Городок» 3

1 ночь

Уютная и стильная гостиница расположена в городе Грозный. На территории гостиницы работает сауна. На автомобиле гости могут добраться до центра города за 9 минут.

Просторные номера различной ценовой категории оформлены в классическом стиле. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, кондиционер и собственная ванная комната. В некоторых номерах есть мини-бар.

В стоимость проживания входит завтрак. Гости могут заказать блюда национальной и европейской кухни в кафе при гостинице.

В шаговой доступности торговый центр, административные здания, рестораны и отделения банков.

«Городок» 3«Городок» 3«Городок» 3«Городок» 3

«Тийналла» 4

1 ночь

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.

Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.

«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4

«Амран» 3

1 ночь

Находится во Владикавказе. В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.

При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.

К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности.

Центральный рынок — в 0,7 км. Расстояние до аэропорта — 19,3 км, до ж/д вокзала 0,2 км.

«Амран» 3«Амран» 3«Амран» 3«Амран» 3«Амран» 3

«Смарт Магас» 4

1 ночь

В номере мягкие подушки и одеяло, белоснежное белье и полотенца, винный шкаф в номере, но нет холодильника. Приветливый персонал, вкусный завтрак.

«Смарт Магас» 4«Смарт Магас» 4«Смарт Магас» 4«Смарт Магас» 4«Смарт Магас» 4

«Планета Люкс» 3

1 ночь

Одна из известных во Владикавказе, так как расположена в исторически значимом здании. На карте города это центр. Помимо качественного обслуживания и проживания в номерах, постояльцам доступны сауна, ресторан, парковка, услуги по глажке одежды, прачечная.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3«Планета Люкс» 3

«Капитал» 3

1 ночь

Отель находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала — менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

«Капитал» 3«Капитал» 3«Капитал» 3«Капитал» 3«Капитал» 3

«Лорд» 3

1 ночь

Находится в Махачкале, почти в центре города. Здесь гостям предоставлены услуги бесплатного Wi-Fi, а также место для автомобиля на частной парковке. Уборка осуществляется ежедневно. Возможен заказ такси.

К размещению гостей представлены комфортабельные номера различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами и стандартной мебелью. В собственной ванной комнате обязательно есть фен.

В стоимость Вашего проживания входят сытные и вкусные завтраки. Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, барах или ресторанах.

Рядом расположены крупные гипермаркеты, магазины и развлекательные комплексы. Расстояние до аэропорта составляет 15 километров.

«Лорд» 3«Лорд» 3«Лорд» 3«Лорд» 3«Лорд» 3«Лорд» 3«Лорд» 3

«Петровск» 2

1 ночь

Этот отель является одним из наиболее известных и современных в городе. Предоставляются разнообразные услуги для любых категорий гостей.

Гостиничные номера различны по своей комплектации и выбору услуг. Есть эконом класс и люкс. Меблировка в каждой комнате полная. Есть телевизоры и холодильники, а также собственные гардеробные шкафы и душевые.

Завтрак предоставляют бесплатно. Кроме этого, можно выбрать местные рестораны или кафетерии. Ресторан отеля может позволить получить обед или ужин за допплату. Кухня интернациональная, но уклон проводится на местную.

Среди услуг для бизнесменов есть аренда конференц-зала. Также можно осуществлять заказ экскурсий прямо от стойки регистрации. При необходимости отель организует отдых на морском побережье Каспийского моря.

«Петровск» 2«Петровск» 2«Петровск» 2«Петровск» 2

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Питание, указанное в программе (6 завтраков, 7 обедов)
  • Двухместное размещение в отеле
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты (искл. Суворовские источники, канатная дорога)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Махачкалы
  • Входные билеты на Суворовские источники (зависит от состояния здоровья)
  • Канатная дорога Эльбрус (высота подъема зависит от возраста и состояния здоровья)
  • Услуги, не указанные в программе
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
  • Доп. ночи в начале тура и после - 6 000 руб
  • Развлечения в комплексе Главрыба
  • Питание: ужины и завтрак в первый день
Место начала и завершения?
Г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальные костюмы, тапочки и полотенце (можно взять в прокат);
  • ветровка для Эльбруса;
  • удобная обувь;
  • для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужен ли пропуск на въезд?

По Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.

Въезд в пограничную зону возможен при наличии пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.

Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта. С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Лилия
23 июн 2025
Поездка на Кавказ прошла отлично! Ни с чем несравнима красота этого края!
Величественные вершины, устремленные в небеса, словно каменные стражи, охраняющие древние тайны. Изумрудные долины, усеянные яркими цветами, манили своей красотой
читать дальше

и обещали незабываемые приключения. Каждый вдох наполнял легкие кристально чистым воздухом, а взгляд упирался в панорамы, от которых захватывало дух.
Особенное очарование Кавказа – это его жители. Искренние, открытые и невероятно гостеприимные. В каждом доме нас встречали как дорогих гостей, угощали вкуснейшими блюдами национальной кухни и делились своими историями. За душевными разговорами время летело незаметно, а в сердце поселялось тепло и чувство единения.
Культурное наследие Кавказа – это еще одна сокровищница, которую мы смогли прикоснуться. Древние крепости, храмы, усыпальницы – каждый камень здесь дышит историей.
Эта поездка оставила неизгладимый след в моей душе. Кавказ – это место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы наслаждаться его неповторимой красотой, окунуться в атмосферу гостеприимства и почувствовать себя частью чего-то большего. Я уверена, что каждый, кто посетит этот удивительный край, откроет для себя что-то новое и навсегда полюбит Кавказ всем сердцем. Огромное спасибо за всё Муслиму и замечательным экскурсоводам, особенно Еве. Теперь живу мечтой опять побывать в Грозном!

М
Марина
18 июн 2025
Очень интересный тур. Насыщенный. Прекрасный сопровождающий. Достойное проживание и еда. Экскурсоводы, любящие и знающие свой край. Обязательно буду рекомендовать вашу компанию всем знакомым.
В
Вардан
11 мая 2025
Прекрасный тур, очень много красивых локаций, тур организован классно, захватывает много регионов, одни позитивные эмоции.
Ю
Юлия
12 сен 2023
Добрый день, все было замечательно, очень понравилось, спасибо за быструю и оперативную связь
А
Анна
9 сен 2023
Тур "Великий шелковый путь" 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивый и гостеприимный! Огромное спасибо принимающей стороне за данный тур! Было очень интересно, комфортно, вкусно,
читать дальше

познавательно, красиво) Это было самое незабываемое и сильно положительное по эмоциям путешествие! Огромное спасибо Муслиму, гидам Ане, Джульете, Иналу, Лене за интересные рассказы про Ваш наикрасивейший регион) Во время тура у нас образовалась очень позитивная и дружная команда ребят из Грозного, Москвы, Питера, Тюмени, Якутии, Альметьевска и Приморья) Путешествуйте, друзья! Это дарит невероятные и ни с чем не сравнимые эмоции)

Тур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивыйТур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивыйТур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивый
А
Александр
9 июл 2023
Тур "Великий шелковый путь" великолепен! Тут у вас появится возможность увидеть стразу все природные красоты региона, ощутить на себе гостеприимство кавказских народов и окунуться в его самобытную культуру. Вам будет
читать дальше

предложена насыщенная программа, комфортабельные гостиницы, вкуснейшая еда (рай для мясоедов). Вы посетите минеральные источники, большинство равнинных и горных территорий кавказских республик, покорите Эльбрус (без преувеличений), увидите Каспийское море (может даже купнётесь), ну и, конечно же, насладитесь кавказским радушием и местной кухней. На каждом отрезке пути вас будут сопровождать профессиональные гиды, которые с интересом расскажут об истории своего края, религиозных особенностях и обычаях. Словом, если вы задумываетесь о путешествии на Кавказ и хотите получить всё и сразу, то вам сюда!

О
Ольга
15 июн 2023
Очень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, для меня это было просто целая серия открытий различных менталитетов, природного богатства, кулинарного разнообразия. Возникло желание узнать глубже историю и культуру Кавказской региона, вернуться вновь туда, познакомиться с Пятигорском, экскурсии по которому не было в программе.
Очень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, дляОчень насыщенная программа, каждый день новый регион, поскольку я была первый раз на Северном Кавказе, для
Т
Татьяна
12 июн 2023
Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов, но все прошло хорошо! Спасибо всем гидам, Макс и Инал 🔥🔥🔥. Муслим отдельное спасибо☺️🤗.
Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,Прекрасный тур, мы в восторге от посещенных мест, горы просто🔥 Ингушетия очаровала❤️ Переживали, что много переездов,
С
Светлана
7 ноя 2022
Замечательные гиды, хорошо подобранный маршрут. Получили огромное удовольствие от поездки и массу впечатлений
С
Светлана
18 окт 2022
Большое спасибо за незабываемый отдых. Это путешествие перевернуло мое представление о Кавказе.
М
Марина
18 окт 2022
Тур замечательный. Всем рекомендую. Для любителей природы, истории, национальной кухни. Северная Осетия и горная Ингушетия стали открытием. Гиды рассказывали с большой любовью и гордостью о своём родном крае. Море впечатлений и фотографий. Всем огромное спасибо.
А
Александра
4 июл 2022
Добрый день. Ездили в тур Великий шелковый путь 25.06.2022г. Все прошло просто замечательно. Прекрасные экскурсоводы, потрясающие места! Отдельное спасибо хочется сказать нашему водителю Муслиму! Единственный минус это гостиница в Махачкале
читать дальше

Капитал. В номерах очень неприятный стойкий запах и завтрак ужасный совершенно несъедобный, все вышли голодные. Это единственный минус. Возможно организаторы тура обратят на это внимание. Во всем остальном очень советую отправиться в путешествие по этому туру.

И
Ирина
18 июн 2022
Большое спасибо за организацию тура "Шелковый путь". Знакомство с республиками Кавказа прошло великолепно. Удивили отели свежим ремонтом, новой мебелью. Про кухню можно сказать только одно - гастрономический тур!!! Хочу отметить
читать дальше

гидов, с которыми было не только познавательно, но и, действительно, очень интересно. Это гид Максим, с которым мы поднимались на Эльбрус, гиды по Ингушетии и Дагестану. Отдельное спасибо Муслиму, который сопровождал нас всю поездку, решал все проблемы в любое время суток.

Б
Борис
13 июн 2022
Прекрасный тур. Организованность, плановость мероприятий, время экскурсий - всё продумано. Особенно понравилось наличие отдельных гидов в каждом месте.
Е
Елена
16 сен 2021
Хочу оставить отзыв о поездке 04.09-10.09 Великий Шелковый путь.
Тур очень понравился. Грамотно распланированы маршрут, время для активности и отдыха, подобраны интересные достопримечательности. Из минусов: не очень, на мой взгляд, оправданы
читать дальше

термальный бассейны в первый день, ехать достаточно долго, того не стоит. И было бы интереснее заменить ночевку в Махачкале на г. Дербент как вариант.
Экскурсоводы понравились все, чувствовалась увлеченность своей профессией. Куратор группы Гузель оперативно решала возникающие вопросы, за что отдельное спасибо. Немного не хватило чёткости в организации группы на месте, но связываю это с экстренной заменой сопровождающего.
Обеды -супер, отели соответствуют выбранному варианту Стандарт везде, кроме Грозного, немного не дотягивает, как мне показалось.
Но в целом-все отлично,
большое спасибо за организацию!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Кавказская мозаика зимой
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика зимой
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
3 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 72 800 ₽ за человека
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
2 ноя в 10:00
64 500 ₽ за человека
Кавказский антидепрессант
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Кавказский антидепрессант
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
29 окт в 10:00
12 ноя в 10:00
59 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа