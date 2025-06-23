Вас ждут семь регионов, комфортный транспорт, размещение в уютных отелях и даже обед в глэмпинге! А ещё много вкусной еды и нескучные истории профессиональных гидов.
Программа тура по дням
Прибытие. Медовые водопады. Экскурсия по Кисловодску. Купание
Встреча в аэропорту Минеральных Вод до 12:45, терминал прилёта. Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию.
Обед на Медовых включен в стоимость тура.
Посещение туркомплекса «Медовые водопады».
Медовыми водопады названы по легенде. Некогда у водопадов обитала огромная колония диких пчел. Меда было такое количество, что в жаркие летние дни он плавился и тягуче стекал из сот под ледяные струи воды. И тогда вода становилась сладкой.
Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров. Трансфер 25 км в Кисловодск.
Кисловодск уже два столетия пользуется неизменной популярностью как бальнеологическая здравница. Здесь из-под земли бьют сотни источников термальной воды. Ее пьют, в ней купаются и принимают ванны.
Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод. Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны.
Купание (не входит в стоимость) в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой. Бассейны на открытом воздухе. Наслаждение, полезное для организма. Общее время в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут.
Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.
Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске. Размещение в отеле 3*.
Ужин не включен в стоимость. Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.
Кабардино-Балкария: Эльбрус и Поляна Нарзанов
Завтрак в отеле.
09:00 Трансфер в Приэльбрусье 160 км, около 3,5 часов с двумя остановками.
Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м (канатная дорога не включена в стоимость, высота подъема зависит от желания и состояния здоровья).
Спящий двуглавый вулкан находится в списке семи высочайших гор мира, наряду с Джомолунгмой и Килиманджаро. Повезет ли вам увидеть легендарные вершины или Эльбрус спрячет их в облаках?
Спуск.
14:00 Обед включен в стоимость тура.
Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, 130 км.
Остановка на Поляне Нарзанов — место, где из-под земли выходят минерализованные воды. Всего три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку.
Около 2,5 часов в пути до Нальчика. Прибытие в Нальчик.
Размещение в отеле, свободное время. Ужин не включен в стоимость. Рекомендуем ужинать в ресторанах города или в ресторане отеля.
Северная Осетия: Дзивгисская крепость, некрополь и Кармадон
Завтрак в отеле.
09:00 Трансфер в Северную Осетию.
Наше путешествие начнется с Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.
Кадаргаванская теснина.
Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость. Крупнейшая наскальная крепость на Кавказе пережила множество набегов. Вы узнаете истории о набегах, и как аланы выстроили систему защиты ущелий.
Также на территории селения Дзивгис находится один из некрополей Осетии. Вы познакомитесь с правилами захоронения в условиях высокогорья, которые были приняты в средневековье.
Фотоплощадка — сердце и качели.
Обед в горах включен в стоимость.
Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове
Ледник Колка печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.
Ледник стал причиной гибели не только съемочной группы, он полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон.
Краткая вечерняя экскурсия по Владикавказу.
Размещение в отеле. Свободное время.
Ингушетия: Ляжгинский водопад и башенный город
Завтрак в отеле.
09:00 Трансфер 60 км с одной остановкой в горы Ингушетии (паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны).
Ляжгинский водопад. К водопаду ведет необорудованная лесная тропинка.
В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется.
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале. Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного прогуляться по гребню скалы.
Обед в горах включен в стоимость.
Экскурсия по башенному комплексу Эгикал. Башенный город— свидетель тех далеких времен. От главной дороги к замковому комплексу пешком по грунтовой дороге около 10 мин.
Трансфер в Грозный. Ночь в отеле 3*.
Чечня: Грозный-Сити, мечеть, Ушкалойские башни и обед в глэмпинге
Завтрак в отеле.
Краткая обзорная экскурсия около 2 часов. Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны. Крепость Грозную возвели в начале XIX века.
Побываете в православном храме Архангела Михаила, построенном с крепостью Грозной.
Подъем на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити». Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.
Посетите мечеть «Сердце Чечни».
Трансфер в Аргунское ущелье. Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун. Дорога вырублена в известняковых скалах.
Короткая остановка у водопадов. Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».
Посетим Ушкалойские башни, находятся они у селения Ушкалой на берегу реки Чанти-Аргун.
Продолжаем путь и поднимаемся в глэмпинг «Берег Неба — Chechen Village», построенный на родовой земле Батаевых.
600 лет вне большинства мировых событий. Это приблизительный возраст башни древнего рода Батаевых. Она построена над уединенной долиной на высоте 1800 м над уровнем моря. Столетиями здесь жили наследники первых владельцев каменного замка.
Обед главном шатре глэмпинга «Берег неба».
Свободное время. Прибытие в Грозный. Ужин не включен в стоимость тура.
Возвращение в отель. Отдых и ночлег в отеле.
Дагестан: Сулакский каньон и развлечения по желанию
Завтрак.
Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон. Прибытие на смотровую площадку. Самый глубокий каньон в Европе. По нему течет река Сулак, воды ее необычного яркого оттенка.
Переезд 40 минут на обед.
Обед включен в стоимость тура.
Свободное время для развлечений в комплексе «Главрыба» за доп. плату:
- пещера «Нохъо»;
- катание на катере по Чиркейскому водохранилищу;
- обзорное колесо;
- тарзанка и другие.
Трансфер в отель. Размещение в отеле. Ужин не включен в стоимость тура.
Дербент. Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).
Древнейший город в России. Его история длится уже 5000 лет, но он не так уж и сильно изменился за это время. Все те же стены из известняка, или дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные гостеприимные жители.
Экскурсия в цитадель Нарын-Кала. К стенам, построенным несколько тысячелетий назад, стоит прикоснуться. Эта крепость — часть оборонительного сооружения древних персов.
Обед включен в стоимость тура.
Сити-тур: Джума-мечеть, тесные старинные улочки — магалы. Берег Каспийского моря.
Посадка в автобус в условленном месте в 16:30. Отправление в аэропорт города Махачкалы 110 км, около 2,5 часов в пути.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|75 600
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|68 300
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|52 500
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|68 300
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|63 500
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|75 600
|Одноместное размещение
|94 300
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|68 300
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|52 500
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|68 300
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|63 500
|Одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|94 300
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|52 500
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|63 500
Варианты проживания
«Монест» 3
Загородный отель находится в Минеральных Водах. Расположение позволяет за 10 минут добраться до железнодорожного вокзала, а за 15 — до Международного аэропорта.
Номера оформлены в стиле минимализма, с элементами модерна и делятся на однокомнатные и двухкомнатные. В каждом представлена собственная ванная комната.
Питание организовано в зале кафе, который отделан камнем. В меню представлены блюда традиционной русской кухни.
Для проведения свободного времени работает сауна с парилкой и небольшим бассейном. В непосредственной близости расположен участок Федеральной трассы «Кавказ». Гостиница удалено от шума и городской суеты, что позволяет хорошо отдохнуть.
«Ночной квартал» 3
Гостиница находится в Пятигорске в 2,7 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
К услугам гостей Спа-комплекс, который состоит из турецкой и финской бани, круглосуточная парковка, комната для намаза.
В гостинице 40 номеров различных категорий от Стандарта до роскошного люкса и VIP студии. Все номера оснащены по международным стандартам. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу.
В числе удобств для гостей круглосуточный ресторан, который оказывает room-service. Меню состоит из блюд кавказской и европейской кухонь.
Отель находится в 5 минутах езды от центра города Пятигорск, 10 минут от железнодорожного вокзала, 20 км от аэропорта Минеральные Воды.
«Маск» 3
Располагается в торговой части города. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.
«Бизнес-отель Нальчик» 3
Комфортные номера с современными удобствами, включая сплит-систему, телевизор и душевую кабину. Гостям предоставляются тапочки, халаты и косметические принадлежности. В отеле есть конференц-зал, круглосуточная стойка регистрации и лифт.
Бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории, а также имеется парковка. Услуги прачечной и гладильные услуги оплачиваются отдельно.
Отель находится в центре города, рядом с пешеходной зоной и основными достопримечательностями. Завтраки включены в стоимость проживания и отличаются разнообразием и быстрой подачей. Персонал отеля проявляет доброжелательное отношение и готов помочь с любыми просьбами.
Рядом с отелем можно посетить гранд-кафе, где предлагают блюда кавказской кухни. Также отель предоставляет скидку на посещение этого ресторана.
В окрестностях находятся Чегемские водопады и Голубые озёра, которые привлекают туристов своими живописными видами и возможностями для отдыха. Для культурного досуга в городе есть несколько театров и музеев, предлагающих разнообразные программы и выставки.
«Беркат» 3
Гостиница находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
«Городок» 3
Уютная и стильная гостиница расположена в городе Грозный. На территории гостиницы работает сауна. На автомобиле гости могут добраться до центра города за 9 минут.
Просторные номера различной ценовой категории оформлены в классическом стиле. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, кондиционер и собственная ванная комната. В некоторых номерах есть мини-бар.
В стоимость проживания входит завтрак. Гости могут заказать блюда национальной и европейской кухни в кафе при гостинице.
В шаговой доступности торговый центр, административные здания, рестораны и отделения банков.
«Тийналла» 4
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
«Амран» 3
Находится во Владикавказе. В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности.
Центральный рынок — в 0,7 км. Расстояние до аэропорта — 19,3 км, до ж/д вокзала 0,2 км.
«Смарт Магас» 4
В номере мягкие подушки и одеяло, белоснежное белье и полотенца, винный шкаф в номере, но нет холодильника. Приветливый персонал, вкусный завтрак.
«Планета Люкс» 3
Одна из известных во Владикавказе, так как расположена в исторически значимом здании. На карте города это центр. Помимо качественного обслуживания и проживания в номерах, постояльцам доступны сауна, ресторан, парковка, услуги по глажке одежды, прачечная.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
«Капитал» 3
Отель находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала — менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
«Лорд» 3
Находится в Махачкале, почти в центре города. Здесь гостям предоставлены услуги бесплатного Wi-Fi, а также место для автомобиля на частной парковке. Уборка осуществляется ежедневно. Возможен заказ такси.
К размещению гостей представлены комфортабельные номера различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами и стандартной мебелью. В собственной ванной комнате обязательно есть фен.
В стоимость Вашего проживания входят сытные и вкусные завтраки. Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, барах или ресторанах.
Рядом расположены крупные гипермаркеты, магазины и развлекательные комплексы. Расстояние до аэропорта составляет 15 километров.
«Петровск» 2
Этот отель является одним из наиболее известных и современных в городе. Предоставляются разнообразные услуги для любых категорий гостей.
Гостиничные номера различны по своей комплектации и выбору услуг. Есть эконом класс и люкс. Меблировка в каждой комнате полная. Есть телевизоры и холодильники, а также собственные гардеробные шкафы и душевые.
Завтрак предоставляют бесплатно. Кроме этого, можно выбрать местные рестораны или кафетерии. Ресторан отеля может позволить получить обед или ужин за допплату. Кухня интернациональная, но уклон проводится на местную.
Среди услуг для бизнесменов есть аренда конференц-зала. Также можно осуществлять заказ экскурсий прямо от стойки регистрации. При необходимости отель организует отдых на морском побережье Каспийского моря.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Питание, указанное в программе (6 завтраков, 7 обедов)
- Двухместное размещение в отеле
- Экскурсионная программа
- Входные билеты (искл. Суворовские источники, канатная дорога)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Махачкалы
- Входные билеты на Суворовские источники (зависит от состояния здоровья)
- Канатная дорога Эльбрус (высота подъема зависит от возраста и состояния здоровья)
- Услуги, не указанные в программе
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
- Доп. ночи в начале тура и после - 6 000 руб
- Развлечения в комплексе Главрыба
- Питание: ужины и завтрак в первый день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальные костюмы, тапочки и полотенце (можно взять в прокат);
- ветровка для Эльбруса;
- удобная обувь;
- для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пропуск на въезд?
По Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.
Въезд в пограничную зону возможен при наличии пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.
Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта. С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Величественные вершины, устремленные в небеса, словно каменные стражи, охраняющие древние тайны. Изумрудные долины, усеянные яркими цветами, манили своей красотой
Тур очень понравился. Грамотно распланированы маршрут, время для активности и отдыха, подобраны интересные достопримечательности.