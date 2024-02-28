Вы посетите равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, Владикавказ, Грозный, а еще поедете в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире Сулакскому каньону. Шесть дней вам покажутся одним днём и вечностью одновременно!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».
Групповой трансфер с 13:00-14:00.
13:00 Обед в ресторане «Лучи».
14:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Переезд в Армхи.
Заселение в ЛОК Армхи (альтернатива гостиница «Артис Плаза», "Планета Люкс", “Империал”, в апартаментах в Армхи)
Свободное время.
Ужин (за доп. плату).
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
Горная Ингушетия
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
- Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
- Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
- Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
18:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Горная Осетия, Владикавказ
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
Обед в кафе "Папа Жора".
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Верхняя Балкария
7:30 Завтрак в отеле.
8:30 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
13:30 Обед.
Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье.
Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за доп. плату).
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Озеро Казеной Ам
8:00 Завтрак.
9:30 Выезд на экскурсию на озеро Казеной Ам – одно из самых известных озер Чечни.
Его по праву можно назвать жемчужиной республики.
Цвет местной воды может меняться в зависимости от года, времени и погодных условий.
Это озеро является одним из самых больших высокогорных водоемов Европы.
Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану)
Остановка на смотровой близ озера
Хой - город стражников
Комплекс «Кезеной»
13:00 Обед.
Переезд в г. Грозный.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).
Свободное время.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Грозный
8:00 Завтрак в отеле.
Экскурсия по городу Грозный:
Храм Михаила Архангела.
Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.
Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира.
Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.
Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.
Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
14:30 Обед в кафе "Театро".
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Шали.
Мечеть «Гордрость мусульман».
Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети – еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Сулакский каньон
8:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Выезд в аэропорт г. Махачкала.
Рекомендованные рейсы с вылетом после 21:00.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
65000
Стоимость тура при одноместном размещении (single)
77000
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
58500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
«Владикавказ» 3
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Гостевой дом в Джейрахе
Апартаменты в Армхи
Планета-Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Люкс
Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.
В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
Нохчо Стар
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Централ Сити
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол.
В мини-гостинице Central City Grozny подают континентальный завтрак.
Расстояние от мини-гостиницы до аэропорта Грозного составляет 8 км.
Дона
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Владикавказ и из г. Махачкала
- Питание: ужины и завтрак в 1-й день
- Вход в Аушигерский термальный источник
- Спуск в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рейсы лучше выбрать?
Рекомендованные рейсы с прилетом во Владикавказ с 13:00-14:00, вылетом с г. Махачкала после 21:00.
Будут ли в туре длительные переезды?
Самый продолжительный переезд в туре 2-3 часа. Все экскурсии длятся 5-6 часов.
Переезды комфортные, с остановками, неутомительные.
Обычно выезд на экскурсии в 9 утра, не раньше.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организация тура была на высоте. Не пришлось беспокоиться ни о чем. Гиды Рамзан и сопровождающая Ада рассказывали много интересного и всегда помогали.
Отели, в которых мы останавливались, были удобными и чистыми. Их расположение тоже было удобным. Еда была вкусной, особенно национальные блюда.
Багаудин, наш водитель, всегда был внимателен и профессионален.