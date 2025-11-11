Мои заказы

Выходные в Осетии. Экспресс-тур по понедельникам

Самые красивые ущелья Северной Осетии, путешествие к леднику на канатной дороге, атмосфера загадочных средневековых башенных комплексов, уютный Владикавказ и кавказская кухня — все это ждет нас в туре.

Первый и последний день тура будут свободными от экскурсий, поэтому не нужно подстраиваться под начало программы и можно выбрать любой удобный рейс.
Выходные в Осетии. Экспресс-тур по понедельникамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в Осетии. Экспресс-тур по понедельникамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в Осетии. Экспресс-тур по понедельникамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
18
мая25
мая1
июн8
июн15
июн22
июн29
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие во Владикавказ.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 20:00 к любому рейсу/поезду.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (доп. плата).

Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

16:30 Прибытие во Владикавказ.

17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Алагирское ущелье - Цей - Мамисон

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (доп. плата).

Мамисонское ущелье — селение Лисри — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 16:30.

Километраж за день: 220 км, продолжительность 8 часов.

Возможность приобрести дополнительно: 19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Алагирское ущелье - Цей - МамисонАлагирское ущелье - Цей - МамисонАлагирское ущелье - Цей - МамисонАлагирское ущелье - Цей - Мамисон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа к любому рейсу/поезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 06.04.2025-10.11.2025, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple*

3-местное

DBL+СH

2 взр. +1 реб.

QUAD

4-местное

Breakfast

Завтрак

Камелия 3*стандарт391503915027000580505535072000Завтрак
Амран 3*стандарт405004005027450594005805075600Завтрак
Кадгарон отель 3*стандарт445504455027000614255940079200Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт4770047700272256750064800-Шв. стол
полулюкс5085050850362257425071550-Шв. стол
Гостиница Владикавказ 4*стандарт5580055800418507965074250-Шв. стол
комфорт5985059850459008505079650-Шв. стол
Парк отель Владикавказ 5*стандарт8415011430070200-122850-Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Парк отель Владикавказ

3 ночи

Парк отель Владикавказ расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Парк отель Владикавказ предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

Просторный номер площадью от 24 до 34 кв. м., с видом во двор и на Кавказский хребет, оснащенный кроватью, креслом, журнальным столиком, торшером, рабочей консолью с настольной лампой, офисным креслом и телевизором. Номер отлично подходит как для одноместного, так и для двухместного проживания. Дополнительное место в номере «Стандарт» устанавливается по возможности и только по предварительному запросу.

Парк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.00 до 11.00. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кадгарон

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

3 ночи

Современный отель «Камелия» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Так же можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Амран

3 ночи

Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.

В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.

При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.

К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.

АмранАмранАмранАмранАмранАмран
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 20:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00
  • Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
  • Сбор туристов на транспортные экскурсия производится по отелям сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 800 руб
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 400 руб
  • Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие обеды по сет-меню предлагаются?

Три ущелья: Куртатинское — Кармадонское — Даргавс.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 500 руб. /чел., кафе «Правый берег», сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Куриный шашлык + чай;
  • 500 руб. /чел., семейное кафе в Ламардоне, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Соран (курица в сметанном бульоне) + чай;
  • 500 руб. /чел., кафе «Аланский дворик», сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий бульон) + Чай.

Алагирское ущелье — Цей — Мамисон.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 500 руб. /чел., семейное кафе в селении Бурон, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай.

Горная Дигория: Задалеск – Махческ — Уаллагком.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 700 руб. /чел., семейное кафе в селении Галиат, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай;
  • 600 руб. /чел., семейное кафе в селении Фаснал, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий бульон) + чай;
  • 700 руб. /чел., кафе в селении Мацута, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай.

Экскурсии и походы по Горной Дигории: Задалеск — Ханаз — Уаллагком.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 700 руб. /чел., семейное кафе в селении Галиат, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай;
  • 600 руб. /чел., семейное кафе в селении Фаснал, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий бульон) + чай;
  • 700 руб. /чел., кафе в селении Мацута, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай.

Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории в Национальном парке Алания:

  • Дополнительно оплачивается обед по комплексному меню на турбазе 500 руб. /чел (оплата наличными).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Три дня в Осетии - тур выходного дня
3 дня
7 отзывов
Три дня в Осетии - тур выходного дня
Начало: Удобная для Вас локация (аэропорт, ж/д вокзал)
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
24 000 ₽ за человека
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Начало: Владикавказ
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 15 660 ₽ за человека
Осетия и Ингушетия. Зимний экспресс-тур
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Осетия и Ингушетия. Зимний экспресс-тур
Начало: Владикавказ
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 19 575 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа