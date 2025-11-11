Три ущелья Осетии, живописный и уютный город Владикавказ, а также подъем на Сказский ледник — гарантированная возможность увидеть потрясающие виды и познакомиться с красивой природой Северной Осетии. Мы посетим Мамисонское ущелье — одно из самых отдалённых и труднодоступных мест на юге республики, почувствуем атмосферу загадочных средневековых башенных комплексов и попробуем сочную кавказскую кухню всего за 4 дня.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

от 19 575 ₽ за человека

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа к любому рейсу/поезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

Возможность приобрести дополнительно: 19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 220 км, продолжительность 8 часов.

Возвращение во Владикавказ к 16:30.

Программа дня : Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 15:00 к любому рейсу/поезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 06.04.2025-10.11.2025, руб:

Размещение Категория номера Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple* 3-местное DBL+СH 2 взр. +1 реб. QUAD 4-местное Breakfast Завтрак Камелия 3* стандарт 39150 39150 27000 58050 55350 72000 Завтрак Амран 3* стандарт 40500 40050 27450 59400 58050 75600 Завтрак Кадгарон отель 3* стандарт 44550 44550 27000 61425 59400 79200 Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 47700 47700 27225 67500 64800 - Шв. стол полулюкс 50850 50850 36225 74250 71550 - Шв. стол Гостиница Владикавказ 4* стандарт 55800 55800 41850 79650 74250 - Шв. стол комфорт 59850 59850 45900 85050 79650 - Шв. стол Парк отель Владикавказ 5* стандарт 84150 114300 70200 - 122850 - Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.