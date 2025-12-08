Мои заказы

Загадочная Осетия. Осенний тур

Конь в скале, башня на горе, полуразрушенный храм или руины целого села… Это загадки, которые оставили люди в горах. Профессиональный гид сможет рассказать захватывающую историю этих мест. Самые знаменитые ущелья
читать дальше

будут в программе — Дигорское, Алагирское, Мамисонское и Цейское.

А не спеша погрузиться в культуру региона поможет экскурсия по Владикавказу, которая будет открывать тур.

В стоимость входит и подъём по канатная дороге, и купание в термальном источнике, и этновечер, что позволит ни о чём не беспокоиться.

Программа тура по дням

1 день

Заселение. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы оплачивается отдельно.

Заселение в отели до 14:00.

14:00–14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00–15:50 Обед в ресторане «Премьер».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • Армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть;
  • Центр развития народных Художественных промыслов;
  • исторический центр г. Владикавказа;
  • Суннитская Мечеть.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

Рекомендуемые рестораны вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 900 руб.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», трансфер.

Заселение. Экскурсия по ВладикавказуЗаселение. Экскурсия по ВладикавказуЗаселение. Экскурсия по ВладикавказуЗаселение. Экскурсия по Владикавказу
2 день

Горная Дигория

08:00–08:50 Трансфер по отелям и отправление на маршрут.

В программе:

  • Ирафский район — Дигорское ущелье;
  • каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
  • наскальная конная статуя;
  • с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
  • арт объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • переезд в высокогорную часть ущелья.

А также:

  • арт объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых;
  • бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
  • с. Фаснал — смотровая площадка;
  • с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м. / пешая экскурсия.

14:00–15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.

17:00–17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

22:30 Трансфер по отелям.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном этнодоме, трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
Посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

Горная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная Дигория
3 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг

08:00–08:50 Трансфер по отелям и отправление на маршрут.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя;
  • сероводородные источники;
  • Унальская котловина;
  • Нузальская часовня;
  • Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • с. Тиб — минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри — город красноречивых камней / комплекс боевых и сторожевых башен.

А также:

  • полуразрушенный Храм Успения Богородицы;
  • с. Згил — нарзановый источник;
  • переезд в Цейское ущелье;
  • подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
  • переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.

14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Барс», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, стоимость разового подъема и спуска канатной дороги в Цейском ущелье, входные билеты в термальный парк – купание 1 час.

Мамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
4 день

Отъезд

12:00 Выезд из отелей.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием) с одно/двух местным размещением с завтраками.

При заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле компания может предложить другие отели Владикавказа с равнозначными условиями проживания.

Стоимость указана в руб. для категории стандарт:

Размещение Twin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*103 632103 63268 833143 200143 200Шведский стол
Кадгарон 3*86 42788 34746 873124 150124 150Шведский стол
Планета Люкс 3*87 53787 53751 643125 260125 260Шведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*по запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия 3*80 93780 93745 418116 470116 470Шведский стол
Без проживания1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
32 23364 46796 70096 700128 932

*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении

**Цена за одного человека при одноместном размещении

***Цена за троих человек при трехместном размещении

Quad — по запросу

Варианты проживания

Парк Отель Владикавказ 5

3 ночи

Отель расположен в самом центре Владикавказа с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn.

Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе «шведский стол».

Парк Отель Владикавказ 5Парк Отель Владикавказ 5Парк Отель Владикавказ 5Парк Отель Владикавказ 5
Владикавказ 4

3 ночи

Расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и вершины горных хребтов. Рядом расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате «шведский стол» с 07:30 до 10:30. Также имеется лобби-бар с напитками и закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом — 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.

Владикавказ 4Владикавказ 4Владикавказ 4Владикавказ 4Владикавказ 4
Кадгарон 3

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа 10 минут ходьбы.

Номера в отеле располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар.

В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Кадгарон 3Кадгарон 3Кадгарон 3Кадгарон 3Кадгарон 3
Планета Люкс 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами. В ванной комнате бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Ж/д вокзал Владикавказа находится в 10 мин ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт — в 30 мин езды.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3
Камелия 3

3 ночи

Отель расположен во Владикавказе. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Работают бар и ресторан европейской кухни. Круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Камелия 3Камелия 3Камелия 3Камелия 3
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсии по программе с гидами
  • Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием + обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экосборы
  • Билеты в термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час
  • Билеты на канатную дорогу Цей - разовый подъем и спуск
  • Аланский вечер - гастрономический этновечер в ресторане, алкоголь включен
  • Трансфер внутри маршрута
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт и ж/д вокзал
  • Экскурсии и билеты на объекты не по программе
  • Билеты на канатную дорогу на курорте «Мамисон» подъем и спуск - взрослый 1 500 р. /чел., детский 900 р. /чел
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
  • Ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы можно надеть кроссовки или другую удобную обувь.

В межсезонье в горах прохладно, дует ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест. Может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним связывается сотрудник компании и информирует индивидуально.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться на места и время отправки автобуса на экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

