Программа тура по дням
Заселение. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы оплачивается отдельно.
Заселение в отели до 14:00.
14:00–14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.
15:00–15:50 Обед в ресторане «Премьер».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
В программе:
- Осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- Армянская апостольская церковь;
- Суннитская мечеть;
- Центр развития народных Художественных промыслов;
- исторический центр г. Владикавказа;
19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
Рекомендуемые рестораны вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 900 руб.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», трансфер.
Горная Дигория
08:00–08:50 Трансфер по отелям и отправление на маршрут.
В программе:
- Ирафский район — Дигорское ущелье;
- каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
- наскальная конная статуя;
- с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
- арт объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- переезд в высокогорную часть ущелья.
А также:
- арт объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых;
- бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
- с. Фаснал — смотровая площадка;
- с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м. / пешая экскурсия.
14:00–15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.
17:00–17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).
18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
22:30 Трансфер по отелям.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном этнодоме, трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
Посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».
Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
08:00–08:50 Трансфер по отелям и отправление на маршрут.
В программе:
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя;
- сероводородные источники;
- Унальская котловина;
- Нузальская часовня;
- Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- с. Тиб — минеральные источники;
- боевая башня Боциевых;
- с. Лисри — город красноречивых камней / комплекс боевых и сторожевых башен.
А также:
- полуразрушенный Храм Успения Богородицы;
- с. Згил — нарзановый источник;
- переезд в Цейское ущелье;
- подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
- пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
- переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.
14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.
18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Барс», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, стоимость разового подъема и спуска канатной дороги в Цейском ущелье, входные билеты в термальный парк – купание 1 час.
Отъезд
12:00 Выезд из отелей.
Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием) с одно/двух местным размещением с завтраками.
При заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле компания может предложить другие отели Владикавказа с равнозначными условиями проживания.
Стоимость указана в руб. для категории стандарт:
|Размещение
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|103 632
|103 632
|68 833
|143 200
|143 200
|Шведский стол
|Кадгарон 3*
|86 427
|88 347
|46 873
|124 150
|124 150
|Шведский стол
|Планета Люкс 3*
|87 537
|87 537
|51 643
|125 260
|125 260
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия 3*
|80 937
|80 937
|45 418
|116 470
|116 470
|Шведский стол
|Без проживания
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|32 233
|64 467
|96 700
|96 700
|128 932
*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении
**Цена за одного человека при одноместном размещении
***Цена за троих человек при трехместном размещении
Quad — по запросу
Варианты проживания
Парк Отель Владикавказ 5
Отель расположен в самом центре Владикавказа с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn.
Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе «шведский стол».
Владикавказ 4
Расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и вершины горных хребтов. Рядом расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате «шведский стол» с 07:30 до 10:30. Также имеется лобби-бар с напитками и закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом — 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
Кадгарон 3
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа 10 минут ходьбы.
Номера в отеле располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар.
В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс 3
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами. В ванной комнате бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Ж/д вокзал Владикавказа находится в 10 мин ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт — в 30 мин езды.
Камелия 3
Отель расположен во Владикавказе. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Работают бар и ресторан европейской кухни. Круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсии по программе с гидами
- Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием + обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Экосборы
- Билеты в термальный комплекс Бирагзанг - купание 1 час
- Билеты на канатную дорогу Цей - разовый подъем и спуск
- Аланский вечер - гастрономический этновечер в ресторане, алкоголь включен
- Трансфер внутри маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
- Трансфер из гостиницы в аэропорт и ж/д вокзал
- Экскурсии и билеты на объекты не по программе
- Билеты на канатную дорогу на курорте «Мамисон» подъем и спуск - взрослый 1 500 р. /чел., детский 900 р. /чел
- Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
- Ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы можно надеть кроссовки или другую удобную обувь.
В межсезонье в горах прохладно, дует ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест. Может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним связывается сотрудник компании и информирует индивидуально.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться на места и время отправки автобуса на экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.