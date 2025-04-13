Мамисон. Экскурсионный тур в Северную Осетию

Отправляемся в увлекательное путешествие: Дигорское, Мамисонское и Цейское ущелья, уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», каньон Ахсинта и другие. Отведаем национальные блюда, приготовленные высоко в горах по семейным рецептам. Центр Владикавказа также заслуживает нашего внимания. Старинные здания, купеческие дома и архитектура разных эпох создают неповторимую атмосферу города. Узнаем много интересного об истории региона, его выдающихся личностях и культурных традициях.
5
3 отзыва
Мамисон. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Мамисон. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Мамисон. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Ближайшие даты:
25
апр2
мая9
мая16
мая23
мая30
мая6
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед.

Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • центр развития народных Художественных промыслов.

В 19:00 в ресторане «Кавказ Hall» состоится «Аланский вечер»этно-гастрономическое шоу, выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов республики Северная Осетия-Алания.

Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Ведущий и алкогольные напитки включены.

22:30 Трансфер в отель.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», Аланский вечер.

Встреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по ВладикавказуВстреча группы. Экскурсия по Владикавказу
2 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании — Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом на комфортабельном трансфере.

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Вас ждет посещение собора Вознесения Господня в г. Алагир.

Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами.

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).

Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.

Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладится купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, трансфер, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в теплых источниках с Бирагзанг.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин — самостоятельно.

Мамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. БирагзангМамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
3 день

Экскурсионная программа в горную Дигорию

В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.

Вы узнаете почему мост над каньоном носит название — Чертов.

По дороге с. Донифарс, с. Задалеск (история Задалесски Нана).

Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартовского эпоса Осетин.

Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья — башню Абисаловых.

Камень чёрта Сагкаевых — ручной черт Саккаевых в Осетинской мифологии.

Комплекс рельефных надгробий с. Дунта — здесь мы увидим красочные цырты.

Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон.

В 13:30 обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню.

Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.

Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран — «собачья скала» — одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.

Вас ждут секреты Дигорских сел — с. Фаснал, с. Камунта.

Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.

К 18:00 Вы прибудете в отель.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этнодоме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).

Экскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную ДигориюЭкскурсионная программа в горную Дигорию
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*стандарт79 75079 75052 475107 925105 000по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*стандарт64 45064 45037 47595 92592 000по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт68 95068 95040 47598 92595 000по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*стандарт63 25063 25036 87592 92590 000по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)50 95075 00076 425101 90025 475

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Кадгарон

3 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Парк Отель Владикавказ

3 ночи

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ

Камелия

3 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на разовый подъем и спуск на канатной дороге в с. Верхний Цей
  • Входной билет в термальный парк Бирагзанг (1 час купания)
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).

В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 апр 2025
Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+
Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+Организаторам большое спасибо за четкие инструкции, за великолепную работу гидов и нашего водителя! Всем 5+
Т
13 апр 2025
Все организовано на высшем уровне, постоянный контакт с организаторами и гидами в чатах, удобная машина, безопасность, забота, поддержка, эрудированные гиды — все сотрудники знают свое дело. Спасибо большое!
А
2 апр 2025
Организовывали корпоративный тур в Северную Осетию через Большую страну. Она свела нас с потрясающей местной принимающей стороной. Наш менеджер Тимур - четкий, конкретный, составил программу, учитывая наши запросы и привнося
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свои идеи, ведь он знает, как реально будет интереснее и лучше. Мы получили интереснейшую программу на свой бюджет. Наши туристы вернулись в полном восторге. Всем все очень понравилось. У них каждый вечер было какое-то развлечение - аланский вечер, пивная вечеринка. Хочется побольше таких организаторов как Тимур. Очень профессиональный, остались довольны работой с ним и Большой страной.

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