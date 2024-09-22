Осетия! Я буду там. Экскурсионный тур

Предлагаем насладиться вкусом кавказской кухни и окунуться в очарование Северной Осетии всего за 4 дня.

Мы пообедаем в этнодоме у местного жителя, окунемся в булгаковскую мистику, гуляя по гостеприимному Владикавказу, отведаем блюда от шеф-повара и поднимемся на внедорожниках к знаменитому арт-объекту, который находится высоко в горах, и далеко не каждому туристу суждено его лицезреть!
5
3 отзыва
Осетия! Я буду там. Экскурсионный тур
Осетия! Я буду там. Экскурсионный тур
Осетия! Я буду там. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!». Винная дегустация

Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Заселение в отель до 14:00.

С 14:30-15:00 трансфер из отелей Владикавказа к точке сбора на экскурсионную программу.

15:10 Экскурсионная программа «Булгаков. Начало!».

Владикавказ — город, который меняет судьбы и раскрывает творческий потенциал людей, оказывающихся в нем.

Одной из таких ярких исторических личностей стал Михаил Афанасьевич Булгаков, который оказался во Владикавказе в качестве врача, сопровождающего эшелон с раненными белогвардейцами.

Мы прогуляемся по Владикавказу маршрутами Михаила Афанасьевича Булгакова, посетим места, которые перенеслись на страницы его произведений и величайших романов.

Дом, в котором жил Булгаков, подотдел искусств и лестница, которая помнит его шаги.

Бульвар с трамваем и аллеей лип, на котором могла произойти встреча Воланда с Берлиозом и Бездомным.

Парк, куда неведомая сила перенесла Степу Лиходеева, и многое другое.

Мы окунемся в булгаковскую мистику и увидим личные вещи Михаила Афанасьевича, подаренные ему коллегами.

В завершении променада по булгаковским местам Владикавказа мы посетим прекрасный ресторанчик в центре исторической части Владикавказа «Вершина», где Вас ждет дегустация вин Константина Дзитоева и сыров местных производителей а после ужин в национальном стиле.

Далее трансфер по отелям Владикавказа.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, дегустация вин Константина Дзитоева, ужин в национальном стиле.

19:00-20:00 Возвращение в отель.

Прибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!». Винная дегустацияПрибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!». Винная дегустацияПрибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!». Винная дегустацияПрибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!». Винная дегустация
2 день

Экскурсия на внедорожниках «6 ущелий Северной Осетии»

В 09:00 после завтрака сбор в холле отелей, короткий инструктаж.

После все распределяемся по внедорожникам (посадка 3-4 чел. в один внедорожник).

Мы отправляемся в увлекательную поездку на внедорожниках по нетуристическим местам Северной Осетии, с переездами через перевалы и набором высот до 2 000 м. н.у. м.

Обед включен в программу и состоится высоко в горах в с. Галиат — в этнодоме у местного жителя.

В программе: Ирафский район, Дигорское ущелье, Задалески Нана, с. Мацута – стрелы Нарта Сослана, каньон Ахсинта, арт объект «Хишн Фандыр», башня Абисаловых, Бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики, с. Комунта, с. Фаснал – смотровые площадки, с. Галиат – архитектурный башенный комплекс в высокогорном ущелье, переезд через перевал вдоль Кионского массива и вершины горы «Урс Хох» (в переводе Белая гора), смотровые площадки и фотозоны, с. Згид — арт объект «Танец с кинжалами» (знаменитый арт объект, который находится высоко в горах и далеко не каждому туристу суждено его лицезреть), с. Садон – печальная история схода селевых потоков.

Выезд в Алагирское ущелье, сероводородные источники с. Тамиск, знаменитая наскальная конная статуя Святого Уастырджи.

18:00-18:30 Прибытие в ресторан Galuan.

После головокружительной поездки Вас ждет вкусный ужин.

Одно из блюд, которым угостят каждого, это брискет — мраморный отруб, приготовленный в Техасском смокере в течении 14 часов, а прежде маринованный в местных травках и специях в маринаде от шеф-повара, подается с брусничным соусом и красным вином.

20:00 Трансфер по отелям г. Владикавказ.

В стоимость экскурсии включено: внедорожник (посадка 3-4 чел. в машину — водитель-экспедитор, гид экскурсовод, обед в этнодоме, ужин в ресторане Galuan.

Прибытие в отель около 21:00.

Экскурсия на внедорожниках «6 ущелий Северной Осетии»Экскурсия на внедорожниках «6 ущелий Северной Осетии»Экскурсия на внедорожниках «6 ущелий Северной Осетии»Экскурсия на внедорожниках «6 ущелий Северной Осетии»
3 день

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»

В 09:00 после завтрака Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе с нашим гидом в увлекательную и самую популярную экскурсионную программу в Северной Осетии с обедом в горном ресторане «Долина Солнца».

В программе: Куртатинское ущелье, с. Цмити — горный башенный архитектурный комплекс, Дзивгиская наскальная крепость, Кадаргаванский каньон, Аланский-Успенский мужской монастырь, источник «Хилаг», башня Курта и Тага.

Переезд через Какадурский перевал в Гизельдонское ущелье, арт объект осетинская буква «А», зиплайн — будет возможность покататься на роллере и/или на мега качелях, Даргавский некрополь — музей под открытым небом, переезд в Геналдонское ущелье, с. Кармадон — смотровая площадка на вершину г. Казбек.

Остановка у мемориала памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

17:40 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться.

18:30-18:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall», где состоится этно-гастрономическая программа «Аланский вечер».

В программе выступление народных артистов, вокально-инструментальных коллективов, танцевальных коллективов, ведущий, ди-джей и обильное кавказское застолье (алкоголь включен).

22:30 Трансфер по отелям г. Владикавказ.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Ланч-бок возможен в день выезда при раннем вылете — для этого просто сообщить на ресепшн отелей.

Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*стандарт107 434107 43464 217153 651148 000по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*стандарт96 33496 33453 417143 751139 000по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт100 534100 53465 267144 951140 000по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*стандарт95 13495 13451 917140 751137 000по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)82 834120 000124 251165 66841 417

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Кадгарон

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон

Парк Отель Владикавказ

3 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ

Камелия

3 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание по программе (завтраки в отеле - если выбран тур с проживанием): 1 день - дегустация, ужин2 день - полный пансион3 день - полный пансион4 день - завтрак
  • 1 день - дегустация, ужин
  • 2 день - полный пансион
  • 3 день - полный пансион
  • 4 день - завтрак
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
  • Дегустация вин Константина Дзитоева
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Питание, не указанное в программе
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок https://bolshayastrana.com/strahovka.

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
22 сен 2024
Горный поселок Фиагдон порадовал. Коттедж, где проживали, находится на возвышении, был очень красивый вид с террасы, внутри очень уютно. Отдельная благодарность нашему гиду Владимиру. Отличный рассказчик, уверенный водитель, с большим вниманием и заботой относится к нам, гостям. Спасибо ему за прекрасные впечатления.
Н
21 сен 2024
Были в туре с 15.99 по 22.09.2024, ПОТРЯСЯЮЩЕ!!!!! Организация тура просто восхищает, настолько все четко, профессионально. Отличные гостиницы, высокопрофессиональные гиды, просто увлеченные люди, великолепные водители, за тур мы проехали около 1800 км., Никакой усталости. Шикарные обеды на маршруте, национальная кухня, кормят на «убой». Спасибо огромное всем организаторам! Буду рекомендовать только этого туроператора! Надеюсь еще не раз воспользоваться вашими услугами! 👍👍👍
Е
9 сен 2024
Спасибо!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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