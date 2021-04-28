Если вы уже испытали свои силы во время восхождений на горы, высота которых составляет от 3000 до 4000 метров, вы можете опробовать свои навыки и умения на более высоких вершинах. Одной из них является стратовулкан Казбек, самый восточный пятитысячник Кавказа высотой 5033 метра. Он расположен в Центральном Кавказе, на границе Грузии и России.
Если вас привлекает идея восхождения на Казбек, следует тщательно подготовиться к предстоящему мероприятию. От этого зависит успех всего тура, причем речь идет не только о физической, но и психологической подготовке. В частности, вы должны быть готовы, что восхождение придется прекратить. Как правило, такое решение гиды принимают, опираясь на ряд факторов. Даже если вы абсолютно уверены в своих силах, не спорьте с гидом, так как от этого зависит ваша безопасность.
Снаряжение и обувь
Восхождение на Казбек, как и на любую другую горную вершину, требует наличия качественного снаряжения, а также удобной одежды, соответствующей погодным условиям и особенностям каждой конкретной программы. За детальной консультацией по этому вопросу лучше обратиться к сотрудникам туристической компании или напрямую к гиду.
Как минимум вам следует уделить внимание обуви:
- Ботинки должны иметь достаточно жесткую подошву, но при этом не мешать во время обычной ходьбы.
- Изделия должны быть высокого качества, в противном случае они придут в негодность уже после первого восхождения и надевать их повторно будет нельзя. В самом худшем сценарии ботинки могут испортиться непосредственно во время тура, а это — преждевременное завершение программы. Если вы планируете заниматься восхождением на горы, экономить на обуви нельзя.
- В обязательном порядке обувь должна надежно фиксировать голеностоп. В этом случае ноги будут надежно защищены от подворачивания на неустойчивом рельефе.
Не забывайте, что вам также может потребоваться другое снаряжение — кошки, ледорубы, вместительные рюкзаки и так далее. Все это оговаривается с гидом заблаговременно до планируемого восхождения на Казбек.
Почему нужно подниматься на Казбек с гидом
Если вы планируете восхождение практически на любую горную вершину, обращайтесь только к профессионалам, например, в компанию Extremeguide — https://Extremeguide.pro/. Сложно переоценить знания и навыки профессионального гида, когда речь идет о восхождениях на горы.
Неподготовленных туристов в горах ожидает множество опасностей, и только с опытным гидом можно полностью сконцентрироваться на безопасном восхождении. Работа гидом подразумевает быстрое принятие правильных решений в сложных ситуациях, а также обеспечение безопасности для каждого участника тура. Именно поэтому подниматься на Казбек и другие горы рекомендуется только с гидом. Причем как начинающим путешественникам, так и опытным альпинистам.