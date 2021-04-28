Стратовулкан Казбек, находится на границе Грузии и России, ближайший большой город 🏙️ – Владикавказ. Его высота 5033,8 м., поэтому если вы решили взойти на вершину, следует особенно подготовиться, выбрать верное снаряжение, быть в хорошей физической форме и доверить сопровождение профессионалам

Стратовулкан Казбек Перевал Саберце

Если вы уже испытали свои силы во время восхождений на горы, высота которых составляет от 3000 до 4000 метров, вы можете опробовать свои навыки и умения на более высоких вершинах. Одной из них является стратовулкан Казбек, самый восточный пятитысячник Кавказа высотой 5033 метра. Он расположен в Центральном Кавказе, на границе Грузии и России.

Если вас привлекает идея восхождения на Казбек, следует тщательно подготовиться к предстоящему мероприятию. От этого зависит успех всего тура, причем речь идет не только о физической, но и психологической подготовке. В частности, вы должны быть готовы, что восхождение придется прекратить. Как правило, такое решение гиды принимают, опираясь на ряд факторов. Даже если вы абсолютно уверены в своих силах, не спорьте с гидом, так как от этого зависит ваша безопасность.

Снаряжение и обувь

Вершины Кавказских гор

Восхождение на Казбек, как и на любую другую горную вершину, требует наличия качественного снаряжения, а также удобной одежды, соответствующей погодным условиям и особенностям каждой конкретной программы. За детальной консультацией по этому вопросу лучше обратиться к сотрудникам туристической компании или напрямую к гиду.

Как минимум вам следует уделить внимание обуви:

Ботинки должны иметь достаточно жесткую подошву , но при этом не мешать во время обычной ходьбы.

, но при этом не мешать во время обычной ходьбы. Изделия должны быть высокого качества, в противном случае они придут в негодность уже после первого восхождения и надевать их повторно будет нельзя. В самом худшем сценарии ботинки могут испортиться непосредственно во время тура, а это — преждевременное завершение программы. Если вы планируете заниматься восхождением на горы, экономить на обуви нельзя .

. В обязательном порядке обувь должна надежно фиксировать голеностоп. В этом случае ноги будут надежно защищены от подворачивания на неустойчивом рельефе.

Не забывайте, что вам также может потребоваться другое снаряжение — кошки, ледорубы, вместительные рюкзаки и так далее. Все это оговаривается с гидом заблаговременно до планируемого восхождения на Казбек.

Почему нужно подниматься на Казбек с гидом

Восхождение на Казбек

Если вы планируете восхождение практически на любую горную вершину, обращайтесь только к профессионалам, например, в компанию Extremeguide — https://Extremeguide.pro/. Сложно переоценить знания и навыки профессионального гида, когда речь идет о восхождениях на горы.