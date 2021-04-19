Полезная информация о Владикавказе
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Местное время во Владикавказе
16:0142
19 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Владикавказ
|По-английски
|Vladikavkaz
|Столица региона
|Владикавказ является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Владикавказе
|Население города
|317 370 чел.
|Аэропорт
|Беслан OGZ
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|671 м. от уровня моря
Подробная статья
Владикавказ – всё о столице Алании, плюсы и минусы для поездки на отдых
«Владей Кавказом» – именно такое значение у столицы Северной Осетии Владикавказа. Поговорим о достопримечательностях города, истории, расположения на карте у берегов реки Терека, местной кухне, о том как добраться до Владикавказа и что рекомендуем привезти в качестве сувенира
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