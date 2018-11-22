Перед тем как собраться на отдых в Грузию, каждому туристу необходимо знать самые интересные места, важные номера телефонов, главные курорты, названия вкусных грузинских вин и блюд, обычаи и местные праздники. И только потом лететь в солнечную Грузию к горным ⛰️ холмам и Черному морю

Живописная Грузия

Многоликая страна, полная древних тайн и живописных ландшафтов, от красоты которых захватывает дух. Гордая и самобытная Грузия завоевывает сердце любого путешественника, который решил попробовать постичь ее просторы и характер до донышка. Достижения любого из регионов планеты, прославившие данный уголок на мировых просторах, принято называть западным словом из торговой терминологии «бренд». Солнечная Грузия не любит торговать своими брендами, завоевывая тем самым популярность, но это не помешало ей прославиться на весь мир необыкновенно вкусной кухней, терпкими виноградными винами и удивительными достопримечательностями, о которых даже не надо слагать легенды. Это за нас давно сделала пестрая история, каждое мгновение которой достойно отдельной повести.

Волшебные чудеса в горном королевстве начинаются у самых границ. ХорошоТАМ взяли на себя почетный труд, разместить, как можно больше информации об этом уголке Закавказья с единственной целью, посвятить наших любезных читателей в секреты загадочного государства. Поездки в Грузию с каждым годом набирают обороты на туристическом рынке, не отстают от организованных путешественников и самостоятельные граждане, которые бороздят грузинские просторы на машинах, всячески подыскивая приключения на свою буйную головушку. Привлекает гостей в свои владения закавказская республика множеством граней. Поклонники нерукотворной природной красоты не устают восхищаться коллекцией горных ущелий, резвых рек с бойким характером, ледников и заснеженных вершин величавых гор, плодородных цветущих долин, обрамленных плантациями виноградников.

Любители фешенебельных пляжных удовольствий лениво нежатся на черноморском побережье Грузии, лыжники проверяют, насколько велик экстрим на склонах горнолыжных курортов, фанаты бальнеологического лечения проходят курсы оздоровления вблизи минеральных источников. Пеший туризм, конные прогулки, знакомство с фауной и флорой края в заповедниках, диковинные архитектурные творения, величественные религиозные храмы и неподдельное гостеприимство местных жителей настолько поражают путешественников, что они неизменно дают себе слово, вернуться снова и снова. Шумная ночная жизнь колоритной столицы Тбилиси, роскошные отели, экзотические развлечения, спа-процедуры в серных банях, живописные парки, мы готовы продолжать этот список и дальше, но наш главный вердикт будет таковым: Грузия относится к числу мест на Земле, которые обязательны к личному посещению. А пока мы вам немного расскажем об этой диковинной стране.

Общая информация о Грузии

Форма правления

Современной Грузии присуще смешанное правление, поделившее власть в государстве между президентом, представляющим власть в исполнительной ипостаси и законодательным органом – парламентом Грузии. Кабинетом министров в государстве управляет премьер. Основной политический костяк страны оказался в своих кабинетах после Революции Роз, произошедшей осенью 2003 года. После победы оппозиции во главе с политиком Михаилом Саакашвили, страна стала двигаться по другим рельсам развития, пережив моменты почти полного социального краха и нового рождения и расцвета.

Численность населения

По оценке 2020 года, в Грузии проживает 3 716 858 человек.

Местные жители

Коренные грузины составляют 87% от общей численности граждан. С грузинами и грузинками мирно соседствуют в стране представители 2-х соседних государств: Азербайджана и Армении, составляя по совокупности около 10% населения. Почти 1 % населения представляют славяне – русские и украинцы. Другие представители кавказских национальностей в целом набирают еще чуть более 1 %.

Язык

Между собой местное население общается на грузинском языке, при этом молодое поколение довольно хорошо владеет английским, а для старшего поколения более характерно знание русского языка.

Религия

Гостей Грузии всегда очень поражает трепетное отношение жителей к вере и религии. Почти 84% грузин выбрали для себя православную церковь и ее заветы. В грузинском регионе Аджария рядом с православными храмами можно встретить мечети, здесь 40% населения проповедует ислам. В целом по стране последователи мусульманской веры составляют чуть более 10%. На территории Грузии найдутся и представители других религиозных конфессий, таких как католическая и протестантская церковь, свидетели Иеговы, иудаизм, но их число в общей сумме едва приближается к 1%. Предпочтение, отданное православию легко объяснимо: Грузинская православная церковь была одной из первых христианских церквей, корни которой уходят в эпоху глубокой древности.

Какой бы конфессии не принадлежало религиозное учреждение Грузии, до глубины души поражает отношение к нему населения. В любом храме, будь он построен в эру современности или в древние века, царит тщательный порядок. Скромное внутреннее убранство, иногда полное аскетизма или роскошный облик, богатый иконостас всегда находятся в обрамлении свежих цветов. Во всех церквях и мечетях Грузии всегда много верующих, приходящих сюда в дни религиозных торжеств или для личного свидания с небесными покровителями. В Грузии верят в Бога не нарочито, без показухи и помпезной пышности, отдавая дань глубокого уважения всем видам вероисповедания.

Валюта

Все расчеты в стране производятся на местной валюте – лари. После Революции Роз в стране научились с уважением и некоторым страхом относиться к закону. Грузины постараются всячески отказаться от предложенных за услуги долларов или евро, а если в редких исключениях и пойдут туристам навстречу, постараются сделать это украдкой. Расчеты в других видах валюты возможны только с физическими лицами, в магазинах, на рынках, в отелях и ресторанах все оплаты можно произвести только посредством местной валюты. Проблем с ее обменом в Грузии не возникает, обменники можно легко найти в банках, крупных супермаркетах, в торговых галереях, возле станций метро. Курс лари несколько плавающий и может лежать в некотором диапазоне. Для получения актуальной информации лучше пользоваться онлайн-конвертером. Примерный вариант выглядит следующим образом: 100 российских рублей = 4,137 грузинских лари, 100 американских долларов = 271 грузинских лари, 100 представителей европейской валюты евро = 301 грузинских лари.

Телефонный код

+995

Важные номера для туристов

общая экстренная оперативная служба – 112;

вызов пожарников – 111;

представительство РФ, базирующееся в Посольстве Швейцарии - +995(32)-291-2406;

посольство Украины в Грузии - +995 (32)-231-11-61;

единая справочная система по всем вопросам – (118)-09 или (118)-08.

Географическое положение

Республика Грузия уютно расположилась за грядой горных вершин Большого Кавказского хребта на западе Закавказья. Стране достался приличный по размерам кусочек восточного побережья Черного моря, а вот относить ли край целиком к Европе или Азии, географы спорят до наших дней. В одном их мнение едино: Грузия находится в месте слияния Европы и Азии и в некоторых справочниках ее относят к территории современной Европы. Соседство с близлежащими государствами нельзя назвать однозначно мирным. С Россией граница проходит на востоке и севере, южные территории делит с Турцией и Арменией, юго-восток страны приходится на пограничные участки с Азербайджаном. В подвешенном состоянии до сих пор остаются вопросы, связанные со статусом Абхазии и Южной Осетии, некогда тоже находившихся под юрисдикцией Грузии. Как разрешится эта ситуация, покажет время, а пока в стране не очень любят обсуждать эту тему, на что туристам стоит обратить внимание и не проявлять излишнее любопытство.

Особенности климата Грузии

Уникальный рельеф местности с целым ожерельем горных изысков и наличием в арсенале морского побережья подарили Грузии непростой и весьма разнообразный климат. Громады горных склонов надежно укрыли республику от свирепых ветров, черноморское побережье обусловило участок более 300 км с явным субтропическим акцентом. Самое комфортно время – весна и 2 первых месяца осени. Зимой температуры продолжают оставаться щадящими 0…+50С, но горные трассы становятся источником сюрпризов. Сходы снежных лавин и заносы на дорогах для Грузии каждодневная реальность. Жаркое марево июля и августа изрядно портит возможности совершать экскурсии по Тбилиси и другим интересным местам государства. В дневные часы столбик термометра лихо переваливает за отметку +400С, к ночи, если повезет, падает до +30…350С. Все время хочется спрятаться в тень, заказать прохладительный напиток и как можно дольше оставаться под воздействием систем кондиционирования. Даже на берегах моря при всей фешенебельности отелей в этой зоне, находиться днем под лучами яркого солнца – смертельный приговор для кожи. Пляжная нирвана возможна только в утренние часы и после 17 часов вечера. Пик посещаемости пляжных курортов летом не падает, но основная курортная жизнь здесь протекает в ночные часы и после захода солнца.

То ли дело полюбоваться Грузией весной в пелене ароматов цветущих садов и только начинающего набирать силу разнотравья. Красоту природных пейзажей края и так довольно сложно обрисовать словами, все красочные эпитеты замирают на губах, а если к этому прибавить разгул багряной и золотой листвы осени, то картинки природы совсем станут ошеломляюще нереальными. Советы бывалых путешественников таковы:

на черноморское побережье Грузии лучше отправляться в бархатный сезон или в июне;

горнолыжные курорты хороши с середины декабря до середины марта, если повезет до них добраться без заморочек;

осмотр достопримечательностей станет комфортным с апреля по июнь и с сентября по октябрь;

лечебные курорты работают круглогодично, тут уж туристам придется делать сложный выбор периода отдыха самостоятельно.

«Ворота» солнечной, с нотками аутентичного налета страны, гостеприимно распахнуты для гостей 12 месяцев в году и 24 часа в сутки, выбор места и времени – личное дело любознательного открывателя новых точек на карте планеты.

Карта Грузии

Города и курорты

Тбилисский бальнеологический курорт

В Грузии множество больших и мелких городов, каждый из которых – это отдельная песня. В плеяду значимых поселений государства входят: Батуми, Сигнахи, Гори, Цхалтубо, Рустави, Боржоми, Поти, Мцхета, Марнеули, Болниси, Гурджани, Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Самтредиа, Телави и Кобулети. В этих населенных пунктах расположены самые яркие достопримечательности региона, да и число населения в них перешло за показатель 20 тыс. человек. Даже у нашего добросовестного сайта не хватит сил, чтобы написать оду каждому из них, но некоторым мы все-таки уделим внимание:

Батуми, Кобулети и Поти

Батуми, Грузия

Города курорты на черноморском побережье, первый из которых готов поспорить роскошью отелей и уровнем сервиса с Французской Ривьерой, а второй и третий встречают туристов добротным комфортом и благоустроенными чистыми пляжами;

Батуми, Грузия

Гори

Памятник И.В Сталину в городе Гори

Родина вождя всех времен и народов И.В. Сталина хранит родной дом главаря пролетариата и дарит гостям возможность познать провинциальный дух Грузии;

Гори, Грузия

Сигнахи

Вид на Сигнахи

Город любви, романтики и ноток почти швейцарского шарма, с уютными деревянными домиками, причудливыми памятниками и скульптурами, а главное загсом, работающим без перерыва и выходных и ждущим счастливых влюбленных для заключения «брака на небесах»;

Сигнахи, Грузия

Мцхета

Мцхета, Грузия

Средоточие древних монастырей и храмов, все еще хранящих следы поступи великих грузинских святых, то самое место, которое воспел еще М.Ю. Лермонтов, очарованный процессом слияния 2-х горных рек: Арагви и Куры;

Мцхета, Грузия

Боржоми

Боржоми, Грузия

Бальнеологический курорт, подаривший миру легендарную минеральную воду с одноименным названием и знаменитый своими живописными ландшафтами, сотканными из горных склонов и густых хвойных лесов;

Боржоми, Грузия

Телави

Телави, Грузия

Негласная столица Кахетии и доброе сердце Алазанской долины - региона производства неповторимых по утонченному вкусу грузинских вин.

Телави, Грузия

Будет несправедливым, если мы скажем о каком-то уголке Грузии, что он не стоит стороннего интереса. Пальму первенства в туристическом мире, может, давно и прочно удерживают другие места на планете. Важно понимать, что закавказская жемчужина Georgia не хуже и не лучше столпа популярности – Рима, экзотического Таиланда, таинственной Индии или техногенной Японии. Она просто другая, не похожая на туристические стандарты мира и этим особенно хороша.

Об особенностях Грузии, которые поражают

Первые упоминания о будущей, самостоятельно существующей стране Грузии, относятся к эпохе, именуемой в истории мира, как период до н.э. Было это приблизительно в ХХ-ХΥΙΙ веке. До наших дней дошли только легенды о древней Колхиде. Государством старинные зачатки современной Грузии назвать сложно, за разрозненные территории шли постоянные междоусобные войны.

В Ι веке до н.э. благодаря покровительству апостола Андрея Первозванного в Грузию приходит христианская вера, молниеносно поднявшая страну на несколько ступеней развития верх. В Грузии строят храмы, осваивают новые ремесла, создают более дружные общины, учатся воевать и совершенствовать мирную жизнь

Страна успела побывать под юрисдикцией греков, византийцев, арабов, персов, турок и других, более организованных и развитых на тот момент народов. Постоянные раздоры продолжались весь средневековый период вплоть до ХΥΙ века. В 1639 г Грузия присягнула на верность русскому царю. Несколько веков государство было частью Российской империи, а после Октябрьской революции стало одной из советских республик мощного Союза ССР. Вместе с остальными советскими частичками Союза Грузия воевала с фашизмом, восстанавливала разруху, переживала голод и нужду, пока, наконец, не добралась до «торжественного» момента, когда в Союзе правил бал развитой социализм.

В 2003 году в стране происходит мягкий и почти мирный переворот, названный историками Революцией Роз. К власти приходит Михаил Саакашвили, Грузия выбирает курс на западные ценности и стандарты и в первое время испытывает большие экономические трудности. В упадок приходят промышленность и сельское хозяйство, многие грузины покидают Родину и переезжают в другие страны, высоко поднимает голову криминал. Правление Саакашвили сами жители оценивают неоднозначно, но именно он выводит Грузию из хаоса. Государство поднимается с колен, практически побеждает коррупцию и начинает интенсивно развивать туризм.

Обратите внимание! Краткий экскурс в историю грузинских владений ХорошоТАМ провел для читателей не зря. Сейчас путешествовать по Грузии совершенно безопасно. В страну можно приехать на машине с номерными знаками любого государства, спокойно оставить автомобиль в любом уголке с открытыми окнами и незапертой дверью. Никто не проявит излишнего любопытства и даже не подумает воспользоваться оплошностью туриста. Виной такого послушания – строгий уголовный кодекс. Протянул руку в чужую машину – 5 лет тюремного срока у тебя уже в кармане, сел за руль – получи 10 лет изоляции от общества. Оказывается, такие меры прекрасно работают и рождают территорию, свободную от яркой преступности. Конечно, в каждом послушном стаде может найтись паршивая овца, но это скорее исключение из хорошо действующего правила.

В Грузии полицейские – настоящие слуги закона. Загулявшие под действием чудесного вина туристы, забывшие дорогу в отель, будут буквально за руку доставлены к месту дислокации. Ни один вопрос, заданный полицейскому чину, не покажется служивому люду праздным, здесь искренне и с готовностью откликаются на просьбы и помогают с возникающими проблемами. Точно также будут возвращены владельцу забытые на лавочке или в ресторане личные вещи, а таксисты несколько раз напомнят о том, что в их багажнике едут ваши чемоданы.

Еще один факт, который поражает в Грузии, с легкостью можно отнести к категории интересных особенностей. Местные жители боготворят своих маэстро от искусства и науки. Примером тому может служить памятник персонажам и режиссеру культового фильма «Мимино». Пока российские и грузинские кинематографисты неистово спорят о том, кому же на самом деле принадлежат права на этот шедевр, любимый кинозрителями и России, и Грузии, туристы со всего мира не устают фотографироваться на память возле колоритных фигур на площади. Любой житель Тбилиси от мала до велика назубок знает адреса и Вахтанга Кикабидзе, и Нани Брегвадзе и других народных кумиров

Венцом поклонения и уважения грузин к выдающимся личностями, безусловно, является Пантеон – небольшое кладбище, ставшее последним приютом для русского писателя и дипломатического посланника А.С. Грибоедова и его жены княжны Нины Чавчавадзе. Величественный некрополь расположен на горе, подняться наверх помогает фуникулер, за стенами комплекса замирает в скорбном молчании время. На территории Мтацминда, как называют сооружение сами грузины, все тот же безупречный порядок и чистота, которые присущи храмам и монастырям Грузии. В Пантеоне можно положить цветы к могилам: матери Сталина, писателя Нодара Думбадзе, театрального мастера Васо Абашидзе, поэта Акакия Церетели, актера кино Серго Закариадзе, общественного деятеля и писателя Ильи Чавчавадзе, политика Звиада Гамсахурдия и многих других известных людей.

Об удивительных достопримечательностях этой закавказской республики впору писать целое собрание сочинений, а ХорошоТАМ всего лишь готов дать несколько советов о том, зачем и кому стоит посетить эту волшебную страну.

Разновидности отдыха в Грузии

Прогулка по горным тропам Сванетии

Без всякого преувеличения каждый любознательный путешественник найдет в Грузии себе занятие по душе:

Поклонники нерукотворных творений природы будут очарованы красочными ландшафтами, диковинными заповедниками, редкими породами животных и растений;

фанаты пляжных удовольствий найдут на побережье Батуми и других курортов чистые морские просторы, благоустроенные пляжи и калейдоскоп водных развлечений;

любители экстрима отправятся в Сванетию, чтобы лично пройти по горным тропкам на встречу с озерами, ледниками и горными массивами;

активные спортсмены не будут разочарованы свиданием с горнолыжными курортами Гудаури и Бакуриани;

поправят здоровье туристы, любящие фешенебельный сервис добротных санаториев и здравниц, коими славится Боржоми;

попробуют разгадать тайны прошлого путешественники, собирающие коллекцию впечатлений, навеянных архитектурными творениями и памятниками старины;

не останутся голодными дегустаторы национальных блюд Грузии, с кулинарными изысками которых вряд ли сможет поспорить легендарная итальянская и японская кухня;

подарят великолепное собрание фотоснимков посещение разноплановых экскурсий многообразной тематики.

Самые яркие события и праздники

Празднование фестиваля грузинской культуры "Тбилисоба"

Поездку в Грузию можно подгадать под какую-нибудь знаменательную дату. Выбор фестивалей и аутентичных торжеств велик, остается только выбрать мероприятие, которое согреет душу и оставит позитивные впечатления:

за 10 недель до христианской Пасхи в деревнях горной элегии Грузии – Сванетии проходит необычный праздник Лампроба . Колорит торжествам придают реликвии края – сванские башни, само же действо посвящено святому покровителю Георгию Победоносцу. «Центр Вселенной» праздника – горящие факелы, являющиеся основой старинного обряда. Торжество проходит на рассвете под пение народных песен;

. Колорит торжествам придают реликвии края – сванские башни, само же действо посвящено святому покровителю Георгию Победоносцу. «Центр Вселенной» праздника – горящие факелы, являющиеся основой старинного обряда. Торжество проходит на рассвете под пение народных песен; с Днем Благодарения и с Рождеством в Европе можно сравнить грузинский праздник Ртвели , посвященный богу виноделия Дионису. Торжество носит некий языческий характер и в разных районах проходит в разное время, в зависимости от периода сбора урожая винограда. Одно остается неизменным: в эру празднования Ртвели за столом собираются все без исключения члены семьи, чтобы возблагодарить Диониса за богатый урожай с виноградных плантаций и выпить за новое молодое вино и его качество. Чаще всего дни праздника падают на сентябрь или октябрь месяц;

, посвященный богу виноделия Дионису. Торжество носит некий языческий характер и в разных районах проходит в разное время, в зависимости от периода сбора урожая винограда. Одно остается неизменным: в эру празднования Ртвели за столом собираются все без исключения члены семьи, чтобы возблагодарить Диониса за богатый урожай с виноградных плантаций и выпить за новое молодое вино и его качество. Чаще всего дни праздника падают на сентябрь или октябрь месяц; красочными и яркими событиями становятся в Грузии встреча Нового года и Рождества, сопровождающимися изготовлением особенных рождественских угощений и шествиями по улицам с иконами. В новогодние праздники дома грузин украшают 2 елки: классическая хвойная красавица и ее деревянная копия – чичилаки, украшенная сушеными фруктами. Участь деревянного изделия – быть сожженным в ходе праздника, обряд символизирует избавление от бед и проблем, досаждавших хозяев в уходящем году.

Национальная кухня Грузии

Хинкали — национальное грузинское блюдо

На территории хлебосольной республики возникает некоторая забавная дилемма. Дело в том, что грузинская кухня – это такое наслаждение, что первым сувениром, который туристы привозят из Грузии, становится пара-тройка новых килограмм веса. В стране умеют божественно готовить абсолютно все без исключения: мужчины, женщины и даже дети. Основные сырьевые ингредиенты: говядина и баранина, мясо птицы, рассольные и сычужные сыры, фасоль, баклажаны и другие овощи, обязательная охапка свежей пряной зелени, орехи, ароматные приправы и пряности, фрукты, мед. Из этих продуктов грузины готовят невероятно вкусные блюда:

головокружительные лепешки хачапури с сырной начинкой;

сытную массу пхали, слегка напоминающую паштет;

тандем из тушеных овощей – аджапсандали;

соратников пельменей по духу – хинкали;

фейерверк вкуса из фасоли – лобио;

суп на основе крепкого мясного бульона с пряностями – харчо;

дуэт из мяса птицы и орехов, приправленный жгучими специями – сациви;

мясо птицы, томленное в соусе из свежих томатов и зелени – чахохбили;

баранина с соусом ткемали – чакопули;

красный соус с пряностями – сацебели.

В перерывах между обильными трапезами в Грузии принятонаслаждаться свежесваренным кофе с печеньем или другими кондитерскими изделиями. Выбрать в меню грузинского ресторана или кафе основное блюдо на обед или ужин – занятие не для слабонервных персон. Практически во всех заведениях страны еду готовят на высшем уровне, а воздух рядом с вкусным учреждением наполнен манящими ароматами свежей выпечки и жареного мяса. Пробуждает зверский аппетит и бесконечная вереница дегустаций грузинского вина, которое само по себе является отдельной сказкой.

При выборе места для трапезы стоит обратить внимание, какие кафе и рестораны выбирают для посиделок местные жители. Как и в других странах мира, в Грузии, увы, уже стали появляться «туристические» рестораны, в которых изготовление блюд поставлено на поток. Отравиться несвежими изделиями в таком месте вряд ли получится, но быстрый конвейер может сказаться на вкусовых характеристиках готового продукта. Обычный чек на 2 персоны с парой бокалов вина, салатом и обильной порцией горячего вполне укладывается в 1 тыс. российских рублей. Перекусить на ходу во время экскурсии или осмотра достопримечательностей можно целой или половинкой лепешки хачапури и стаканом сока или лимонада. Такой быстрый ланч обойдется в сумму 100-200 руб., в зависимости от аппетита и порции.

Интересным является тот факт, что любой гость, переступивший порог грузинского дома, уже вряд ли сможет отвертеться от участия в семейном обеде или ужине. Иногда такое застолье может затянуться на несколько дней, если вы сумели вызвать особые симпатии у хозяев. Местные жители никогда не отпустят путника в дорогу голодным и обездоленным.

Объекты размещения и их градация

Отель Rooms, Тбилиси, Грузия

Найти и забронировать в Грузии отель не составляет особого труда. Здесь, как и в других странах мира, найдутся 5* заведения, твердые 4* и гостиницы средней руки 3* и вовсе без знаков звездного отличия. Размещение в центре старого Тбилиси вылетит в копеечку, да и постоянное нахождение в гуще шумных событий не всем может оказаться по вкусу. Дело в том, что центр Тбилиси, похоже, даже ночью не собирается ложиться спать. Многие рестораны работают до последнего клиента, а громкоголосые туристы знакомятся с городом без устали круглые сутки.

Представление грузин о номерах категории «люкс» несколько своеобразно. В бюджетном отеле под этой эгидой вам предоставят однокомнатный номер небольшой площади с привычным оснащением: кровати, телевизор, возможно холодильник и сплит-система, наличие санитарных удобств в номере. В чем можно почти не сомневаться: среди сервисных услуг будет значиться сытный и вкусный завтрак.

В Тбилиси исправно работает транспорт и в частности метро, поэтому отправляться вечером на покой лучше куда-нибудь подальше от центра. В сетевых отелях мировых гостиничных брендов уровень сервиса будет находиться на солидной высоте, но и стоимость такого номера будет немаленькой. В других грузинских городах отели скромнее и лаконичнее, но отдохнуть в них спокойно можно без лишних хлопот.

На специализированных ресурсах можно также забронировать апартаменты с кухней или снять квартиру на несколько суток. Единственной проблемой в этом случае может стать розыск искомого места дислокации, в центре столицы много старинных улочек с довольно непонятной нумерацией домов. Выход в такой ситуации есть, нужно попросить местных жителей, помочь вам разобраться в этом загадочном лабиринте.

Какие пути ведут в Грузию

Самолёт грузинских авиалинии

Для россиян оформление визы не требуется, достаточно наличия загранпаспорта. Железнодорожный транспорт – не тот способ, который будет оправдан в поездке в Грузию. Добираться до Тбилиси на поезде придется с пересадками, а вот для внутренних переездов по стране кое-где железнодорожное сообщение сможет стать неплохим подспорьем.

Самый быстрый вариант – прилететь в Грузию на самолете. Международный аэропорт удобен и комфортабелен. Время в пути для разных уголков России будет отличаться:

из Москвы время в полете пройдет почти незаметно, в зависимости от аэропорта вылета Внуково или Домодедово оно будет составлять от 2,5 до 3-х часов;

из Санкт-Петербурга, время в дороге от 3 ч 20 м до 4 часов;

жители Казани будут добираться от 2 ч 40 м до 6 ч, если выберут вариант с пересадкой в Москве;

с территории Урала, в частности из Екатеринбурга в Тбилиси самолет летит 3 ч 20 м, возможна покупка билета на прямые рейсы;

длительное время в самолете придется провести туристам из Владивостока, время в пути – 8 ч 30 м, проездные ваучеры лучше бронировать заблаговременно.

В Грузию на автомобиле

Для жителей Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края и для отчаянных путешественников из других регионов есть еще один способ добраться в Грузию. На машине, а путь будет пролегать по легендарной Военно-Грузинской дороге. Пересечь границу можно вблизи Владикавказа, воспользовавшись пограничным пунктом Верхний Ларс. Очереди на границе, безусловно, случаются, информацию на текущий момент о состоянии дел на границе можно быстро найти на соответствующих ресурсах.

Наградой автопутешественникам станет невероятное приключение. Окружающие трассу ландшафты настолько великолепны, что от их красоты захватывает дух. Дорога оборудована тоннелями, но горы частенько диктуют туристам свои условия, особенно в холодное время года. При образовании постоянного снежного покрова на трассе в районе Крестового перевала транспорту потребуются специальные цепи на колеса. Жестким это условие бывает только в дни непогоды и возникновения угрозы схода снежных лавин. Справедливости ради стоит сказать, что погода в горах Грузии еще та капризная барышня и может преподносить сюрпризы в цветущем апреле или на гребне теплого сентября.

Тонкости передвижения по стране

Добравшись до Тбилиси автомобилем, далее лучше его надежно припарковать на некоторое время. Передвигаться по стране на нем, безусловно, удобно, но как тогда быть с бесконечными винными соблазнами. Выход есть. В Грузии не работает таксистом и не занимается извозом только самый ленивый гражданин. Грузинский парк – сплошной немецкий автопром. Уважающие себя мужчины садятся за руль только машин марки «Мерседес», на улицах Тбилиси можно воочию познакомиться со всей историей моделей легендарного немецкого бренда. Стоимость проезда по городу невелика. От центра на окраину столицы можно добраться за 100-150 руб., местные джигиты охотно соглашаются отвести туристов в Мцхету, Сигнахи или другие уголки Грузии. Цены такого сервиса приемлемые. По дороге словоохотливые местные жители с удовольствием поведают вам невероятные истории о жизни в стране, расскажут легенды, поделятся байками.

Подарки, сувениры, презенты

Чача, отличный сувенир из Грузии:)

С горной страны очень хочется привезти домой не только массу ошеломляющих впечатлений, но и сувениры для близких и себя любимого:

Верхнюю строчку хит-парада желанных презентов занимают грузинские вина. Можно исколесить Италию и Испанию, знавать толк в португальском портвейне и французском шампанском «Мадам Клико», но одно остается неизменным. В Грузии умеют делать качественное виноградное вино, и оно достойно пристального внимания. Обратите внимание! Вывозить из страны алкогольные напитки можно в количестве не более 3 л на 1 человека. Можете поверить нашему сайту на слово, российские пограничники этот процесс обязательно проконтролируют.

Вывозить из страны алкогольные напитки можно в количестве не более 3 л на 1 человека. Можете поверить нашему сайту на слово, российские пограничники этот процесс обязательно проконтролируют. В центре Тбилиси живет и здравствует обширный блошиный рынок. В его закромах можно отыскать неплохие женские украшения, образчики кавказского оружий, поделки мастеров ручных ремесел, предметы интерьера, картины местных художников с пейзажами Грузии.

Совершая гастрономическую экскурсию по Грузии, совершая трапезы в ее колоритных ресторанах, каждый раз хочется привезти в Россию, как можно больше бутылок с минеральной водой «Боржоми» и «Набеглави». Идея хорошая, но хлопотная. А жаль, напиток в сочетании с грузинскими блюдами – вещь неповторимая и полезная для натруженного желудка.