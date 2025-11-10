Мои заказы

Сунгирь: путешествие в каменный век

Хотите увидеть место, где жили первые люди Европы? Сунгирь — уникальный археологический памятник, известный учёным всего мира, но мало кому доступный. Именно здесь, 30 с лишним тысяч лет назад, обосновались наши предки — Homo sapiens.

Мир первобытного человека откроется перед вами на увлекательной экскурсии на самой окраине города Владимира.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Приглашаю вас на уникальную экскурсию, которая перенесёт нас на восточную окраину Владимира, где в 1955 году археологи сделали сенсационное открытие. Здесь была найдена стоянка древнего человека, возраст которой превышает 30 тысяч лет. Это место стало настоящим окном в мир первых Homo Sapiens, подарив науке бесценные сведения о зарождении нашего вида. Что вас ждёт? Мы отправимся к заброшенному археологическому раскопу на месте стоянки Сунгиря и шаг за шагом раскроем, как жили наши далёкие предки. Вы увидите:
  • Место раскопок. Легендарный участок, где были обнаружены следы жизни каменного века.
  Окружающую среду. Пейзажи, которые окружали сунгирцев десятки тысяч лет назад. Мы обсудим:• Историю находки. Как случайное открытие стало мировой сенсацией.
  • Быт каменного века. Условия жизни, орудия труда и повседневность наших предков.
  • Облик сунгирцев. Как выглядели люди до разделения рас и что их отличало.
  • Верования и ритуалы. Во что верили сунгирцы и какие обряды они проводили.
  • Загадочные убийства. Тайны событий, произошедших 30 тысяч лет назад, которые до сих пор волнуют учёных. Кому будет интересно?
Взрослым. Тем, кто хочет прикоснуться к истокам человечества и разгадать тайны прошлого.
  • Данный маршрут проходит по бездорожью, необходима удобная тревел обувь и закрытая одежда в любое время года, питьевая вода.
  • Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды.
  • Группы: До 45 человек. Стоимость для первых 7 участников фиксированная, далее — доплата 800 рублей за каждого, начиная с восьмого.
  • Удлинение маршрута: Возможно по вашему желанию, доплата — 4000 рублей за час (по согласованию с гидом).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, ул. Добросельская, д. 152
Завершение: Владимир, автобусная остановка Сунгирь-сады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Данный маршрут проходит по бездорожью, необходима удобная тревел обувь и закрытая одежда в любое время года, питьевая вода
  • Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды
  • Группы: До 45 человек. Стоимость для первых 7 участников фиксированная, далее - доплата 800 рублей за каждого, начиная с восьмого
  • Удлинение маршрута: Возможно по вашему желанию, доплата - 4000 рублей за час (по согласованию с гидом)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

