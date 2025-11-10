Хотите увидеть место, где жили первые люди Европы? Сунгирь — уникальный археологический памятник, известный учёным всего мира, но мало кому доступный. Именно здесь, 30 с лишним тысяч лет назад, обосновались наши предки — Homo sapiens. Мир первобытного человека откроется перед вами на увлекательной экскурсии на самой окраине города Владимира.

Описание экскурсии

Приглашаю вас на уникальную экскурсию, которая перенесёт нас на восточную окраину Владимира, где в 1955 году археологи сделали сенсационное открытие. Здесь была найдена стоянка древнего человека, возраст которой превышает 30 тысяч лет. Это место стало настоящим окном в мир первых Homo Sapiens, подарив науке бесценные сведения о зарождении нашего вида. Что вас ждёт? Мы отправимся к заброшенному археологическому раскопу на месте стоянки Сунгиря и шаг за шагом раскроем, как жили наши далёкие предки. Вы увидите: Место раскопок. Легендарный участок, где были обнаружены следы жизни каменного века.

Окружающую среду. Пейзажи, которые окружали сунгирцев десятки тысяч лет назад. Мы обсудим:• Историю находки. Как случайное открытие стало мировой сенсацией.

Быт каменного века. Условия жизни, орудия труда и повседневность наших предков.

Облик сунгирцев. Как выглядели люди до разделения рас и что их отличало.

Верования и ритуалы. Во что верили сунгирцы и какие обряды они проводили.

Загадочные убийства. Тайны событий, произошедших 30 тысяч лет назад, которые до сих пор волнуют учёных. Кому будет интересно?

Взрослым. Тем, кто хочет прикоснуться к истокам человечества и разгадать тайны прошлого.

Семьям с детьми. Экскурсия станет увлекательным путешествием для юных исследователей, открывая мир предков через живые рассказы и реальные места. Дополнительно: Рекомендую завершить путешествие в музее на выставке Сунгирь (не входит в основной маршрут), чтобы глубже погрузиться в тему. Присоединяйтесь к нам, чтобы отправиться в путешествие длиной в 30 тысяч лет и прикоснуться к загадкам Сунгиря. Это будет день, полный открытий и вдохновения для всей семьи! До встречи на стоянке древнего человека! Важная информация:.

