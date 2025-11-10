Хотите увидеть место, где жили первые люди Европы? Сунгирь — уникальный археологический памятник, известный учёным всего мира, но мало кому доступный. Именно здесь, 30 с лишним тысяч лет назад, обосновались наши предки — Homo sapiens.
Мир первобытного человека откроется перед вами на увлекательной экскурсии на самой окраине города Владимира.
Мир первобытного человека откроется перед вами на увлекательной экскурсии на самой окраине города Владимира.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас на уникальную экскурсию, которая перенесёт нас на восточную окраину Владимира, где в 1955 году археологи сделали сенсационное открытие. Здесь была найдена стоянка древнего человека, возраст которой превышает 30 тысяч лет. Это место стало настоящим окном в мир первых Homo Sapiens, подарив науке бесценные сведения о зарождении нашего вида. Что вас ждёт? Мы отправимся к заброшенному археологическому раскопу на месте стоянки Сунгиря и шаг за шагом раскроем, как жили наши далёкие предки. Вы увидите:
- Место раскопок. Легендарный участок, где были обнаружены следы жизни каменного века.
- Окружающую среду. Пейзажи, которые окружали сунгирцев десятки тысяч лет назад. Мы обсудим:• Историю находки. Как случайное открытие стало мировой сенсацией.
- Быт каменного века. Условия жизни, орудия труда и повседневность наших предков.
- Облик сунгирцев. Как выглядели люди до разделения рас и что их отличало.
- Верования и ритуалы. Во что верили сунгирцы и какие обряды они проводили.
- Загадочные убийства. Тайны событий, произошедших 30 тысяч лет назад, которые до сих пор волнуют учёных. Кому будет интересно?
Взрослым. Тем, кто хочет прикоснуться к истокам человечества и разгадать тайны прошлого.
Семьям с детьми. Экскурсия станет увлекательным путешествием для юных исследователей, открывая мир предков через живые рассказы и реальные места. Дополнительно: Рекомендую завершить путешествие в музее на выставке Сунгирь (не входит в основной маршрут), чтобы глубже погрузиться в тему. Присоединяйтесь к нам, чтобы отправиться в путешествие длиной в 30 тысяч лет и прикоснуться к загадкам Сунгиря. Это будет день, полный открытий и вдохновения для всей семьи! До встречи на стоянке древнего человека! Важная информация:.
Семьям с детьми. Экскурсия станет увлекательным путешествием для юных исследователей, открывая мир предков через живые рассказы и реальные места. Дополнительно: Рекомендую завершить путешествие в музее на выставке Сунгирь (не входит в основной маршрут), чтобы глубже погрузиться в тему. Присоединяйтесь к нам, чтобы отправиться в путешествие длиной в 30 тысяч лет и прикоснуться к загадкам Сунгиря. Это будет день, полный открытий и вдохновения для всей семьи! До встречи на стоянке древнего человека! Важная информация:.
• Семьям с детьми. Экскурсия станет увлекательным путешествием для юных исследователей, открывая мир предков через живые рассказы и реальные места. Дополнительно: Рекомендую завершить путешествие в музее на выставке Сунгирь (не входит в основной маршрут), чтобы глубже погрузиться в тему. Присоединяйтесь к нам, чтобы отправиться в путешествие длиной в 30 тысяч лет и прикоснуться к загадкам Сунгиря. Это будет день, полный открытий и вдохновения для всей семьи! До встречи на стоянке древнего человека! Важная информация:
- Данный маршрут проходит по бездорожью, необходима удобная тревел обувь и закрытая одежда в любое время года, питьевая вода.
- Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды.
- Группы: До 45 человек. Стоимость для первых 7 участников фиксированная, далее — доплата 800 рублей за каждого, начиная с восьмого.
- Удлинение маршрута: Возможно по вашему желанию, доплата — 4000 рублей за час (по согласованию с гидом).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, ул. Добросельская, д. 152
Завершение: Владимир, автобусная остановка Сунгирь-сады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Данный маршрут проходит по бездорожью, необходима удобная тревел обувь и закрытая одежда в любое время года, питьевая вода
- Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды
- Группы: До 45 человек. Стоимость для первых 7 участников фиксированная, далее - доплата 800 рублей за каждого, начиная с восьмого
- Удлинение маршрута: Возможно по вашему желанию, доплата - 4000 рублей за час (по согласованию с гидом)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Тайны Сунгиря: Погружение в историю первобытного человека
Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу в 09:00
15 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
1800 ₽ за человека
Групповая
Автобусная экскурсия в Боголюбово
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
15 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
1800 ₽ за человека