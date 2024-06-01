В Виктория Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!

н надежда Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.

И Ирина Старый Владимир за 2 часа Александр, очень увлеченно и доходчиво рассказал нам об истории Владимирского края. Много нового и интересного узнали из его экскурсии. Очень рекомендуем его как грамотного, знающего и умеющего увлечь своим рассказом. Ничего лишнего, много интересной информации. Большое спасибо!

А Александр Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.

М Маргарита Старый Владимир за 2 часа читать дальше эрудиция, тактичность - все гармонично соединилось в этом человеке. Если Вам интересна история и Вы хотите получить много интересной информации - Вам точно понравится! Настолько высокий профессионализм, что сразу понимаешь - человек горит своим делом и любит то, чем занимается! Спасибо огромное! Прекрасная экскурсия, которую нам провел Александр 5 мая, останется в памяти надолго! Прекрасное знание истории, археологии, внимание к деталям, интеллект,