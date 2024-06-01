1 чел.
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Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория1 июня 2024Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
- ннадежда25 мая 2024Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.
- ИИрина22 мая 2024Александр, очень увлеченно и доходчиво рассказал нам об истории Владимирского края. Много нового и интересного узнали из его экскурсии. Очень рекомендуем его как грамотного, знающего и умеющего увлечь своим рассказом. Ничего лишнего, много интересной информации. Большое спасибо!
- ААлександр19 мая 2024В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.
- ММаргарита8 мая 2024Прекрасная экскурсия, которую нам провел Александр 5 мая, останется в памяти надолго! Прекрасное знание истории, археологии, внимание к деталям, интеллект,
- ЕЕлена4 мая 2024Отличная содержательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо Александру!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Архитектура и археология»
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