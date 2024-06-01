Архитектура и археология – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» во Владимире, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
186 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670 за всё до 4 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
  • н
    надежда
    25 мая 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Старый Владимир за 2 часа
    Александр, очень увлеченно и доходчиво рассказал нам об истории Владимирского края. Много нового и интересного узнали из его экскурсии. Очень рекомендуем его как грамотного, знающего и умеющего увлечь своим рассказом. Ничего лишнего, много интересной информации. Большое спасибо!
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Старый Владимир за 2 часа
    Прекрасная экскурсия, которую нам провел Александр 5 мая, останется в памяти надолго! Прекрасное знание истории, археологии, внимание к деталям, интеллект,
    читать дальше

    эрудиция, тактичность - все гармонично соединилось в этом человеке. Если Вам интересна история и Вы хотите получить много интересной информации - Вам точно понравится! Настолько высокий профессионализм, что сразу понимаешь - человек горит своим делом и любит то, чем занимается! Спасибо огромное!

  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Старый Владимир за 2 часа
    Отличная содержательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо Александру!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Архитектура и археология»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
  2. Старый Владимир за 2 часа
  3. Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по теме «Архитектура и археология», 262 ⭐ отзыва, цены от 940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам