Загадки древнего мира открываются в экскурсии по стоянке Сунгирь во Владимире.
Это место, где первобытные люди веками оставляли свой след, предлагает уникальный шанс прикоснуться к истокам человеческой цивилизации.
Участники экскурсии исследуют археологический памятник, руины музея и древние святыни, погружаясь в атмосферу каменного века.
Откройте для себя тайны сунгирцев, их образ жизни и мистические верования, а также посетите выставку подлинных артефактов по предварительной договоренности
Это место, где первобытные люди веками оставляли свой след, предлагает уникальный шанс прикоснуться к истокам человеческой цивилизации.
Участники экскурсии исследуют археологический памятник, руины музея и древние святыни, погружаясь в атмосферу каменного века.
Откройте для себя тайны сунгирцев, их образ жизни и мистические верования, а также посетите выставку подлинных артефактов по предварительной договоренности
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Стоянку древнего человека на месте впадения ручья Сунгирь в реку Клязьма
- Руины несостоявшегося музея археологии
- Знаменитую церковь Покрова на Нерли и Боголюбский монастырь с нестандартного ракурса
Мы обсудим:
- Неожиданную историю находки археологического памятника
- Внешний облик сунгирцев до разделения рас
- Образ жизни людей в каменном веке
- Магические представления первобытных людей
- Историю загадочных убийств 30-тысячелетней давности
По предварительной договорённости с гидом вы сможете посетить выставку во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где демонстрируются подлинные находки Сунгиря.
Кому подойдёт экскурсия
Мы будем передвигаться по пересечённой местности, поэтому экскурсия рекомендована людям без ограничений по здоровью. Оптимальный возраст — от 7 лет.
Организационные детали
- Если с вами будут дети, то при бронировании просим сообщить их возраст — это повлияет на планирование маршрута
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Для прохождения маршрута необходима комфортная закрытая тревел-обувь и закрытая одежда. Рекомендуем взять с собой воду.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 354 туристов
Привет! Меня зовут Мария. Я профессиональный педагог дополнительного образования и музеолог, человек творческий, экспериментирующий и пытливый. Родилась и живу во Владимире. Рассказываю о своём родном городе без «клюквы», потому как его история и культура величественны без прикрас. Об этом и будет мой рассказ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
2 мая 2024
Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею Валентиновичу за интересный рассказ, превосходное знание материала и увлеченность предметом.
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