Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека

Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас
Загадки древнего мира открываются в экскурсии по стоянке Сунгирь во Владимире.

Это место, где первобытные люди веками оставляли свой след, предлагает уникальный шанс прикоснуться к истокам человеческой цивилизации.

Участники экскурсии исследуют археологический памятник, руины музея и древние святыни, погружаясь в атмосферу каменного века.

Откройте для себя тайны сунгирцев, их образ жизни и мистические верования, а также посетите выставку подлинных артефактов по предварительной договоренности
5
1 отзыв
Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Стоянку древнего человека на месте впадения ручья Сунгирь в реку Клязьма
  • Руины несостоявшегося музея археологии
  • Знаменитую церковь Покрова на Нерли и Боголюбский монастырь с нестандартного ракурса

Мы обсудим:

  • Неожиданную историю находки археологического памятника
  • Внешний облик сунгирцев до разделения рас
  • Образ жизни людей в каменном веке
  • Магические представления первобытных людей
  • Историю загадочных убийств 30-тысячелетней давности

По предварительной договорённости с гидом вы сможете посетить выставку во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где демонстрируются подлинные находки Сунгиря.

Кому подойдёт экскурсия

Мы будем передвигаться по пересечённой местности, поэтому экскурсия рекомендована людям без ограничений по здоровью. Оптимальный возраст — от 7 лет.

Организационные детали

  • Если с вами будут дети, то при бронировании просим сообщить их возраст — это повлияет на планирование маршрута
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Для прохождения маршрута необходима комфортная закрытая тревел-обувь и закрытая одежда. Рекомендуем взять с собой воду.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
2 мая 2024
Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею Валентиновичу за интересный рассказ, превосходное знание материала и увлеченность предметом.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажи

Похожие экскурсии из Владимира

Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
85 отзывов
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 12:30
12 июня в 11:30
870 за человека
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владимире
ХорошоТам