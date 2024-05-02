Мария — ваша команда гидов во Владимире

Провели экскурсии для 354 туристов

Привет! Меня зовут Мария. Я профессиональный педагог дополнительного образования и музеолог, человек творческий, экспериментирующий и пытливый. Родилась и живу во Владимире. Рассказываю о своём родном городе без «клюквы», потому как его история и культура величественны без прикрас. Об этом и будет мой рассказ.