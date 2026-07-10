Владимир — один из самых посещаемых и древних городов России.
Здесь сохранилось множество памятников древнерусского зодчество: Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота. Одним словом — историю города можно изучать просто гуляя по улочкам! Я вам в этом помогу.
У меня археологическое образование, и об истории Владимира я знаю, если не все, то очень и очень многое.
Здесь сохранилось множество памятников древнерусского зодчество: Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота. Одним словом — историю города можно изучать просто гуляя по улочкам! Я вам в этом помогу.
У меня археологическое образование, и об истории Владимира я знаю, если не все, то очень и очень многое.
Описание экскурсииОбзорная пешеходная экскурсия по историческому ядру города Владимира. Мы увидим Золотые ворота (закрыты на реставрацию до октября 2026г), оборонительный земляной вал, главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор, каменные кружева Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей, пешеходная улица, парки, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам. Что вас ожидает:В программе экскурсии обзор Золотых ворот, оборонительного земляного вала, главного храма Северо-Восточной Руси — Успенского собора, белокаменной резьбы Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей, пешеходная улица, парки, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам.
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дворянская, 4
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 288 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Познакомились с прекрасным городом, узнали историю его появления, дальнейшего роста и становления! Увидели удивительные по красоте и архитектуре храмы, часовни, церкви. Погрузились в историю государства Российского, узнали много интересного борьбе за власть князей Владимирских и Суздальских. Побывали в Боголюбове и Суздали. Великолепные места, супер профессиональный гид Александр!!! Рекомендую поездку и встречу с городом Владимиром.
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Д
Эксурсовод огонь! Креативно с огоньком и душой! Не простое изложение фактов и цифр, а эмоционально с жестами и приколами. Плюс небольшой экскурс в слухи и домыслы, что приятно разбавило программу. Совсем немного и ненавязчиво. Плюс конечно экскурсия в режиме диалога. Очень понравилось. Рекомендую. Много городов и стран где был и таких людей крайне мало видел. Поэтому 5звезд.
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У
Спасибо экскурсоводу Александру за интересную подачу материала. Познавательный рассказ. Особое спасибо за внимательность к путешественникам. Всем рекомендую
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Л
Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод Александр!!
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О
спасибо огромное!!! Александр очень подробно рассказал, хотя и была жуткая непогода!!!
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В
Были на экскурсии 31.07.23. Экскурсовод Александр. Очень интересный расказчик. Умеет преподнести даже сложную информацию с юмором и очень доступно. Мы увидели Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, памятники Рублеву, Ленину,
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