Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Владимир — один из самых посещаемых и древних городов России.



Здесь сохранилось множество памятников древнерусского зодчество: Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота. Одним словом — историю города можно изучать просто гуляя по улочкам! Я вам в этом помогу.



У меня археологическое образование, и об истории Владимира я знаю, если не все, то очень и очень многое. 4.9 288 отзывов

Александр Ваш гид во Владимире Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6600 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 288 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Обзорная пешеходная экскурсия по историческому ядру города Владимира. Мы увидим Золотые ворота (закрыты на реставрацию до октября 2026г), оборонительный земляной вал, главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор, каменные кружева Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей, пешеходная улица, парки, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам. Что вас ожидает:В программе экскурсии обзор Золотых ворот, оборонительного земляного вала, главного храма Северо-Восточной Руси — Успенского собора, белокаменной резьбы Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей, пешеходная улица, парки, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам.

Ежедневно по запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Золотые ворота

Успенский собор

Дмитриевский собор Что включено Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Дворянская, 4 Завершение: Соборная площадь Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по запросу Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.