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Старый Владимир за 2 часа

5
24 отзыва
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Владимира
Владимир — один из самых посещаемых городов этого маршрута и один из самых древних городов России.

Здесь сохранилось множество памятников древнерусского зодчество: Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота.

Одним словом — историю 📖 города можно изучать просто гуляя по улочкам! А я вам в этом помогу.

У меня археологическое образование, и об истории Владимира я знаю, если не все, то очень и очень многое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа

Что вы увидите

  • Золотые ворота
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому ядру города Владимира.
Мы увидим Золотые ворота, оборонительный земляной вал, главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор, каменные кружева Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей 📖, пешеходная улица, парки 🌳, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам.
Что вас ожидает:В программе экскурсии 🧭 обзор Золотых ворот, оборонительного земляного вала, главного храма Северо-Восточной Руси — Успенского собора, белокаменной резьбы Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей, пешеходная улица, парки, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Проезд.
Начало
🚩 ул. Дворянская, 4
Место завершения
🏁 Соборная площадь
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Старый Владимир за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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24 отзыва оставили туристы

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