Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому ядру города Владимира.

Мы увидим Золотые ворота, оборонительный земляной вал, главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор, каменные кружева Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей 📖, пешеходная улица, парки 🌳, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам.

Что вас ожидает:В программе экскурсии 🧭 обзор Золотых ворот, оборонительного земляного вала, главного храма Северо-Восточной Руси — Успенского собора, белокаменной резьбы Дмитриевского собора. Также на нашем маршруте будут попадаться церкви с интересной историей, пешеходная улица, парки, скверы и места, где в разное время работали археологи. Кроме этого по пути мы встретим массу любопытных памятников, как известным деятелям, так и обычным горожанам.