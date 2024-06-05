🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков Начало: На Соборной площади 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города Начало: У Академического театра драмы 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Экскурсия Тайны Сунгиря: Погружение в историю первобытного человека Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля Начало: Во Владимире 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города Начало: У Золотых ворот 5 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 6 отзывов Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир Расписание: Любой день, любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое удобное время 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35 Расписание: Ежедневно, по договоренности 5 290 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси» Начало: Собор Святого Розария Расписание: В любое удобное время, в любой день 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64 6 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы Расписание: По договоренности с гидом 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Древние фрески Владимира: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир древнерусской культуры, узнайте секреты фресок и истории храмов Владимира Начало: Соборная площадь, Владимир Расписание: По договоренности 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле Начало: Г. Владимир Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа От Володимеря к Владимиру: история одного Города Начало: Театральная площадь, город Владимир Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00 в любое время в указанном промежутке от 6 500 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Венедикт Ерофеев во Владимире Немедленно прогуляться и послушать про жизнь писателя 4 000 ₽ за всё до 10 чел.