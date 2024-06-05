Необычные экскурсии по Владимиру

Найдено 19 экскурсий в категории «Необычные» во Владимире, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Женский лик древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Нетипичный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
22 июня в 15:00
26 июня в 08:30
4 000 за всё до 5 чел.
Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Тайны Сунгиря: Погружение в историю первобытного человека
Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
5 600 за всё до 7 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
14 июня в 09:30
15 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
12 июня в 10:30
18 июня в 10:30
7 500 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850 за всё до 4 чел.
Неизведанный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700 за всё до 10 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 10 чел.
А если мерзнуть не хочется
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 7 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Древние фрески во Владимире
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Древние фрески Владимира: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир древнерусской культуры, узнайте секреты фресок и истории храмов Владимира
Начало: Соборная площадь, Владимир
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
Начало: Театральная площадь, город Владимир
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00 в любое время в указанном промежутке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6 500 за всё до 9 чел.
Венедикт Ерофеев во Владимире
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Венедикт Ерофеев во Владимире
Немедленно прогуляться и послушать про жизнь писателя
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
Начало: У водонапорной башни
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
3 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
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    речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией нашлось время перекусить и отдохнуть. Дарья, спасибо большое за то, что сделали наши выходные интересными и запоминающимися!

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Очень круто, атмосферно, интересно!
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Неизведанный Владимир
    Отличная экскурсия по Владимиру с чудесным рассказчиком была у нас 23 мая. Владимир чудесный город с богатой историей. Но, конечно, такое
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    впечатление сложилось благодаря уникальному маршруту и Николаю. Великолепный профессионал, который не просто обладает глубокими знаниями, но действительно влюблен в город, наделен отменным художественным вкусом, православным духом и добротой души. Благодарим Николая за раскрытие красоты и очарования города и от всего сердца и желаем творческих успехов, воплощения идей, благополучия и счастья!

  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Неизведанный Владимир
    Экскурсия понравилась. Спасибо Николаю.
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Нетипичный Владимир
    Дарья! С благодарностью за прекрасную прогулку по Владимиру. Интересный рассказ, приятное общение. Очень высокая эрудиция. Тактичная подача информации. Это лучший гид за последние несколько лет в нашей практике.
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Замечательная экскурсия! Мы выбрали эту экскурсию из-за неожиданной грани, предложенной автором - роль женщин в истории Владимира. И получили огромное
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    удовольствие! Экскурсовод очень хорошо и интересно ведет по маршруту. Но самое важное - есть глубокая заинтересованность в экскурсантах и настроенность на диалог! Татьяна выше всяких похвал! Рекомендую - вы точно не пожалеете!!!

  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
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    мы проехали весь маршрут, дороги везде хорошие, только несколько ухабистых отрезков пути. Хотелось бы получить по приезду более развёрнутые материалы об экскурсии, чтобы впечатления остались надолго. Рекомендую, тур уникальный.

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Аллеями старинных владимирских усадеб
    Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
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    и любят то, о чем говорят. Это же относится и к экскурсоводам в усадьбе Жуковского и музее Сперанского. Люди с горящими глазами, мы вами искренне восхищены!

  • Д
    Денис
    2 мая 2024
    Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
    Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею Валентиновичу за интересный рассказ, превосходное знание материала и увлеченность предметом.
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Экскурсия очень понравилась. Татьяна - профессионал, знающий и любящий Владимир. Экскурсия - познавательная, запоминающаяся

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Необычные»

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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
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