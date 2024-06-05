1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
22 июня в 15:00
26 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Тайны Сунгиря: Погружение в историю первобытного человека
Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
14 июня в 09:30
15 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
12 июня в 10:30
18 июня в 10:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древние фрески Владимира: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир древнерусской культуры, узнайте секреты фресок и истории храмов Владимира
Начало: Соборная площадь, Владимир
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
Начало: Театральная площадь, город Владимир
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00 в любое время в указанном промежутке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6 500₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Венедикт Ерофеев во Владимире
Немедленно прогуляться и послушать про жизнь писателя
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
Начало: У водонапорной башни
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
- ИИрина1 июня 2024Очень круто, атмосферно, интересно!
- ИИрина29 мая 2024Отличная экскурсия по Владимиру с чудесным рассказчиком была у нас 23 мая. Владимир чудесный город с богатой историей. Но, конечно, такое
- ЛЛюдмила20 мая 2024Экскурсия понравилась. Спасибо Николаю.
- ММарина15 мая 2024Дарья! С благодарностью за прекрасную прогулку по Владимиру. Интересный рассказ, приятное общение. Очень высокая эрудиция. Тактичная подача информации. Это лучший гид за последние несколько лет в нашей практике.
- ССергей13 мая 2024Замечательная экскурсия! Мы выбрали эту экскурсию из-за неожиданной грани, предложенной автором - роль женщин в истории Владимира. И получили огромное
- ММария10 мая 2024Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
- ЕЕлена3 мая 2024Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
- ДДенис2 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею Валентиновичу за интересный рассказ, превосходное знание материала и увлеченность предметом.
- ААнна2 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Татьяна - профессионал, знающий и любящий Владимир. Экскурсия - познавательная, запоминающаяся
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Необычные»
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