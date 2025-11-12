Откройте для себя Владимир — древнюю столицу Руси с уникальными памятниками белокаменного зодчества.
Вы увидите Успенский собор с фресками Андрея Рублёва, Дмитриевский собор с каменной резьбой и Золотые ворота, а также прогуляетесь по историческому центру города.
Описание экскурсии
Владимир:
- древняя столица Руси и шедевры белокаменного зодчества.
- Приглашаем вас на экскурсии по Владимиру — древней столице Северо-Восточной Руси, где сохранились уникальные памятники домонгольской архитектуры. Вы увидите знаменитые белокаменные соборы XII века, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь по историческому центру города и узнаете о богатой истории Владимиро-Суздальского княжества.
- Архитектурные шедевры Владимира.
- Вас ждет знакомство с жемчужинами древнерусской архитектуры — Успенским собором с фресками Андрея Рублёва и Дмитриевским собором, знаменитым своей каменной резьбой. Вы увидите Золотые ворота — парадный въезд в древний город, и узнаете историю оборонительных сооружений Владимира.
- Исторический центр и панорамные виды.
- Экскурсия пройдет по самым живописным местам города: Соборной площади, пешеходной Георгиевской улице, Пушкинскому бульвару. С обзорных площадок откроются великолепные виды на закляменские дали и современный город.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота (парадный въезд в древний город)
- Успенский собор (фрески Андрея Рублёва)
- Дмитриевский собор (белокаменная резьба)
- Соборная площадь
- Театральная площадь
- Георгиевская улица (Владимирский Арбат)
- Большая Московская улица
- Пушкинский бульвар
- Козлов вал (оборонительные сооружения)
- Спасский холм
- Патриарший сад
- Спасская и Георгиевская церкви
- Водонапорная башня
- 4 обзорные площадки с видами на город
Место начала и завершения?
Дворянская улица, 4
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 675 отзывов
О
Ольга
12 ноя 2025
Очень увлекательная экскурсия, большое спасибо, что можно познакомиться с городом в таком познавательном и комфортном формате!
О
Оксана
10 ноя 2025
Отличная познавательная экскурсия! Гид Александр очень интересно рассказывает!
Мне и сыну очень понравилось!
Н
Наталья
9 ноя 2025
Очень познавательно. Необычная форма подачи информации. Все понравилось. Рекомендую.
Е
Елена
9 ноя 2025
Отличная экскурсия, Станислав очень интересный рассказчик👍
К
Кирилл
9 ноя 2025
Панорамные площадки, жанровые скульптура, памятники архитектуры.
А
Анна
7 ноя 2025
отличная историческая экскурсия по Владимиру, были на экскурсии с дочкой 11 лет, удобные наушники. шум улицы не мешает слушать экскурсию и понравилась сама подача экскурсовода, всем было интересно!
Л
Любовь
7 ноя 2025
Александр проводил экскурсию по Владимиру легко, без лишней воды, доступно и очень информативно. Наш гид - настоящий профессионал. Речь поставлена, умеет работать с аудиторией, видна хорошая подготовка. Нам всем всё понравилось!
В
Валентина
6 ноя 2025
Очень понравился гид! И в целом, всегда пользуюсь спутником для экскурсий, отличная цена, отличные гиды🙏☺️спасибо!
Е
Елена
6 ноя 2025
Замечательная экскурсия!"Коротко о главном", как говорится. Отдельная благодарность экскурсоводу Станиславу. Интересно, познавательно, лаконично.
П
Петр
6 ноя 2025
Хорошая организация, экскурсовод просто молодец! Супер!!!
Ю
Юлия
6 ноя 2025
Добрый день! Пешеходная экскурсия очень понравилась. Гид Станислав очень эмоционально и ярко рассказывал о достопримечательностях своего любимого города. Много интересных фактов, но без лишних цифр, что важно - не перегружает
Н
Наталья
6 ноя 2025
Очень понравилось, гид отлично все рассказал
И
Ирина
5 ноя 2025
Однозначно рекомендую Станислава! Экскурсия познавательная, интересная, не затянутая. Несмотря на дождь и экскурсию под зонтиками, все прошло отлично.
О
Оксана
5 ноя 2025
Станислав -мастер своего дела! Несмотопя на погоду, все подробно и интересно рассказал про город! Очень понравилось, всем рекомендую! Спасибо большое!
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Шикарная информативная экскурсия! Очень понравилась гид Светлана, профессионал! Мы всей семьёй остались довольны!
