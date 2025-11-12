О Ольга Очень увлекательная экскурсия, большое спасибо, что можно познакомиться с городом в таком познавательном и комфортном формате!

О Оксана Отличная познавательная экскурсия! Гид Александр очень интересно рассказывает!

Мне и сыну очень понравилось!

Н Наталья Очень познавательно. Необычная форма подачи информации. Все понравилось. Рекомендую.

Е Елена Отличная экскурсия, Станислав очень интересный рассказчик👍

К Кирилл Панорамные площадки, жанровые скульптура, памятники архитектуры.

А Анна отличная историческая экскурсия по Владимиру, были на экскурсии с дочкой 11 лет, удобные наушники. шум улицы не мешает слушать экскурсию и понравилась сама подача экскурсовода, всем было интересно!

Л Любовь Александр проводил экскурсию по Владимиру легко, без лишней воды, доступно и очень информативно. Наш гид - настоящий профессионал. Речь поставлена, умеет работать с аудиторией, видна хорошая подготовка. Нам всем всё понравилось!

В Валентина Очень понравился гид! И в целом, всегда пользуюсь спутником для экскурсий, отличная цена, отличные гиды🙏☺️спасибо!

Е Елена Замечательная экскурсия!"Коротко о главном", как говорится. Отдельная благодарность экскурсоводу Станиславу. Интересно, познавательно, лаконично.

П Петр Хорошая организация, экскурсовод просто молодец! Супер!!!

Ю Юлия читать дальше информацией. Очень удобно,что основные старинные строения находятся в шаговой доступности. Успенский и Дмитриевский соборы - прекрасны, впрочем, как и здания исторического центра. Экскурсии с гидами берем в путешествиях достаточно часто и могу сказать, что Станислав -отличный экскурсовод! Добрый день! Пешеходная экскурсия очень понравилась. Гид Станислав очень эмоционально и ярко рассказывал о достопримечательностях своего любимого города. Много интересных фактов, но без лишних цифр, что важно - не перегружает

Н Наталья Очень понравилось, гид отлично все рассказал

И Ирина Однозначно рекомендую Станислава! Экскурсия познавательная, интересная, не затянутая. Несмотря на дождь и экскурсию под зонтиками, все прошло отлично.

О Оксана Станислав -мастер своего дела! Несмотопя на погоду, все подробно и интересно рассказал про город! Очень понравилось, всем рекомендую! Спасибо большое!