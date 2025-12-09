Описание тура
Приглашаем любителей природы и тишины на самый уединенный и безлюдный маршрут вблизи Москвы.
За 2 дня мы пройдем более 40 км по самым живописным местам Московской и Владимирской Мещеры, а так же полюбуемся бескрайней лесной панорамой с высоты птичьего полета.
Ночевка в теплом приюте облегчит вес рюкзаков и даст нам возможность полноценно отдохнуть между длительными переходами.
Этот маршрут подойдет туристам с опытом и уверенным в себе новичкам.
Программа тура по дням
Озеро Сеньга, Крутовский заказник
Встречаемся на Курском вокзале и садимся на электропоезд-экспресс до станции Петушки (билеты покупаем заранее) 7:31 — 9:29. Далее пересаживаемся на трансфер до места старта в Крутовском заказнике.
Впереди около 20 км прогулки по самым тихим, уединенным и безлюдным местам, где нам не встретится ни один населенный пункт! Только бесконечный сказочный лес, чистый воздух и благодатная тишина.
По пути сделаем остановку на перекус с горячим чаем. К вечеру уже по темноте с фонариками выйдем к маленькой, окруженной лесами деревеньке — Старый Покров.
Заночуем в доме священника. В нашем распоряжении гостиная-столовая, своя кухня и санузел с душем. Спим на полу с подогревом на ковриках пенках в летних спальниках. После ужина, если останутся силы, поиграем в настольные игры.
Ананьева гора
Ранним утром поднимаемся на колокольню встречать рассвет. С высоты птичьего полета мы увидим потрясающую панораму самого большого и дикого лесного массива вблизи Москвы, известного как Мещера.
После горячего сытного завтрака, наполняем бутылки вкусной родниковой водой из источника и выходим на старт. Нам сегодня предстоит преодолеть более длинный участок маршрута, но и тропы будут более подготовленными.
Для тех, кто спешит домой или устал после вчерашнего перехода, есть возможность финишировать досрочно: вызвать такси до жд станции от ближайших населенных пунктов через 4 или 18 км пути от места ночевки.
Целый день мы будем любоваться лесной сказкой, которую многие видят только на календарях и открытках. Из примечательных мест по пути — Ананьева гора, живописная возвышенность (171 м) с одноименной лыжной трассой. Здесь под навесом мы остановимся на перекус с горячим чаем.
Еще эти леса густо населены лосями. Буквально в каждом походе мы встречаем места их лежки, а если повезет, то и самих животных.
На станцию Заполицы мы выйдем с фонариками в темноте. Обратно в Москву отправимся на одной из этих электричек: 18:45-21:02 или 19:14-21:24.
Что включено
- Питание на маршруте
- Трансфер от станции Петушки до места старта
- Теплая ночевка в туристическом приюте при храме
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Аренда спального мешка и коврика
- Транспортные расходы на электропоезд до станции Петушки и от станции Заполицы