от 12 000 ₽ за человека

Описание тура

Приглашаем любителей природы и тишины на самый уединенный и безлюдный маршрут вблизи Москвы.

За 2 дня мы пройдем более 40 км по самым живописным местам Московской и Владимирской Мещеры, а так же полюбуемся бескрайней лесной панорамой с высоты птичьего полета.

Ночевка в теплом приюте облегчит вес рюкзаков и даст нам возможность полноценно отдохнуть между длительными переходами.

Этот маршрут подойдет туристам с опытом и уверенным в себе новичкам.