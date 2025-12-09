Мои заказы

Пеший поход в Крутовский заказник с тёплой ночёвкой

Приглашаем любителей природы и тишины на самый безлюдный пеший маршрут вблизи Москвы
Описание тура

Приглашаем любителей природы и тишины на самый уединенный и безлюдный маршрут вблизи Москвы.

За 2 дня мы пройдем более 40 км по самым живописным местам Московской и Владимирской Мещеры, а так же полюбуемся бескрайней лесной панорамой с высоты птичьего полета.

Ночевка в теплом приюте облегчит вес рюкзаков и даст нам возможность полноценно отдохнуть между длительными переходами.

Этот маршрут подойдет туристам с опытом и уверенным в себе новичкам.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Сеньга, Крутовский заказник

Встречаемся на Курском вокзале и садимся на электропоезд-экспресс до станции Петушки (билеты покупаем заранее) 7:31 — 9:29. Далее пересаживаемся на трансфер до места старта в Крутовском заказнике.

Впереди около 20 км прогулки по самым тихим, уединенным и безлюдным местам, где нам не встретится ни один населенный пункт! Только бесконечный сказочный лес, чистый воздух и благодатная тишина.

По пути сделаем остановку на перекус с горячим чаем. К вечеру уже по темноте с фонариками выйдем к маленькой, окруженной лесами деревеньке — Старый Покров.

Заночуем в доме священника. В нашем распоряжении гостиная-столовая, своя кухня и санузел с душем. Спим на полу с подогревом на ковриках пенках в летних спальниках. После ужина, если останутся силы, поиграем в настольные игры.

2 день

Ананьева гора

Ранним утром поднимаемся на колокольню встречать рассвет. С высоты птичьего полета мы увидим потрясающую панораму самого большого и дикого лесного массива вблизи Москвы, известного как Мещера.

После горячего сытного завтрака, наполняем бутылки вкусной родниковой водой из источника и выходим на старт. Нам сегодня предстоит преодолеть более длинный участок маршрута, но и тропы будут более подготовленными.

Для тех, кто спешит домой или устал после вчерашнего перехода, есть возможность финишировать досрочно: вызвать такси до жд станции от ближайших населенных пунктов через 4 или 18 км пути от места ночевки.

Целый день мы будем любоваться лесной сказкой, которую многие видят только на календарях и открытках. Из примечательных мест по пути — Ананьева гора, живописная возвышенность (171 м) с одноименной лыжной трассой. Здесь под навесом мы остановимся на перекус с горячим чаем.

Еще эти леса густо населены лосями. Буквально в каждом походе мы встречаем места их лежки, а если повезет, то и самих животных.

На станцию Заполицы мы выйдем с фонариками в темноте. Обратно в Москву отправимся на одной из этих электричек: 18:45-21:02 или 19:14-21:24.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание на маршруте
  • Трансфер от станции Петушки до места старта
  • Теплая ночевка в туристическом приюте при храме
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Аренда спального мешка и коврика
  • Транспортные расходы на электропоезд до станции Петушки и от станции Заполицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Яна
Яна — Тревел-эксперт
Приветствую, друзья! Меня зовут Яна, уже 9 лет я веду блог, путешествую и хожу в походы по России, а так же занимаюсь организацией активных туров в самые яркие уголки нашей
читать дальше

необъятной. Побывала в 70 регионах страны, пробежала несколько марафонов 42 км, поднялась на высочайшие точки Кавказа (Эльбрус) и Восточных Саян (Мунку-Сардык). С огромным удовольствием возьму на себя все хлопоты организации твоего путешествия! Тебе остается только выбрать направление и собрать рюкзак.

Тур входит в следующие категории Владимира

