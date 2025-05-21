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Познавательные туры на природе во Владимире

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» во Владимире, цены от 14 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
На машине
Джиппинг
2 дня
2 отзыва
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
«Прогуляетесь по древним улицам, послушаете колокольный звон и насладитесь бескрайностью русских пейзажей»
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Земли древние да своды белокаменные: индивидуально по Владимирщине
На машине
3 дня
Земли древние да своды белокаменные: индивидуально по Владимирщине
Изучить Владимир и Суздаль, посетить Боголюбово и Кидекшу, объехать все уголки Ополья
Начало: Владимир, Театральная площадь, точное время по дог...
«Владимирское Ополье — исторический и природный район, где сохранилось множество артефактов ушедших времён, но пока нет туристических толп»
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
132 250 ₽ за всё до 4 чел.
Царская дорога. Александров - Владимир - Суздаль - Гаврилов Посад
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Царская дорога. Александров - Владимир - Суздаль - Гаврилов Посад
Начало: Москва
«Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа»
19 июл в 10:00
16 авг в 10:00
от 14 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2025
    Царская дорога. Александров - Владимир - Суздаль - Гаврилов Посад
    Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Царская дорога. Александров - Владимир - Суздаль - Гаврилов Посад
    Все понравилось.
  • Г
    Гульнара
    11 мая 2025
    Царская дорога. Александров - Владимир - Суздаль - Гаврилов Посад
    Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»
    Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
    Добрый день всем. В новогодние каникулы мы путешествовали семьей из 6 человек из Петербурга во Владимир. Гид- организатор — Александр
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    Горский. Александр встретил нас утром на Ленинградском вокзале в Москве4 января и на своем внедорожнике доставил во Владимир, рассказывая по дороге этапы строительства Москвы и становления всей Древней Руси. Много нового и интересного. По дороге была сделана остановка на обед в очень приличном и не супер дорогом комплексе «Русская деревня», после чего Александр провел для нас пешеходную экскурсию по Владимиру. Зимний день короток, но мы успели увидеть Церковь Покрова на Нерли и при дневном освещении и при сгущающихся сумерках. И еще успели во Владычные палаты во Владимире посмотреть выставку об археологических находках палеолита на реке Сунгирь, что было обязательным пунктом нашей программы. Рано утром Александр уже нас ждал около дома, где мы сняли квартиру для ночлега и доставил к другому обязательному пункту нашей программы — увидеть экспозицию красоты в музея хрусталя в Гусь Хрустальном. И налюбовались, и накупили на память хрусталя. После этого все переехали в Суздаль. Александр показал очень бюджетное место для обеда — и вкусно, и быстро и недорого. Еще у нас осталось время погулять по Суздалю, сделать фотографии, а в 2 часа дня в Кидекше нас уже встретил гид Анна. За эту встречу Саше отдельная благодарность. Не возможно даже представить, кто другой лучше Анны может рассказать о своем любимом городе, о нашей истории. о наших людях. Анна показала нам и очень подробно рассказала о храме Бориса и Глебы 12 века в Кидекше, а затем провела пешеходную экскурсию по Суздалю и Суздальскому кремлю. В конце нашей встречи она подарила нам всем открытки, сделанные по ее рисункам. Поразило, насколько терпеливо Анна реагировала на одного юного члена нашей группы — подростка с особенностями развития, который ей точно мешал своими неожиданными вопросами. В половине пятого мы покинули Суздаль, и к 20 часам Александр доставил нас к Ленинградскому вокзалу в Москве с запасом времени до отхода нашего поезда на Санкт-Петербург. Все время пути Александр вел машину спокойно и безопасно, за что ему дополнительная благодарность. Поездка получилась очень насыщенной, интересной не только подросткам, но и взрослым, и не слишком дорогой — примерно по 20 тысяч на человека с учетом того, что железнодорожные билеты были куплены в октябре по минимальной цене. Александра мы выбрали на сайте Трипстер по отзывам других путешественников. Правильных отзывах, как мы теперь понимаем. Желаем здоровья и удачи всей команде Трипстера, а Аннушке из Суздаля и Александру из Москвы - побольше встреч с хорошими людьми, которые любят историю своей Родины и хотят побольше о ней узнать и рассказать о ней своим детям.

  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
  2. Земли древние да своды белокаменные: индивидуально по Владимирщине
  3. Царская дорога. Александров - Владимир - Суздаль - Гаврилов Посад
Какие места ещё посмотреть во Владимире
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Успенский Собор
  3. Дмитриевский собор
  4. Суздальский кремль
  5. Свято-Боголюбский монастырь
  6. Золотые Ворота
Сколько стоит тур во Владимире в июне 2025
Сейчас во Владимире в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 14 900 до 132 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте тур во Владимире на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 5 ⭐ отзывов, цены от 14900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август