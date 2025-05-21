На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
«Прогуляетесь по древним улицам, послушаете колокольный звон и насладитесь бескрайностью русских пейзажей»
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Земли древние да своды белокаменные: индивидуально по Владимирщине
Изучить Владимир и Суздаль, посетить Боголюбово и Кидекшу, объехать все уголки Ополья
Начало: Владимир, Театральная площадь, точное время по дог...
«Владимирское Ополье — исторический и природный район, где сохранилось множество артефактов ушедших времён, но пока нет туристических толп»
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
132 250 ₽ за всё до 4 чел.
Царская дорога. Александров - Владимир - Суздаль - Гаврилов Посад
Начало: Москва
«Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа»
19 июл в 10:00
16 авг в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2025Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
- ННаталья13 мая 2025Все понравилось.
- ГГульнара11 мая 2025Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»
- ЕЕлена8 января 2025Добрый день всем. В новогодние каникулы мы путешествовали семьей из 6 человек из Петербурга во Владимир. Гид- организатор — Александр
- ЛЛюбовь27 февраля 2023Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Природа и пейзажи»
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