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Горский. Александр встретил нас утром на Ленинградском вокзале в Москве4 января и на своем внедорожнике доставил во Владимир, рассказывая по дороге этапы строительства Москвы и становления всей Древней Руси. Много нового и интересного. По дороге была сделана остановка на обед в очень приличном и не супер дорогом комплексе «Русская деревня», после чего Александр провел для нас пешеходную экскурсию по Владимиру. Зимний день короток, но мы успели увидеть Церковь Покрова на Нерли и при дневном освещении и при сгущающихся сумерках. И еще успели во Владычные палаты во Владимире посмотреть выставку об археологических находках палеолита на реке Сунгирь, что было обязательным пунктом нашей программы. Рано утром Александр уже нас ждал около дома, где мы сняли квартиру для ночлега и доставил к другому обязательному пункту нашей программы — увидеть экспозицию красоты в музея хрусталя в Гусь Хрустальном. И налюбовались, и накупили на память хрусталя. После этого все переехали в Суздаль. Александр показал очень бюджетное место для обеда — и вкусно, и быстро и недорого. Еще у нас осталось время погулять по Суздалю, сделать фотографии, а в 2 часа дня в Кидекше нас уже встретил гид Анна. За эту встречу Саше отдельная благодарность. Не возможно даже представить, кто другой лучше Анны может рассказать о своем любимом городе, о нашей истории. о наших людях. Анна показала нам и очень подробно рассказала о храме Бориса и Глебы 12 века в Кидекше, а затем провела пешеходную экскурсию по Суздалю и Суздальскому кремлю. В конце нашей встречи она подарила нам всем открытки, сделанные по ее рисункам. Поразило, насколько терпеливо Анна реагировала на одного юного члена нашей группы — подростка с особенностями развития, который ей точно мешал своими неожиданными вопросами. В половине пятого мы покинули Суздаль, и к 20 часам Александр доставил нас к Ленинградскому вокзалу в Москве с запасом времени до отхода нашего поезда на Санкт-Петербург. Все время пути Александр вел машину спокойно и безопасно, за что ему дополнительная благодарность. Поездка получилась очень насыщенной, интересной не только подросткам, но и взрослым, и не слишком дорогой — примерно по 20 тысяч на человека с учетом того, что железнодорожные билеты были куплены в октябре по минимальной цене. Александра мы выбрали на сайте Трипстер по отзывам других путешественников. Правильных отзывах, как мы теперь понимаем. Желаем здоровья и удачи всей команде Трипстера, а Аннушке из Суздаля и Александру из Москвы - побольше встреч с хорошими людьми, которые любят историю своей Родины и хотят побольше о ней узнать и рассказать о ней своим детям.