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Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца

Самый лучший способ провести новогодние каникулы — это побывать в новых городах! Владимир и Суздаль, а также уютные города и поселки Ивановской области поразят Вас красотой своих каменных и деревянных
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церквей, широтой души и гостеприимством и подарят праздничное настроение и новые знакомства! В данном туре по городам Золотого кольца Вы проведете незабываемое время в прекрасной компании среди заснеженных улиц городов с богатейшей историей.

5
3 отзыва
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Ближайшие даты:
5
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново

08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу. справа от Ленинградского вокзала (табличка «Русские забавы»).

Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из самых древних и величественных городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.

Посещение экспозиции «Старый Владимир».

Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Переезд в Иваново – текстильную столицу Золотого кольца России.

Размещение в ГК «Турист».

Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в ИвановоПрибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в ИвановоПрибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в ИвановоПрибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново
2 день

Шуя, Палех, Понькино, гастрономический пир и интерактивная программа

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезд в город Шую.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Шуя известна как родина «выборного царя» Василия Шуйского, а также славится своими купеческими династиями и почитаемыми святыми иконами.

Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру города и посетите грандиозный Воскресенский собор.

Высота его колокольни составляет 106 метров – по высоте уступает лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (120 м), но она самая высокая в России из отдельно стоящих!

В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.

Переезд в город Палех (25 км).

Пешеходная экскурсия по центру Палеха. Палех – село, где каждый десятый житель – художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Музея Палехского искусства: дом-музей основателя промысла И. И. Голикова и выставка истории палехского промысла, выставочный зал современной лаковой миниатюры, выставка икон и сувенирный магазин.

Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.

Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».

Переезд в деревню Понькино (5 км).

Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало деревенское, соленья из погребка, домашние баранки с ароматным чаем и русский крепкий напиток.

Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.

Вспоминая народные традиции, вы наденете русские народные костюмы и ощутите колорит праздника.

Вспомним традиционные частушки и, конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме.

Переезд в Шую.

Экскурсия в городской парк, который станет центральной локацией фестиваля. Здесь вас ждет уникальное световое шоу «Парк Рождественского Чуда».

Посетители смогут прогуляться по специальному маршруту, вдоль которого мэппинг и лазеры создадут сказочную атмосферу, а музыкальное сопровождение усилит эффект «оживания» леса.

Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иваново, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Свободное время для фотосессий и прогулки по праздничной ярмарке.

Возвращение в Иваново в гостиницу «Турист».

Шуя, Палех, Понькино, гастрономический пир и интерактивная программаШуя, Палех, Понькино, гастрономический пир и интерактивная программаШуя, Палех, Понькино, гастрономический пир и интерактивная программаШуя, Палех, Понькино, гастрономический пир и интерактивная программа
3 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Выезд на экскурсию в город Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.

Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.

Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.

Дегустация медовухи: чтобы погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками.

После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

16:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Турист» 3* в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт32 90037 900
Скидка для детей до 14 лет – 400 рублей.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Турист»

2 ночи

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.

В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.

На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.

Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 05.01 по 07.01
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
  • Фольклорная программа в деревне Понькино
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 14 лет.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Алексей
11 янв 2025
Тур отличный, все на уровне!
Тур отличный, все на уровне!Тур отличный, все на уровне!Тур отличный, все на уровне!Тур отличный, все на уровне!Тур отличный, все на уровне!
А
Анна
11 янв 2025
Нам все очень понравилось. Особенно наш замечательный гид Елена Николаевна и водитель Георгий. Тур продуман до мелочей.
Нам все очень понравилось. Особенно наш замечательный гид Елена Николаевна и водитель Георгий. Тур продуман до мелочей.Нам все очень понравилось. Особенно наш замечательный гид Елена Николаевна и водитель Георгий. Тур продуман до мелочей.Нам все очень понравилось. Особенно наш замечательный гид Елена Николаевна и водитель Георгий. Тур продуман до мелочей.
Д
Денис
11 янв 2025
Добрый день. Всё прошло хорошо, понравилось. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Владимира

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