янв
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново
08:45 Встречаемся у выхода №1 из метро Комсомольская, у памятника Победоносцу. справа от Ленинградского вокзала (табличка «Русские забавы»).
Берем с собой хорошее Новогоднее настроение и отправляемся во Владимир – один из самых древних и величественных городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города – новогодняя ёлка.
Посещение экспозиции «Старый Владимир».
Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.
Переезд в Иваново – текстильную столицу Золотого кольца России.
Размещение в ГК «Турист».
Шуя, Палех, Понькино, гастрономический пир и интерактивная программа
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезд в город Шую.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.
Шуя известна как родина «выборного царя» Василия Шуйского, а также славится своими купеческими династиями и почитаемыми святыми иконами.
Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру города и посетите грандиозный Воскресенский собор.
Высота его колокольни составляет 106 метров – по высоте уступает лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (120 м), но она самая высокая в России из отдельно стоящих!
В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.
Переезд в город Палех (25 км).
Пешеходная экскурсия по центру Палеха. Палех – село, где каждый десятый житель – художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Музея Палехского искусства: дом-музей основателя промысла И. И. Голикова и выставка истории палехского промысла, выставочный зал современной лаковой миниатюры, выставка икон и сувенирный магазин.
Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.
Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».
Переезд в деревню Понькино (5 км).
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало деревенское, соленья из погребка, домашние баранки с ароматным чаем и русский крепкий напиток.
Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.
Вспоминая народные традиции, вы наденете русские народные костюмы и ощутите колорит праздника.
Вспомним традиционные частушки и, конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме.
Переезд в Шую.
Экскурсия в городской парк, который станет центральной локацией фестиваля. Здесь вас ждет уникальное световое шоу «Парк Рождественского Чуда».
Посетители смогут прогуляться по специальному маршруту, вдоль которого мэппинг и лазеры создадут сказочную атмосферу, а музыкальное сопровождение усилит эффект «оживания» леса.
Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иваново, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
Свободное время для фотосессий и прогулки по праздничной ярмарке.
Возвращение в Иваново в гостиницу «Турист».
Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд
Выезд на экскурсию в город Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Царь» и другие.
Экскурсионная программа: осмотр архитектуры величественного Суздальского кремля и его жемчужины – потрясающего Рождественского собора.
Посещение Музея деревянного зодчества – масштабной экспозиции под открытым небом, расположенной на берегу реки Каменки.
Дегустация медовухи: чтобы погрузиться в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Вы побываете в дегустационном зале и утолите жажду исконно русскими напитками.
После дегустации у вас будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов медовухи, и порадовать им близких.
Обед.
Свободное время.
16:00 Окончание программы.
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Турист» 3* в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|32 900
|37 900
Варианты проживания
Отель «Турист»
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.
В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.
На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.
Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с 05.01 по 07.01
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Фольклорная программа в деревне Понькино
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 14 лет.
Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.