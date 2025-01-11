2 день

Шуя, Палех, Понькино, гастрономический пир и интерактивная программа

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезд в город Шую.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Шуя известна как родина «выборного царя» Василия Шуйского, а также славится своими купеческими династиями и почитаемыми святыми иконами.

Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру города и посетите грандиозный Воскресенский собор.

Высота его колокольни составляет 106 метров – по высоте уступает лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (120 м), но она самая высокая в России из отдельно стоящих!

В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.

Переезд в город Палех (25 км).

Пешеходная экскурсия по центру Палеха. Палех – село, где каждый десятый житель – художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Музея Палехского искусства: дом-музей основателя промысла И. И. Голикова и выставка истории палехского промысла, выставочный зал современной лаковой миниатюры, выставка икон и сувенирный магазин.

Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.

Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».

Переезд в деревню Понькино (5 км).

Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало деревенское, соленья из погребка, домашние баранки с ароматным чаем и русский крепкий напиток.

Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.

Вспоминая народные традиции, вы наденете русские народные костюмы и ощутите колорит праздника.

Вспомним традиционные частушки и, конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме.

Переезд в Шую.

Экскурсия в городской парк, который станет центральной локацией фестиваля. Здесь вас ждет уникальное световое шоу «Парк Рождественского Чуда».

Посетители смогут прогуляться по специальному маршруту, вдоль которого мэппинг и лазеры создадут сказочную атмосферу, а музыкальное сопровождение усилит эффект «оживания» леса.

Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иваново, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Свободное время для фотосессий и прогулки по праздничной ярмарке.

Возвращение в Иваново в гостиницу «Турист».