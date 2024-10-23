2 день

Дегустация и свободное время

10:00 Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Обед в ресторане гостиницы.

Дегустация «Суздальской медовухи» — медовухи разных сортов: традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны.

Узнаете интересные факты из истории медовухи: каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда.

Свободное время.

Отличная возможность принять участие в новогодних развлечениях, подготовленных для гостей города и местных жителей: покататься на катке под открытым небом, послушать музыку и принять участие в развлекательных программах, пофотографироваться в фотозонах, посетить ремесленные ярмарки и попробовать местные угощения.

Праздничный ужин в ресторане гостиницы.