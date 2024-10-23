Вас ждут насыщенные экскурсии по самым знаковым местам Суздаля и Владимира, дегустация напитков и, конечно же, веселый новогодний банкет.
Программа тура по дням
Владимир. Новогодний банкет
08:45 Сбор группы в г. Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Владимир.
Обед в кафе города.
Необычная пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Владимира — одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания:
- Дмитриевский собор;
- Золотые ворота (на реставрации);
- шедевр белокаменного зодчества — Успенский Собор.
Лучше всего дух города раскрывают старые городские улицы.
Одно из самых приятных и стильных мест Владимира — пешеходная Георгиевская улица, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».
Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников… памятник аптекарю, таможенная будка, памятник Коту учёному, памятник вишне и многие другие.
И с каждым из них связана своя легенда и каждый по-своему рассказывает об истории города. Тут на каждом углу чувствуется дыхание старинного города.
Отправление в г. Суздаль.
Размещение в отеле «Княжий двор» 3* г. Суздаль.
Подготовка к встрече Нового года.
Дегустация и свободное время
10:00 Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Обед в ресторане гостиницы.
Дегустация «Суздальской медовухи» — медовухи разных сортов: традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны.
Узнаете интересные факты из истории медовухи: каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда.
Свободное время.
Отличная возможность принять участие в новогодних развлечениях, подготовленных для гостей города и местных жителей: покататься на катке под открытым небом, послушать музыку и принять участие в развлекательных программах, пофотографироваться в фотозонах, посетить ремесленные ярмарки и попробовать местные угощения.
Суздаль. Завершение тура
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
В программе:
- Посещение главной достопримечательности Суздаля — Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века.
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
- Осмотр территории Спасо-Ефимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. Монастырь знаменит тем, что стены собора хранят уникальные фрески XVI века с фасадов здания и росписи XVII века от знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.
Посещение «Нескучного музея» с театрализованной программой «Трактирные истории».
Театрализованная экскурсия дарит возможность перенестись в Суздаль 19 века и представить себя посетителем самобытного русского трактира.
Веселый трактирщик расскажет все об истории русского трактира, загадает загадки и покажет диковинные старинные вещицы, научит правильно пить чай с баранками, пригласит сударынь на кадриль под граммофон и исполнит куплеты.
Отличное настроение, яркие эмоции и вкусный чай гарантируем.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Княжий двор» 3* в Суздале (двухместные номера категории стандарт).
Стоимость тура на 1 человека – 52 990 рублей.
Скидка на дополнительное место – 400 рублей (3 человека в номере).
Одноместное размещение – под запрос.
Варианты проживания
Гостиница «Княжий двор» 3
Гостиница «Княжий двор» расположена на окраине Суздаля.
К услугам гостей «Княжего двора» представлено 39 номеров различных категорий от «стандарта» до «люкса». Среди удобств стоит назвать кондиционер, сейф, холодильник, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение.
На территории есть ресторан, в меню которого предлагается большое количество изысканных блюд. Здесь каждое утро подается завтрак, стоимость которого включена в проживание.
Гости могут посетить сауну, косметический кабинет. На территории гостиницы находится парковка для автомобилей. За дополнительную плату можно заказать трансфер, экскурсионное обслуживание.
Гостиница находится недалеко от музея деревянного зодчества, Суздальского Кремля. Эти памятники архитектуры видны из окон уютных номеров гостиницы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: обед и ужин в первый деньзавтрак, обед, ужин во второй день завтрак и обед в третий день
- Обед и ужин в первый день
- Завтрак, обед, ужин во второй день
- Завтрак и обед в третий день
- Новогодний банкет
- Дегустация
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе (бронируется при покупке тура) - 1470 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще необходимо знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Также предоставляется слуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Встреча, посадка, автобус, гостиницы, еда. Я брала только завтраки. Был шведский стол. Всего много и вкусно!!! В номере хорошая кровать и постельное бельё. Один недостаток было холодно, но был обогреватель.