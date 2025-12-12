Программа тура по дням
Отправление в Суздаль. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время или экскурсии за доп. плату
08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.
08:15 Отправление в г. Суздаль.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю — город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля. Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн.
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- Спасо-Евфимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
- Музей деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
- Экскурсия в село Кидекша. Осмотр церкви Бориса и Глеба (внешний осмотр), заложенной по велению суздальского князя Юрия Долгорукого в 1152 году. Согласно легенде, именно здесь в 1015 году на пути в Киев встретились князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, впоследствии первые русские святые. Церковь является одной из самых ранних белокаменных построек на Руси.
Размещение.
Ужин в ресторане отеля.
Село Боголюбово. Обзорная экскурсия по Владимиру. Свободное время или экскурсии за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в с. Боголюбово.
Cело Боголюбово – когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского.
Сегодня на территории некогда дворца-замка Андрея Боголюбского находится один из старейших российских монастырей – Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры). Сооружения часто перестраивались, но частично сохранилась часть легендарной резиденции – знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.
Прогулка к церкви Покрова на Нерли, памятнику белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр). Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Согласно летописи, строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры».
Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.
Обращаем внимание! Прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.
Переезд в г. Владимир.
Обзорная экскурсия по г. Владимиру, одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор (внешний осмотр) и Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации).
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»::
- Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв., в том числе знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
- Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Обед в кафе.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, размещение в двухместном номере (2 человека в номере).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от заезда и выбранного питания:
Заезд в несезон:
|Дата заезда
|Варианты питания
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|08-09 ноя. 2025
|10 690
|11 990
|12 690
|15-16 ноя. 2025
|10 690
|11 990
|12 690
|22-23 ноя. 2025
|10 690
|11 990
|12 690
|29-30 ноя. 2025
|10 690
|11 990
|12 690
|06-07 дек. 2025
|10 690
|11 990
|12 690
|13-14 дек. 2025
|10 690
|11 990
|12 690
|20-21 дек. 2025
|10 690
|11 990
|12 690
|17-18 янв. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|24-25 янв. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|31 янв. - 01 фев. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|07-08 фев. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|14-15 фев. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|28 фев. - 01 мар. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|03-04 окт. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|10-11 окт. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|17-18 окт. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|24-25 окт. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|31 окт. - 01 ноя. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|07-08 ноя. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|14-15 ноя. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|21-22 ноя. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|28-29 ноя. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|05-06 дек. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|12-13 дек. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|19-20 дек. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
|26-27 дек. 2026
|10 690
|11 990
|12 690
Заезд на новогодние праздники:
|Дата заезда
|Варианты питания
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|02.01.2026-03.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
|03.01.2026-04.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
|04.01.2026-05.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
|05.01.2026-06.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
|06.01.2026-07.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
|07.01.2026-08.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
|08.01.2026-09.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
|09.01.2026-10.01.2026
|20 490
|21 790
|22 490
Заезд в праздничные даты:
|Дата заезда
|Варианты питания
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|03.11.2025-04.11.2025
|14 990
|16 290
|16 990
|22.02.2026-23.02.2026
|14 990
|16 290
|16 990
Доплата за одноместное размещение – 4050 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Базовое размещение в гостинице «Главный туристический комплекс «Суздаль» 3*», г. Суздаль.
Резервное размещение:
- Гостиница «Княжий двор 3*», г. Суздаль;
- Гостиница «Амакс Золотое кольцо 3*», г. Владимир;
- Гостиница «Русская деревня 3*», г. Владимир;
- Гостиница «Левитанъ 3*», г. Владимир.
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Главный туристический комплекс «Суздаль 3*»
Туристический комплекс «Суздаль» находится в живописных районах одноименного города, вблизи речки Каменка. Здесь вас ждет прекрасный сервис, ресторан, бассейн и множество услуг на любой вкус.
К заселению подготовлены просторные номера, расположенные в историческом здании. Также для размещения доступны уютные таунхаусы с красивым видом.
Постояльцы могут посетить работающие на территории рестораны. Также свои двери открывают летнее кафе и бар с разнообразными напитками. По утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол».
В свободное время отдыхающие могут расслабиться в СПА-центре, где предусмотрено множество оздоровительных процедур. Любители погорячее могут посетить сауну, а для желающих охладиться работает бассейн. На территории туристического комплекса также обустроена зона бильярда, боулинга и караоке. На праздники и в выходные дни для посещения открывается кинозал и детская комната. А провести время на свежем воздухе можно в ухоженном саду комплекса.
Гостиница «Княжий двор 3*»
Гостиница «Княжий двор» расположена на окраине Суздаля.
К услугам гостей представлено 39 номеров различных категорий: от «стандарта» до «люкса». Среди удобств стоит назвать кондиционер, сейф, холодильник, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение.
На территории есть ресторан, в меню которого предлагается большое количество изысканных блюд. Здесь каждое утро подается завтрак.
Гости могут посетить сауну, косметический кабинет. На территории гостиницы находится парковка для автомобилей.
Гостиница находится недалеко от музея деревянного зодчества, Суздальского Кремля. Эти памятники архитектуры видны из окон уютных номеров гостиницы.
Гостиница «Амакс Золотое кольцо 3*»
В гостинично-развлекательном комплексе «АМАКС Золотое Кольцо» номера оснащены системой пожаротушения, современным оборудованием и удобной мебелью. В номерах есть спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, холодильник, индивидуальный санузел с импортной сантехникой. На территории отеля доступен высокоскоростной Wi-Fi.
Развлекательный комплекс включает боулинг на три дорожки, ночной клуб, американский бильярд и стрип-клуб. В центральном холле есть лобби-бар с закусками и напитками.
Оздоровительный центр «ЭДЕМ» предлагает сауну с бассейном, джакузи, бильярд и караоке.
Есть охраняемая парковка на 200 мест с сервисным обслуживанием и зарядная станция для электромобилей. Рядом находится остановка общественного транспорта, обеспечен удобный подъезд на машине. Также имеются зоны для отдыха и детская зона.
Гостиница «Русская деревня 3*»
«Русская деревня» предлагает бесплатную охраняемую парковку с видеонаблюдением, бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
На территории — закрытый двор, терраса, место для отдыха, детская площадка, баня, спа-зона, конференц- и банкетный залы, VIP-переговорные.
В меню — завтрак и шведский стол на заказ.
Персонал приветливый и готовый помочь.
Время заезда — с 14:00, выезда — до 12:00.
В окрестностях — Успенский собор с фресками Андрея Рублёва, Георгиевская улица с купеческими домиками и отреставрированными церквями, водонапорная башня с экспозицией «Старый Владимир», музейный комплекс «Палаты» с чайной комнатой и картинной галереей, исторический музей, музей детектива, музей пряника с мастер-классами и дегустациями, музей «Огни Владимира», театр кукол с репертуаром из около 90 спектаклей для детей.
Гостиница «Левитанъ 3*»
Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире.
Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор.
Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами.
Гостям доступен бесплатный интернет.
На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.
В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание, согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 4050 руб. (1 человек в номере)
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Экскурсионный пакет «Классический» - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что входит в экскурсионный пакет «Классический»?
- посещение территории Спасо-Евфимиева монастыря и Музея деревянного зодчества, г. Суздаль;
- экскурсия в село Кидекша;
- посещение Музея хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиции «Старый Владимир», г. Владимир;
- посещение Успенского собора, г. Владимир.
Что ещё важно знать?
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации доступные места определяются гидом.
Услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
Присоединение детских групп к туру — под запрос.
Возможны ли изменения в программе?
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлено на 2–3 ч.
При самостоятельном бронировании вами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания) необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-) в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам не производится.