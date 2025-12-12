2 день

Село Боголюбово. Обзорная экскурсия по Владимиру. Свободное время или экскурсии за доп. плату

Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в с. Боголюбово.

Cело Боголюбово – когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского.

Сегодня на территории некогда дворца-замка Андрея Боголюбского находится один из старейших российских монастырей – Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры). Сооружения часто перестраивались, но частично сохранилась часть легендарной резиденции – знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.

Прогулка к церкви Покрова на Нерли, памятнику белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр). Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Согласно летописи, строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры».

Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.

Обращаем внимание! Прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.

Переезд в г. Владимир.

Обзорная экскурсия по г. Владимиру, одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор (внешний осмотр) и Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации).

Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»::

Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв., в том числе знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.

Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).

Обед в кафе.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160