Туры на автобусе во Владимире

Найдено 8 туров в категории «На автобусе» во Владимире, цены от 9 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
Начало: Москва
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 9 350 за человека
Новый год во Владимире
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире
31 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 21 900 за человека
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 16 900 за человека
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 37 900 за человека
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
18 900 за человека
Калачи, богатыри да хрусталь: выходные в русском стиле в городах Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Калачи, богатыри да хрусталь: выходные в русском стиле в городах Золотого кольца
Проверить силушку богатырскую, побывать в Гусь Хрустальном и заглянуть к Бабе-яге в гости
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 08:58, время прибытия «Л...
13 июня в 09:00
11 июля в 09:00
25 400 за человека
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Увидеть храм Покрова на Нерли, отведать деревенскую похлёбку и побывать в действующей кузнице
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 8:58, время прибытия «Ла...
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • С
    Сабанчиева
    14 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали
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    в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.

  • Н
    Нудель
    13 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
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    были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а
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    не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
    Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на
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    реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.

  • К
    Капуста
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная
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    программа, эрудированные экскурсоводы по всему путешествию, замечательный гид Илья Лавров. Всё было продумано и предусмотрено. Не смотря на морозную погоду впечатления от поездки остались самые тёплые! Большое спасибо!!!

    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года по
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На автобусе»

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  5. Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
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  2. Церковь Покрова на Нерли
  3. Успенский Собор
  4. Дмитриевский собор
Сколько стоит тур во Владимире в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "На автобусе" можно забронировать 8 авторских туров от 9 350 до 37 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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