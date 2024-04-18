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Авторский тур
2 дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 9 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
31 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 21 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 16 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 37 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
18 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калачи, богатыри да хрусталь: выходные в русском стиле в городах Золотого кольца
Проверить силушку богатырскую, побывать в Гусь Хрустальном и заглянуть к Бабе-яге в гости
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 08:58, время прибытия «Л...
13 июня в 09:00
11 июля в 09:00
25 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Увидеть храм Покрова на Нерли, отведать деревенскую похлёбку и побывать в действующей кузнице
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 8:58, время прибытия «Ла...
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ССабанчиева14 марта 2024Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали
- ННудель13 марта 2024Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.
- ИИрена22 января 2024Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
- ССемыкин21 января 2024Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ТТкачева16 января 2024Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
- ТТкачева16 января 2024Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а
- ЕЕкатерина11 января 2024Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на
- ККапуста11 января 2024Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная
- ЕЕлена11 января 2024Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На автобусе»
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