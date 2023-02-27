Л Любовь

Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно