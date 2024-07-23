читать дальше

и оптимистична. Все по плану, все вовремя. Машина удобная и тоже вовремя нас встречала и провожала. Прекрасная гостиница "Ажур" в Суздали. В ресторанах везде стильный дизайн и интересные меню, молодые и вежливые официанты. К сожалению, во Владимире закрыты на ремонт Золотые ворота и Колесо обозрения, из-за съемок не смогли посмотреть Церковь Покрова на Нерли. В Суздали вообще все - большая стройка, но там вот-вот празднование 1000-летия города. Надеемся, что к празднику все закончат. Особенно дорогу между этими двумя городами, пока это - одна большая пробка.