На ноябрьские праздники – туры во Владимире

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» во Владимире, цены от 11 650 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Пешая
8 отзывов
2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
19 900 за человека
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
На машине
Джиппинг
1 отзыв
2 дня
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
7 сен в 08:00
19 окт в 08:00
60 000 за всё до 6 чел.
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
На автобусе
2 дня
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Увидеть храм Покрова на Нерли, отведать деревенскую похлёбку и побывать в действующей кузнице
Начало: Владимир, ж/д вокзал, 8:58, время прибытия «Ласточ...
12 сен в 09:00
26 сен в 09:00
11 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • S
    Svetlana
    23 июля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
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    и оптимистична. Все по плану, все вовремя. Машина удобная и тоже вовремя нас встречала и провожала. Прекрасная гостиница "Ажур" в Суздали. В ресторанах везде стильный дизайн и интересные меню, молодые и вежливые официанты. К сожалению, во Владимире закрыты на ремонт Золотые ворота и Колесо обозрения, из-за съемок не смогли посмотреть Церковь Покрова на Нерли. В Суздали вообще все - большая стройка, но там вот-вот празднование 1000-летия города. Надеемся, что к празднику все закончат. Особенно дорогу между этими двумя городами, пока это - одна большая пробка.

  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На ноябрьские праздники»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
  2. На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
  3. Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Какие места ещё посмотреть во Владимире
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Суздальский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Дмитриевский собор
  5. Золотые Ворота
Сколько стоит тур во Владимире в сентябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 11 650 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур во Владимире на 2024 год на ноябрьские праздники, 9 ⭐ отзывов, цены от 11650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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