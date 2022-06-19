Прибытие во Владивосток.
Трансфер в гостиницу (самостоятельно).
Заселение в номер с 14 часов.
Экскурсия «Вечерний Владивосток» с 19-21 час. за дополнительную плату.
10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока (ул. Светланская 22), у главного памятника.
10:00-13:00 – Обзорная экскурсия по Владивостоку.
В программе: видовые площадки – Корабельная набережная – Адмиральский сквер – арка Цесаревича – Золотой мост – Маяк – морской и железнодорожный вокзалы.
В стоимость входит: транспорт, экскурсовод.
13:30 – 17:00 – посещение китайского рынка, покупки, обед в китайском ресторанчике.
В стоимость входит: турлидер, обед, проезд общественным транспортом.
10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока, у главного памятника.
Доставка автобусом на остров Русский, в бухту Житкова.
Посещение самого большого Океанариума России с представлением морских животных.
К 14 часам возвращение в центр Владивостока.
В этот день экскурсовод не сопровождает группу, так как в Океанариуме проходят бесплатные экскурсии каждый час (расписание на стойке администраторов).
В стоимость входит: транспорт, билеты в Океанариум.
9:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока, у главного памятника.
С путевой информацией от экскурсовода, доставка в Приморский сафари-парк, 1.5 часа в пути.
Здесь собраны все звери уссурийской тайги: амурские тигры, дальневосточные леопарды, гималайские медведи, пятнистые олени и другие животные.
Копытных можно кормить и гладить.
Хищников наблюдаем с виадуков, без решеток.
За дополнительную плату: входные билеты в парк львов, пум и рысей.
После осмотра Сафари-парка, доставка в арт-парк «Штыковские пруды».
Отличное место для отдыха – приятная лесная зона, кафе, фотозоны, озера, лотосы, бассейны для купания, мастер-классы, контактный зоопарк, прокаты.
К 19:00 возвращение во Владивосток.
В стоимость входит: автобус, экскурсовод, входные билеты в арт-парк и Сафари-парк (кроме парка Львов).
8:30 – выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Шкотовский район.
Знакомство с пос. Большой Камень, посещение музея рыбацкого колхоза «Новый мир».
Прогулка на мыс Таранный в бухте Пяти охотников.
Дышим свежим морским бризом, любуемся панорамами Уссурийского залива.
Прекрасные скалы с удивительными легендами.
Прогулка занимает около 40 минут.
Обед.
После обеда экскурсия на мыс Черепахи, по красивому лесу с выходом на мыс Полосатик.
Здесь в красивой лагуне - вас переполняет энергия живого моря!
В купальный сезон (24 июля – 4 сентября), экскурсию на мыс Черепахи, заменяем на пляжный отдых с купанием в Уссурийском заливе.
16:00 – отправление домой.
По дороге остановка в фирменном магазине рыбной продукции, покупаем вкуснятину домой!
Прибытие во Владивосток к 19:30 часам.
В стоимость входит: транспорт, экскурсовод, билеты в музей, обед.
На маршрут понадобятся: маленький коврик для отдыха, вода и яблоко в дорогу, купальник и пляжные тапки. Одежда и обувь – спортивные, по погоде.
10-13:30 – гастрономическая экскурсия.
Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья».
Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа.
Покупки в рыбном магазинчике.
В стоимость входит: транспорт, экскурсовод, билеты в музей, дегустация.
За дополнительную плату: вкуснейший обед из морепродуктов.
15-16:30 – пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока.
Место сбора – Приморский Арбат, ул. Фокина 5, у третьего фонтана.
В стоимость входит: экскурсовод.
10-13:00 – экскурсия в самый крупный Ботанический сад на территории Дальнего Востока.
Островок уссурийской тайги в большом городе, цветники, лес и экологическая тропа.
В стоимость входит: транспорт, экскурсовод, входные билеты.
За дополнительную плату + 400 руб. с чел., в купальный сезон (с 12 июля по 13 сентября) продолжение программы и доставка на пляж Амурского залива, станция Санаторная, традиционное место отдыха владивостокцев.
16:20 – посадка в автобус.
К 17:00 доставка на центральную площадь города.
По желанию туристы оплачивают: входные билеты на платный пляж, детский городок, прокаты, лежаки, беседки, кафе.
Выезд из номера до 12 часов.
Самостоятельный отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
|Гостиница
|Действие цены
|2-хместное
|1-номестное
Версаль 3 *
стандартный номер 1 категории
|май-июль, октябрь
|46 900
|63 700
|август-сентябрь
|57 400
|80 500
«Экватор» 3*
стандартный номер
|май
|44 800
|59 500
|июнь – июль
|49 000
|72 100
|август – октябрь
|53 200
|80 500
«Моряк» 2*
стандартный номер
|25 мая, 21 сентября – октябрь
|35 000
|48 150
|июнь – 13 июля
|38 500
|55 150
|20 июля – 14 сентября
|41 550
|58 650
|Мини-отель без завтрака
|май – октябрь
|34 050
|50 600
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне) туристам приходит СМС-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи. Встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры), ул. Светланская 22. Транспорт: автобус/микроавтобус.
По желанию Вы можете начать тур в любой день недели, только экскурсии будут в другом порядке.