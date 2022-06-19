Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа

Легкий и познавательный тур во Владивосток идеально подойдет для родителей с детьми, а также их бабушек и дедушек

4.7
3 отзыва
Легкий и познавательный тур во Владивосток идеально подойдет для родителей с детьми, а также их бабушек и дедушек.

В программе: знакомство с городом, звери уссурийской тайги Сафари-парка, морские обитатели Приморского Океанариума, цветники Ботанического сада, гастрономическая экскурсия, пляжный отдых и развлечения.
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Большое семейное путешествие во Владивосток. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Неповторимый Владивосток
Неповторимый Владивосток
Нас ждет обзорная экскурсия по городу и знакомство с его лучшими достопримечательностями
Семейный отдых
Семейный отдых
Программа специально разработана так, чтобы было комфортно и интересно и взрослым, и детям.
Самый большой Океанариум России
Самый большой Океанариум России
Посетим веселое морское представление в Приморском Океанариуме
Морские изыски
Морские изыски
Продегустируем живого гребешка, мидии и морского ежа на вкусной гастрономической экскурсии
Сафари-парк
Сафари-парк
Увидим амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей и других животных, а копытных можно погладить и покормить

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Вечерняя экскурсия по желанию

Прибытие во Владивосток. 

Трансфер в гостиницу (самостоятельно).

Заселение в номер с 14 часов.

Экскурсия «Вечерний Владивосток» с 19-21 час. за дополнительную плату.

Прибытие во Владивосток. Вечерняя экскурсия по желаниюПрибытие во Владивосток. Вечерняя экскурсия по желаниюПрибытие во Владивосток. Вечерняя экскурсия по желаниюПрибытие во Владивосток. Вечерняя экскурсия по желанию
2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку. Посещение китайского рынка

10:00  – сбор группы на центральной площади Владивостока (ул. Светланская 22), у главного памятника.

10:00-13:00 – Обзорная экскурсия по Владивостоку. 

В программе: видовые площадки – Корабельная набережная – Адмиральский сквер – арка Цесаревича – Золотой мост – Маяк – морской и железнодорожный вокзалы. 

В стоимость входит: транспорт, экскурсовод.

13:30 – 17:00 – посещение китайского рынка, покупки, обед в китайском ресторанчике. 

В стоимость входит: турлидер, обед, проезд общественным транспортом.

Обзорная экскурсия по Владивостоку. Посещение китайского рынкаОбзорная экскурсия по Владивостоку. Посещение китайского рынкаОбзорная экскурсия по Владивостоку. Посещение китайского рынкаОбзорная экскурсия по Владивостоку. Посещение китайского рынка
3 день

Самый большой Океанариум России

10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока, у главного памятника.

Доставка автобусом на остров Русский, в бухту Житкова. 

Посещение самого большого Океанариума России с представлением морских животных. 

К 14 часам возвращение в центр Владивостока. 

В этот день экскурсовод не сопровождает группу, так как в Океанариуме проходят бесплатные экскурсии каждый час (расписание на стойке администраторов).

В стоимость входит: транспорт, билеты в Океанариум.

Самый большой Океанариум РоссииСамый большой Океанариум РоссииСамый большой Океанариум РоссииСамый большой Океанариум России
4 день

Приморский сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»

9:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока, у главного памятника. 

С путевой информацией от экскурсовода, доставка в Приморский сафари-парк, 1.5 часа в пути. 

Здесь собраны все звери уссурийской тайги: амурские тигры, дальневосточные леопарды, гималайские медведи, пятнистые олени и другие животные. 

Копытных можно кормить и гладить. 

Хищников наблюдаем с виадуков, без решеток. 

За дополнительную плату: входные билеты в парк львов, пум и рысей.

После осмотра Сафари-парка, доставка в арт-парк «Штыковские пруды». 

Отличное место для отдыха – приятная лесная зона, кафе, фотозоны, озера, лотосы, бассейны для купания, мастер-классы, контактный зоопарк, прокаты.

К 19:00 возвращение во Владивосток.

В стоимость входит: автобус, экскурсовод, входные билеты в арт-парк и Сафари-парк (кроме парка Львов).

Приморский сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»Приморский сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»Приморский сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»Приморский сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»
5 день

Панорамы Уссурийского залива

8:30 – выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Шкотовский район. 

Знакомство с пос. Большой Камень, посещение музея рыбацкого колхоза «Новый мир». 

Прогулка на мыс Таранный в бухте Пяти охотников. 

Дышим свежим морским бризом, любуемся панорамами Уссурийского залива. 

Прекрасные скалы с удивительными легендами. 

Прогулка занимает около 40 минут. 

Обед. 

После обеда экскурсия на мыс Черепахи, по красивому лесу с выходом на мыс Полосатик. 

Здесь в красивой лагуне - вас переполняет энергия живого моря!

В купальный сезон (24 июля – 4 сентября), экскурсию на мыс Черепахи, заменяем на пляжный отдых с купанием в Уссурийском заливе. 

16:00  – отправление домой. 

По дороге остановка в фирменном магазине рыбной продукции, покупаем вкуснятину домой! 

Прибытие во Владивосток к 19:30 часам.

В стоимость входит: транспорт, экскурсовод, билеты в музей, обед. 

На маршрут понадобятся: маленький коврик для отдыха, вода и яблоко в дорогу, купальник и пляжные тапки. Одежда и обувь – спортивные, по погоде.

Панорамы Уссурийского заливаПанорамы Уссурийского заливаПанорамы Уссурийского заливаПанорамы Уссурийского залива
6 день

Гастрономическая экскурсия. Пешеходная прогулка по историческому центру Владивостока

10-13:30 – гастрономическая экскурсия. 

Посещение музейно-выставочного комплекса «Сокровища Приморья». 

Косметика и продукты для здоровья на основе даров тайги и моря. 

Мастер-класс по разделыванию моллюсков.

Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа. 

Покупки в рыбном магазинчике. 

В стоимость входит: транспорт, экскурсовод, билеты в музей, дегустация. 

За дополнительную плату: вкуснейший обед из морепродуктов. 

15-16:30 – пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока. 

Место сбора – Приморский Арбат, ул. Фокина 5, у третьего фонтана. 

В стоимость входит: экскурсовод.

Гастрономическая экскурсия. Пешеходная прогулка по историческому центру ВладивостокаГастрономическая экскурсия. Пешеходная прогулка по историческому центру ВладивостокаГастрономическая экскурсия. Пешеходная прогулка по историческому центру ВладивостокаГастрономическая экскурсия. Пешеходная прогулка по историческому центру Владивостока
7 день

Ботанический сад

10-13:00 – экскурсия в самый крупный Ботанический сад на территории Дальнего Востока. 

Островок уссурийской тайги в большом городе, цветники, лес и экологическая тропа. 

В стоимость входит: транспорт, экскурсовод, входные билеты. 

За дополнительную плату + 400 руб. с чел., в купальный сезон (с 12 июля по 13 сентября) продолжение программы и доставка на пляж Амурского залива, станция Санаторная, традиционное место отдыха владивостокцев. 

16:20 – посадка в автобус. 

К 17:00 доставка на центральную площадь города. 

По желанию туристы оплачивают: входные билеты на платный пляж, детский городок, прокаты, лежаки, беседки, кафе.

Ботанический садБотанический садБотанический садБотанический сад
8 день

Отъезд

Выезд из номера до 12 часов.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

ГостиницаДействие цены2-хместное1-номестное

Версаль 3 *

стандартный номер 1 категории

май-июль, октябрь46 90063 700
август-сентябрь57 40080 500

«Экватор» 3*

стандартный номер

май44 80059 500
июнь – июль49 00072 100
август – октябрь53 20080 500

«Моряк» 2*

стандартный номер

25 мая, 21 сентября – октябрь35 00048 150
июнь – 13 июля38 50055 150
20 июля – 14 сентября41 55058 650
Мини-отель без завтракамай – октябрь34 05050 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Трансфер аэропорт – гостиница – 2 000 руб.
  • Трансфер гостиница – аэропорт – 1 500 руб.
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии, входные билеты
  • Экскурсия «Вечерний Владивосток» – 950 руб.
  • Входные билеты в парк львов, пум и рысей – 400 руб.
  • Доставка на пляж Амурского залива в купальный сезон – 400 руб.
Место начала и завершения?
Россия, Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Откуда начинаются экскурсии?

Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне) туристам приходит СМС-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи. Встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры), ул. Светланская 22. Транспорт: автобус/микроавтобус.

Можно ли выбрать другие даты?

По желанию Вы можете начать тур в любой день недели, только экскурсии будут в другом порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
19 июня 2022
Поставить честные 5 не позволяют 2 момента
1. Понятно, что июнь не пик сезона и группы небольшие, но на дальние экскурсии (Хасанский р-н) с учетом дорог не стит ставить "маршрутки" с отсутствием кондиционера, сиденьями "спиной вперед" и слабой аммортизацией на задней оси. Дорога превращается в пытку
2 Экскурсию на О. Попова либо надо заменить, либо сократить её время в некупальный сезон. Очень обидно тратить впустую полдня из 7…..
В остальном и организация и своевременность информировпния и поддержка, и уровень гидов -все отлично
О
18 июня 2022
Хочу поблагодарить за прекрасно организованное знакомство с Владивостоком, о. Русский и национальными парками. Особо тёплые слова хочется выразить экскурсоводам Лидии Андреевне (обзорная экскурсия по Владивостоку) и Сергею Викторовичу (экскурсия по о. Русский) за их профессионализм. Одно впечатление от поездки в целом - ВОСТОРГ! Но, прошу обратить внимание на безопасность. 9 июня "Морская экскурсия" была проведена без спасательных жилетов.
Еще раз спасибо Большой стране за отличный отпуск!
О
14 июня 2022
Со мной работала менеджер в Большой стране Юлия Токарева. Всегда была со мной на связи. Любые вопросы и пожелания решались быстро и качественно.

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