1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
22 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник в 09:15
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- РРоман26 мая 2024Всё отлично.
- ИИван23 мая 2024Отличная, интересная экскурсия!!! Красивые места!!! Огромное спасибо за организацию и проведение мероприятия Юлии и Роману!!!
- ЕЕкатерина16 мая 2024Все прошло отлично. Насыщенная экскурсия, приятный в общении гид Раиса. Действительно старалась заинтересовать. Было интересно, что можно было узнать нестандартную туристическую информацию! Остались очень довольны!
- ИИрина11 мая 2024Спасибо за отлично проведенное время, впечатлений выше головы, будет что вспомнить💪💪💪👏👏
- ММария11 мая 2024Потрясающий экскурсовод Виктория. Было хорошо, душевно. Маршрут интересный, не утомительный, соответствует описанию. Отдельное спасибо организатору - Юлии.
- ФФаина11 мая 2024Экскурсию для нашей семьи проводила Алёна. Девушка отлично управляется с внедорожником. Показала нам все уголки Русского острова и не только. Эта экскурсия, действительно, тот минимум, который нужно посмотреть во Владивостоке 👍.
- ммарина10 мая 2024Сафари -Парк нас приятно удивил! Всё очень удобно и для посетителей и для животных. Были на всех трёх экскурсиях по
- ЕЕвгения21 апреля 2024Владимир отличный гид! Экскурсия прошла замечательно, у нас осталось много положительных впечатлений
- ЮЮлия20 апреля 2024Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Все было очень интересно и на высоком профессиональном уровне! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сафари-парк»
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