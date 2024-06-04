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парку. Животных не так много, как в зоопарке, но это и формат другой. Нам понравилось, хоть мы и взрослые. На обратном пути заехали в бухту Лазурную - пустынный в это время пляж, прогулялись и пообедали в отличном ресторане, спасибо нашему гиду Владимиру за рекомендацию! Бухта Стеклянная, очень интересное место, пример того, как природа может сделать из свалки очередное чудо - стеклянный пляж. Мы в третий раз приехали во Владивосток, но на этой экскурсии узнали много нового и интересного. Спасибо Владимиру за интересную информацию и классную организацию всего маршрута! Спокойный, приятный и познавательный отдых!