Отыскать древние аммониты, прокатиться на фуникулёре и побывать на стеклянном пляже
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Описание
Что вас ожидает
Маяк — визитная карточка Владивостока. Прогуляемся по косе вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный, постучим в дверь маяка (на удачу). Также есть большая вероятность увидеть морских котиков.
Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта. Вы проедете на нём снизу вверх и полюбуетесь прекрасными видами на город и Золотой мост.
Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина.
Мыс Тобизина или мыс Вятлина — два живописных места с обрывистыми скалами, уходящими в прозрачное Японское море. На какой из них мы отправимся — выбор за вами! На Тобизина вас ждёт увлекательная прогулка с древними аммонитами и мистическими крокодилами, а на Вятлина вы полюбуетесь природными вратами в мир морской.
Видовая площадка на мост Русский — именно в этом месте было сделано фото, изображённое на купюре 2000 рублей. Также отсюда открывается вид на Уссурийский залив и пролив Босфор Восточный.
Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце. Таких бухт всего две в мире — во Владивостоке и в Калифорнии.
Смотровая площадка Бурачка с видом на город. Здесь завершим наше путешествие.
Организационные детали
- Билеты на фуникулёр оплачиваются отдельно, стоимость — 30 руб. /чел.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
- Возьмите с собой воду и перекус. Если потребуется, можем заехать в магазин.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.