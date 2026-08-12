Описание экскурсии
Город Владивосток. Увидим первый торговый центр и высотки, главные улицы, вокзал, где заканчивается транссибирская магистраль и не только
Маяк — визитная карточка Владивостока. Прогуляемся по косе вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный, постучим в дверь маяка (на удачу). Также есть большая вероятность увидеть морских котиков.
Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта. Вы проедете на нём снизу вверх и полюбуетесь прекрасными видами на город и Золотой мост.
Лучшая видовая на сердце города.
Мариинский театр оперы и балета — проедем мимо филиала того самого питерского театра.
Золотой и Русский мосты. Побываем на обоих.
Остров Русский. Проедем по Университетскому проспекту, увидим кампус ДФВУ, Школу музыки и Балета имени Чайковского, Океанариум (по желанию можем доставить вас в него после окончания экскурсии).
Бухты Чернышева или Карпинского, с которых начинаются красивейшие мысы острова.
Сопка Вятлина, откуда открывается вид на остров Русский, архипелаг Императрицы Евгении и город Владивосток.
Мыс Тобизина или мыс Вятлина — два живописных места с обрывистыми скалами, уходящими в прозрачное Японское море. На какой из них мы отправимся — выбор за вами! На Тобизина вас ждёт увлекательная прогулка с древними аммонитами и мистическими крокодилами, а на Вятлина вы полюбуетесь природными вратами в мир морской.
Видовая площадка на мост Русский — именно в этом месте было сделано фото, изображённое на купюре 2000 рублей. Также отсюда открывается вид на Уссурийский залив и пролив Босфор Восточный.
Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце. Таких бухт всего две в мире — во Владивостоке и в Калифорнии.
Организационные детали
По желанию можно добавить посещение острова Шкота. На него можно пройти только с острова Русский по косе. Пеший маршрут составит 8 км. Продолжительность экскурсии увеличивается на 4 часа, дополнительно — 4000 ₽
- Билеты на фуникулёр оплачиваются отдельно, стоимость — 39 ₽ за чел.
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Honda CR-V, Nissan X-trail, Toyota Noah
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
- Возьмите с собой воду и перекус. Если потребуется, можем заехать в магазин
- В зависимости от погодных условий зимой пеший маршрут сокращается до минимума, большую часть проезжаем на авто, по дороге, которая недоступна летом. Если в группе до 4 участников, пеший маршрут можно оставить без изменений в любое время года
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Хочу поделиться впечатлениями от нашей поездки во Владивосток в мае 2025 года, были проездом на 2 дня. Хотелось увидеть максимум красивых мест
Очень интересная и душевная получилась экскурсия!!! Спасибо большое, гостеприимная «хозяйка Приморья»!
Алина отлично рассказывает о крае и достопримечательностях. Отвечает на все вопросы, даже те которые косвенно касаются экскурсии.
Нам показали все точки из описания экскурсии и бонусом ещё