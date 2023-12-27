Владивосток и Русский остров за 1 день
Индивидуальная экскурсия во Владивостоке

Отыскать древние аммониты, прокатиться на фуникулёре и побывать на стеклянном пляже

У вас всего пара дней на Владивосток, а увидеть хочется как можно больше? Тогда эта программа — идеальный вариант! Вы побываете у легендарного маяка, прокатитесь на фуникулёре, погуляете по бухте, где вместо песка — переливающиеся на солнце стёклышки. Сделаете фото, как на 2-тысячной купюре и, если повезёт, встретите милых морских котиков.
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
Владивосток и Русский остров за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Маяк — визитная карточка Владивостока. Прогуляемся по косе вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный, постучим в дверь маяка (на удачу). Также есть большая вероятность увидеть морских котиков.

Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта. Вы проедете на нём снизу вверх и полюбуетесь прекрасными видами на город и Золотой мост.

Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина.

Мыс Тобизина или мыс Вятлина — два живописных места с обрывистыми скалами, уходящими в прозрачное Японское море. На какой из них мы отправимся — выбор за вами! На Тобизина вас ждёт увлекательная прогулка с древними аммонитами и мистическими крокодилами, а на Вятлина вы полюбуетесь природными вратами в мир морской.

Видовая площадка на мост Русский — именно в этом месте было сделано фото, изображённое на купюре 2000 рублей. Также отсюда открывается вид на Уссурийский залив и пролив Босфор Восточный.

Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце. Таких бухт всего две в мире — во Владивостоке и в Калифорнии.

Смотровая площадка Бурачка с видом на город. Здесь завершим наше путешествие.

Организационные детали

  • Билеты на фуникулёр оплачиваются отдельно, стоимость — 30 руб. /чел.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail
  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
  • Возьмите с собой воду и перекус. Если потребуется, можем заехать в магазин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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