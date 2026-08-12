У вас всего пара дней на Владивосток, а увидеть хочется как можно больше? Тогда эта программа — идеальный вариант! Вы побываете у легендарного маяка, прокатитесь на фуникулёре, погуляете по бухте, где вместо песка — переливающиеся на солнце стёклышки. Сделаете фото, как на 2-тысячной купюре и, если повезёт, встретите милых морских котиков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Город Владивосток. Увидим первый торговый центр и высотки, главные улицы, вокзал, где заканчивается транссибирская магистраль и не только

Маяк — визитная карточка Владивостока. Прогуляемся по косе вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный, постучим в дверь маяка (на удачу). Также есть большая вероятность увидеть морских котиков.

Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта. Вы проедете на нём снизу вверх и полюбуетесь прекрасными видами на город и Золотой мост.

Лучшая видовая на сердце города.

Мариинский театр оперы и балета — проедем мимо филиала того самого питерского театра.

Золотой и Русский мосты. Побываем на обоих.

Остров Русский. Проедем по Университетскому проспекту, увидим кампус ДФВУ, Школу музыки и Балета имени Чайковского, Океанариум (по желанию можем доставить вас в него после окончания экскурсии).

Бухты Чернышева или Карпинского, с которых начинаются красивейшие мысы острова.

Сопка Вятлина, откуда открывается вид на остров Русский, архипелаг Императрицы Евгении и город Владивосток.

Мыс Тобизина или мыс Вятлина — два живописных места с обрывистыми скалами, уходящими в прозрачное Японское море. На какой из них мы отправимся — выбор за вами! На Тобизина вас ждёт увлекательная прогулка с древними аммонитами и мистическими крокодилами, а на Вятлина вы полюбуетесь природными вратами в мир морской.

Видовая площадка на мост Русский — именно в этом месте было сделано фото, изображённое на купюре 2000 рублей. Также отсюда открывается вид на Уссурийский залив и пролив Босфор Восточный.

Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце. Таких бухт всего две в мире — во Владивостоке и в Калифорнии.

Организационные детали

По желанию можно добавить посещение острова Шкота. На него можно пройти только с острова Русский по косе. Пеший маршрут составит 8 км. Продолжительность экскурсии увеличивается на 4 часа, дополнительно — 4000 ₽