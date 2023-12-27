У вас всего пара дней на Владивосток, а увидеть хочется как можно больше? Тогда эта программа — идеальный вариант! Вы побываете у легендарного маяка, прокатитесь на фуникулёре, погуляете по бухте, где вместо песка — переливающиеся на солнце стёклышки. Сделаете фото, как на 2-тысячной купюре и, если повезёт, встретите милых морских котиков.

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Описание

Что вас ожидает

Маяк — визитная карточка Владивостока. Прогуляемся по косе вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный, постучим в дверь маяка (на удачу). Также есть большая вероятность увидеть морских котиков.

Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта. Вы проедете на нём снизу вверх и полюбуетесь прекрасными видами на город и Золотой мост.

Мыс Шмидта — природная смотровая площадка, с которой открываются виды на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина.

Мыс Тобизина или мыс Вятлина — два живописных места с обрывистыми скалами, уходящими в прозрачное Японское море. На какой из них мы отправимся — выбор за вами! На Тобизина вас ждёт увлекательная прогулка с древними аммонитами и мистическими крокодилами, а на Вятлина вы полюбуетесь природными вратами в мир морской.

Видовая площадка на мост Русский — именно в этом месте было сделано фото, изображённое на купюре 2000 рублей. Также отсюда открывается вид на Уссурийский залив и пролив Босфор Восточный.

Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце. Таких бухт всего две в мире — во Владивостоке и в Калифорнии.

Смотровая площадка Бурачка с видом на город. Здесь завершим наше путешествие.

Организационные детали