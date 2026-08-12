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Владивосток и остров Русский за 1 день

Отыскать древние аммониты, прокатиться на фуникулёре и побывать на стеклянном пляже
У вас всего пара дней на Владивосток, а увидеть хочется как можно больше? Тогда эта программа — идеальный вариант! Вы побываете у легендарного маяка, прокатитесь на фуникулёре, погуляете по бухте, где вместо песка — переливающиеся на солнце стёклышки. Сделаете фото, как на 2-тысячной купюре и, если повезёт, встретите милых морских котиков.
5
128 отзывов
Владивосток и остров Русский за 1 день
Владивосток и остров Русский за 1 день
Владивосток и остров Русский за 1 день

Описание экскурсии

Город Владивосток. Увидим первый торговый центр и высотки, главные улицы, вокзал, где заканчивается транссибирская магистраль и не только

Маяк — визитная карточка Владивостока. Прогуляемся по косе вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный, постучим в дверь маяка (на удачу). Также есть большая вероятность увидеть морских котиков.

Фуникулёр — единственный в России, действующий в качестве общественного транспорта. Вы проедете на нём снизу вверх и полюбуетесь прекрасными видами на город и Золотой мост.

Лучшая видовая на сердце города.

Мариинский театр оперы и балета — проедем мимо филиала того самого питерского театра.

Золотой и Русский мосты. Побываем на обоих.

Остров Русский. Проедем по Университетскому проспекту, увидим кампус ДФВУ, Школу музыки и Балета имени Чайковского, Океанариум (по желанию можем доставить вас в него после окончания экскурсии).

Бухты Чернышева или Карпинского, с которых начинаются красивейшие мысы острова.

Сопка Вятлина, откуда открывается вид на остров Русский, архипелаг Императрицы Евгении и город Владивосток.

Мыс Тобизина или мыс Вятлина — два живописных места с обрывистыми скалами, уходящими в прозрачное Японское море. На какой из них мы отправимся — выбор за вами! На Тобизина вас ждёт увлекательная прогулка с древними аммонитами и мистическими крокодилами, а на Вятлина вы полюбуетесь природными вратами в мир морской.

Видовая площадка на мост Русский — именно в этом месте было сделано фото, изображённое на купюре 2000 рублей. Также отсюда открывается вид на Уссурийский залив и пролив Босфор Восточный.

Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце. Таких бухт всего две в мире — во Владивостоке и в Калифорнии.

Организационные детали

По желанию можно добавить посещение острова Шкота. На него можно пройти только с острова Русский по косе. Пеший маршрут составит 8 км. Продолжительность экскурсии увеличивается на 4 часа, дополнительно — 4000 ₽

  • Билеты на фуникулёр оплачиваются отдельно, стоимость — 39 ₽ за чел.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Honda CR-V, Nissan X-trail, Toyota Noah
  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
  • Возьмите с собой воду и перекус. Если потребуется, можем заехать в магазин
  • В зависимости от погодных условий зимой пеший маршрут сокращается до минимума, большую часть проезжаем на авто, по дороге, которая недоступна летом. Если в группе до 4 участников, пеший маршрут можно оставить без изменений в любое время года
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 802 туристов
Я Алина, живу во Владивостоке с рождения. Объездив большую часть Приморского края я хочу, чтобы вы тоже могли насладится природой нашего региона. Я с вами, чтобы показать красивые места, рассказать интересные истории и сделать фотографии на долгую память.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лилия
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Хочу поделиться впечатлениями от нашей поездки во Владивосток в мае 2025 года, были проездом на 2 дня. Хотелось увидеть максимум красивых мест
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в этом городе. Мы выбрали экскурсию Владивосток и остров Русский за 1 день индивидуальную экскурсию у Алины, и это было просто потрясающе!
До сих пор, спустя время, пересматриваем фото и видео, и каждый раз на лице улыбка. Алина — невероятно харизматичный и позитивный человек. Сразу видно, что она по-настоящему любит свой город: рассказывает так увлеченно, что заслушаешься. Она показала нам Владивосток с душой: провела по таким потайным уголкам, о которых обычный турист даже не догадается, и показала лучшие обзорные площадки с видом на порт, мост Русский.
Отдельное спасибо за гастрономические открытия — попробовали дальневосточный трепанг, моллюск анадару - это было интересно! А Стеклянная бухта с её «сокровищами» и сказочные виды, крутые обрывы, слоистые скалы на мысе Вятлина на острове Русский, Токаревский маяк — это вообще отдельная любовь. Природа там просто космическая.
Вся поездка прошла на очень комфортном автомобиле, никакой спешки или усталости, только сплошное удовольствие. Алина — гид с горящими глазами, который умеет заразить своей любовью к месту.
Если планируете поездку во Владивосток, очень рекомендую обращаться именно к ней. Алина, спасибо вам огромное за этот день! Желаю вам процветания, вдохновения и побольше вовлеченных туристов!

Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!+2
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
Владивосток влюбил в себя с первого взгляда благодаря Алине!
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Екатерина
Спасибо за замечательную обзорную экскурсию по Владивостоку! Было очень интересно и динамично. Посетили все запланированные места. Насыщенно, но при этом не утомительно. Очень удобно, что формат экскурсии: автомобиль+ пешком. Погода
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в этот день сменялась прямо на глазах, а местами накрывал сильный дождь, но это ничуть не испортило впечатление, а скорее добавило особого колорита знакомству с Дальним Востоком. Владивосток прекрасен в любую погоду, а экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Наталье за невероятный позитив, открытость и искреннюю любовь к городу. С таким гидом никакая непогода не страшна! очень рекомендуем данную экскурсию, чтобы получить первые эмоции от города.

Спасибо за замечательную обзорную экскурсию по Владивостоку! Было очень интересно и динамично. Посетили все запланированные места.
Спасибо за замечательную обзорную экскурсию по Владивостоку! Было очень интересно и динамично. Посетили все запланированные места.
Спасибо за замечательную обзорную экскурсию по Владивостоку! Было очень интересно и динамично. Посетили все запланированные места.
Спасибо за замечательную обзорную экскурсию по Владивостоку! Было очень интересно и динамично. Посетили все запланированные места.
Спасибо за замечательную обзорную экскурсию по Владивостоку! Было очень интересно и динамично. Посетили все запланированные места.
Спасибо за замечательную обзорную экскурсию по Владивостоку! Было очень интересно и динамично. Посетили все запланированные места.
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Д
Выбрал данную экскурсию потому что только она одна охватывала все те достопримечательности, которые я хотел увидеть, а свободного времени было ровно 1 день. Времени хватило, чтоб все осмотреть и пофотографироваться
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на каждой локации. На экскурсии я был один и Алина помимо экскурсовода в этот день была еще и моим фотографом (то есть максимально клиентоориеетирована). Машину девушка водит хорошо; на дороге между локациями чувствовал себя комфортно. Рекомендую!

Выбрал данную экскурсию потому что только она одна охватывала все те достопримечательности, которые я хотел увидеть,
Выбрал данную экскурсию потому что только она одна охватывала все те достопримечательности, которые я хотел увидеть,
Выбрал данную экскурсию потому что только она одна охватывала все те достопримечательности, которые я хотел увидеть,
Выбрал данную экскурсию потому что только она одна охватывала все те достопримечательности, которые я хотел увидеть,
Выбрал данную экскурсию потому что только она одна охватывала все те достопримечательности, которые я хотел увидеть,
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Ирина
Алиночка - находка для моего плотного графика (был транзитный город между перелетами), возможность посмотреть всё максимально возможное за 6 часов, погрузиться и проникнуться в этот чудесный край от природы и умиротворения до истории, фактов интересных и загадочных, а еще оригинального обеда с видом на море!))
Очень интересная и душевная получилась экскурсия!!! Спасибо большое, гостеприимная «хозяйка Приморья»!
Алиночка - находка для моего плотного графика (был транзитный город между перелетами), возможность посмотреть всё максимально
Алиночка - находка для моего плотного графика (был транзитный город между перелетами), возможность посмотреть всё максимально
Алиночка - находка для моего плотного графика (был транзитный город между перелетами), возможность посмотреть всё максимально
Алиночка - находка для моего плотного графика (был транзитный город между перелетами), возможность посмотреть всё максимально
Алиночка - находка для моего плотного графика (был транзитный город между перелетами), возможность посмотреть всё максимально
Алина
Алина
Ответ организатора:
Ирина, спасибо большое за такие тёплые и искренние слова! 🙏🏻 Мне очень приятно, что даже при плотном графике и транзитном
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городе вы смогли полностью погрузиться в Приморье и проникнуться им. Это главная награда для меня — видеть, как гость буквально за несколько часов начинает дышать этим краем. Обед с видом на море — это моя маленькая традиция для самых душевных гостей 😉 Буду рада видеть вас снова уже не транзитом, а с полным чемоданом и большим запасом времени. Обнимаю, ваша Алина 💙

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В
Отличная экскурсия с отличным гидом.
Алина отлично рассказывает о крае и достопримечательностях. Отвечает на все вопросы, даже те которые косвенно касаются экскурсии.
Нам показали все точки из описания экскурсии и бонусом ещё
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несколько.
Мы выехали на экскурсию в туман, и Алина каким-то образом разгоняла туман в нужных локациях. Ни одна точка не осталась без внимания.
Помогла с покупкой обеда и организовала этот обед на мега красивой точке о. Русский.
На мысе Тобизина показала нерпу, сами мы бы не обратили внимания, прекрасное существо челибасило на волнах.
Помогала делать семейные фото, и фото на краю мыса

Получилось мега круто, спасибо

Отличная экскурсия с отличным гидом.
Отличная экскурсия с отличным гидом.
Отличная экскурсия с отличным гидом.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Владимир, спасибо огромное за такие тёплые слова! Мне очень приятно, что вы так высоко оценили экскурсию 😊 Туман в тот
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день действительно был ещё тот — но, природа пошла нам навстречу и показала всю красоту!
А нерпа на мысе Тобизина — это вообще отдельная магия, рада, что мы её заметили, такие моменты запоминаются на всю жизнь.
Отдельное спасибо за доверие с обедом — очень рада, что место на острове Русском вам понравилось. Вы замечательная, душевная семья, с вами было легко и радостно работать. Приезжайте ещё, покажу новые уголки🫶🏼

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И
Алина замечательный гид, с первых минут распологает к себе. Как экскурсовод, она любит свою работу и что важно, свой край. Экскурсия прошла очень увлекательно, информативно, информация подавалась структурированно, а не в куче! С помощью Алины и её познаний, полностью познакомились с городом Владивосток и о. Русский Рекомендую, однозначно
Алина замечательный гид, с первых минут распологает к себе. Как экскурсовод, она любит свою работу и
Алина замечательный гид, с первых минут распологает к себе. Как экскурсовод, она любит свою работу и
Алина замечательный гид, с первых минут распологает к себе. Как экскурсовод, она любит свою работу и
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